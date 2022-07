Cinq questions sur les méga-feux

Des vents forts et un temps chaud et sec contrarient les efforts des pompiers français pour contenir un énorme incendie de forêt près de Landiras, dans le sud-ouest de la France, le 16 juillet 2022.

Depuis le début du 21e siècle, les méga-feux sont devenus plus fréquents un peu partout dans le monde, soulevant de nombreuses interrogations. Il n’existe pas une définition scientifique très précise de ce phénomène. Ce sont des incendies de forêts de grande ampleur et d’intensité, incontrôlables et ravageant des surfaces de plusieurs milliers d’hectares. Éclairage.

Publicité Lire la suite

Pourquoi parler des méga-feux ?

« C’est avant tout une question de surface brûlée et de durée des feux », expliquait, récemment, Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC, sur la chaîne TV5. Aucune délimitation exacte de superficie des incendies n'existe pour pouvoir employer le terme. En Europe, on utilise ce terme pour les incendies de forêts sur plus de 1000 ha. Mais aux États-Unis ou en Australie, on parle des méga-feux quand la surface brulée dépasse 10 000 ha. Par conséquent, il faut relativiser cette notion qui dépend en grande partie de l’étendue du pays ou du continent. L’ampleur et l’intensité du feu, les dégâts matériels ou humains causés ainsi que la durée dans le temps, peuvent prendre des proportions considérables, dépassant les capacités des pompiers à lutter contre le feu malgré les moyens dont ils disposent. Quand l’incendie atteint de telles proportions, les priorités des pompiers et des secouristes sont désormais, la protection et l’évacuation de populations et des habitations.

En France, le Sénat a publié un rapport en septembre 2019, selon lequel on peut parler de méga-feux « dès lors que la surface parcourue par les flammes ainsi que sa vitesse de propagation atteignent des dimensions exceptionnelles, par exemple au-dessus de 10 000 Ha pour la surface, et que les dommages causés sont largement supérieurs à ceux des incendies classiques ». Mais sur le terrain, un feu de plus de 5000 ha, en France, peut être considéré comme un méga-feu.

L’histoire des grands incendies de forêts

Du 19 au 25 août 1949, le massif forestier des Landes de Gascogne est en proie à un gigantesque feu de forêt. En six jours, l’incendie ravage 52 000 hectares dont 25 000 de bois. Le bilan humain est lourd : 82 victimes sur l'ensemble des communes touchées (Cestas, Saucats, Marcheprime et Mios, dans le département de la Gironde).

Des méga-feux se sont produits dans de nombreuses régions du monde et notamment en Amazonie, en Californie, en Australie, en Russie (la Sibérie), dans le bassin méditerranéen (Grèce, Turquie, Espagne, Portugal et la France) et en Afrique, dans le bassin du Congo. Depuis quelques années, sous des températures caniculaires en Sibérie, les incendies de forêts sont presque constants, très destructeurs : plus de 16 millions d’hectares de bois sont partis en fumée.

En été 2018, la Grèce est touchée par un incendie parmi les plus meurtriers en Europe : les feux de forêts ont fait 102 morts. Quasiment en même temps, les forêts prennent feu en Lettonie et en Suède et la végétation est détruite jusqu’au cercle polaire.

Quelques mois plus tard, en novembre 2018, l’incendie monstre en Californie brule tout sur 60 000 hectares et tue 85 personnes. Dans la même région, deux autres méga-feux se déclarent en août 2020 et ravagent plus de 140 000 hectares de forêts.

À la fin de l’année 2019, les méga-feux détruisent les forêts en Sibérie, au Brésil, au Congo et de nouveau en Californie. Pendant la même période, en Australie démarrent des feux de brousse devenant rapidement incontrôlables. Durant plusieurs mois, ces méga-feux vont ravager tout sur environ 6000 km² alors que les fumées dégagées vont envahir même les grands centres urbains comme Sydney, Canberra ou Melbourne.

Plus encore, la France est depuis 2021 en proie à des grands incendies dans deux régions principalement : le sud-est et le sud-ouest. En 2021, un très important feu de forêt ravage plus de 7500 ha dans le Var. Et en juillet 2022, en Gironde, le méga-feu part de deux communes au sud de Bordeaux : La Teste de Buch et Landiras. Plus de 20 000 hectares de pins sont détruits et plusieurs dizaines de milliers de personnes évacués de la zone touchée. En même temps, les incendies touchent la Grèce, le Portugal et le sud de l’Espagne.

