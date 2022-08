DOSSIER

Petite et grande histoire des épidémies

Un entrepôt a été converti en hôpital de fortune pour les patients atteints de la grippe en 1918, une pandémie qui a fait entre 50 et 100 millions de morts. © Universal History Archive / Getty Images

Texte par : Nenad Tomic 5 mn

Depuis le premier récit de la « peste d’Athènes » dans la Grèce antique jusqu’à l’émergence de nos coronavirus en passant par les grandes épidémies du Moyen-Âge en Europe, le VIH Sida ou Ebola, quelles leçons humaines, politiques et sanitaires tirer de toutes les pandémies qui ont ravagé et façonné notre humanité ? Comment mieux comprendre les constantes et les périls auxquels nous sommes confrontés ? Comment éclairer notre présent à la lumière du passé ? Regards croisés de philosophes, d’historiens, d’anthropologues, d’épidémiologistes, de préhistoriens, de médecins, vétérinaires, généticiens, auteurs et chercheurs pour partager nos petites et grandes histoires d’épidémies.