Les causes et les origines des méga-feux

Les méga-feux sont le plus souvent d’origine humaine : criminelle ou accidentelle. Mais leur développement et l’intensité est très souvent causé par les températures élevées sur une longue période, la sécheresse et l’absence de précipitations ainsi que l’état d’entretien des forêts.

Les exploitations forestières, avec notamment des plantations de pins comme c’est le cas dans les Landes ou en Gironde, sont particulièrement inflammables et contribuent à la propagation de l’incendie. Par ailleurs, la grande étendue de ces massifs forestiers, sans coupures entre les parcelles, joue sur la propagation rapide du feu. Ce phénomène peut s’observer également en Espagne et au Portugal, ou encore en Suède qui possède environ 70% de forêt industrielle très compacte.

Par ailleurs, l’entretien des forêts et le débroussaillement est pointé du doigt comme l’une des causes des cas de méga-feux plus fréquents. Les particuliers et parfois même les communes n’effectuent pas les travaux nécessaires qui vont libérer les sous-bois de végétaux morts et d’éléments qui favorisent la propagation du feu. Une gestion forestière améliorée à l’instar des protections contre les inondations s’impose dans la lutte contre les méga-feux qui sont à l’origine de l’activité humaine dans 90% des cas.

Le changement climatique est-il responsable de la multiplication des méga-feux ?

Sans aucun doute, le changement climatique contribue en grande partie à l’apparition plus fréquente d’incendies dévastateurs. Car tous les milieux naturels (forêts, steppes, savanes ou prairies) sont touchés par les conséquences du réchauffement climatique. La raréfaction des pluies et la baisse de l’humidité, les périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues, et les températures élevées offrent plus de chances à un départ de feu.

Par conséquent, c’est un véritable cercle vicieux qui se met en place : les quantités gigantesques de CO2 produites et dégagées dans l’atmosphère pendant les incendies contribuent à leur tour à l’aggravation du phénomène de réchauffement global. Puis, la diminution de quantités d’arbres après l’incendie abaisse également la capacité d’absorber les quantités du CO2 dans l’atmosphère responsables du changement climatique. Ainsi, les feux de forêt deviendront, avec le temps, encore plus grands et intenses.

Selon le CNRS, les conditions actuelles du réchauffement climatique avec les épisodes plus fréquents de sécheresse et les périodes caniculaires favorisent plus les méga-feux par rapport aux standards climatiques établies lors de l’époque préindustrielle. Par exemple, les feux en Australie sont neuf fois plus probables dans le climat actuel que dans un climat typique du début du XXe siècle.

Quelles conséquences des méga-feux pour la nature et l’homme ?

Actuellement, la superficie moyenne détruite par le feu chaque année en Europe est en moyenne de 500.000 hectares, principalement dans les pays du Sud européen.

Ainsi, la biodiversité semble la première touchée par les grands incendies de forêts. La faune est déplacée de leur habitat et doit trouver un autre milieu de vie. Très souvent, certaines espèces ne peuvent pas survivre et leur disparition est quasiment inévitable. La destruction des forêts par les feux met également tout l’écosystème à rude épreuve. Plusieurs dizaines d’années sont nécessaires pour que la flore et la faune retrouvent l’équilibre.

Ensuite, les incendies jouent sur la diminution de la qualité de l’air, car de grandes quantités de particules fines sont rejetées dans l’atmosphère. Ces particules fines, comme lors d’un pic de pollution dans les zones urbaines dû à la circulation automobile, sont considérées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme cancérigènes. En Australie, après les incendies de 2019 et 2020, on note un nombre plus élevé de cancers de poumon et d’autres maladies respiratoires auprès de la population qui a été exposée à la fumée des incendies.

Enfin, les conséquences économiques sont considérables. À part le secteur de l’industrie forestière, les grands incendies de forêts touchent aussi les habitations, les transports, le secteur du tourisme (Gironde, Landes, Var, Bouches-du-Rhône…) où plusieurs campings sont rayés de la carte.

Malheureusement, selon les scientifiques, il faut s’attendre à l’augmentation de ce type de feu de forêts dans l’avenir. Avec comme seule arme : la prévention et la préparation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne