Comment la Bretagne est restée une terre de légendes

DOSSIER

Fées et korrigans, mystérieuse cité d’Ys emportée par les eaux, Ankou et légendes arthuriennes… le folklore armoricain fait rêver bien au-delà des frontières de la Bretagne historique. Comment expliquer sa persistance et sa vigueur ? Comment surtout en dévoiler le sens par-delà les différentes versions qui en ont été données ?

Publicité Lire la suite

Si la Bretagne est perçue aujourd’hui comme une terre de légendes, elle le doit en partie à un paradoxe. En effet, les traditions orales s’y sont conservées au-delà du dix-neuvième siècle grâce à la persistance du gallo et du breton, toutes deux reconnues depuis 2004 comme langues de Bretagne par le Conseil régional.

Jusque dans les années 1950, la première était encore largement parlée dans les campagnes en Haute-Bretagne, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine par exemple, quand la seconde dominait en Basse-Bretagne, de l’ouest du Morbihan à l’ouest des Côtes-d’Armor en passant par le Finistère. Par le passé, le gallo – du breton gall, qui signifie « étranger »- avait gagné du terrain sur le breton, par sa proximité avec le français.

Mais ce qui l'a longtemps favorisé va se révéler fatal ou presque. Le gallo fait en effet partie des langues d’oïl – parlers romans du Nord de la France et de la Belgique. À l’instar des « patois » des autres régions de France, il n’a pas éveillé durant ces deux derniers siècles le même intérêt que le breton, seule langue celtique du territoire français, parente du cornique et du gallois encore parlés Outre-Manche et très tôt perçue comme l’un des fondements de l’identité régionale.

Aussi le gallo est-il aujourd'hui en voie d’extinction, quand le breton compte désormais plus de 200 000 locuteurs et peut s’appuyer sur un large réseau de médias et de structures d’apprentissage, tant dans les établissements publics que dans le réseau associatif des écoles Diwan, où les élèves l’apprennent par immersion.

« La querelle du Barzaz Breiz »

À la fin du dix-neuvième siècle et dans la première moitié du vingtième siècle, à l’instar de ce qu’il s’est produit hors métropole durant la conquête coloniale, la volonté d’imposer le français comme langue unique d’enseignement et d’administration est allée de pair avec une attention redoublée pour les récits oraux, qu’on s’est empressés de collecter quand leur transmission orale semblait vouée à une mort prochaine.

La première grande tentative de rassembler des histoires, sous forme de chants et de poèmes, liés tant aux légendes et à la mythologie bretonnes qu’à des faits historiques dont le récit était transmis par tradition orale, remonte à 1839. Elle est l’œuvre de Théodore Hersart de La Villemarqué, un Finistérien de 24 ans, fils d’un député ultraroyaliste, qui publie un recueil du nom de Barzaz Breiz, chants populaires de la Bretagne.

Il n’aura de cesse d’en augmenter le contenu au fil de nombreuses rééditions, et son ouvrage lui vaudra d’emblée l’intérêt de ses pairs, comme Gérard de Nerval et surtout George Sand, occupés durant ces années à collecter les récits oraux du Valois et du Berry. Mais au fur et à mesure que sa notoriété s’accroît, les critiques se font plus vives, initiées par le philosophe et historien Ernest Renan, puis reprises à la fin des années 1860 par le folkloriste François-Marie Luzel.

Ce qu’on nomme bien vite « la querelle du Barzaz Breiz » va se poursuivre jusqu’à nos jours. Théodore Hersart de La Villemarqué, comme le poète James Macpherson, traducteur du barde gaélique écossais Ossian, est accusé d’avoir considérablement réécrit voire inventé la plupart des textes rassemblés dans son ouvrage. Pour ne rien arranger, il se refuse à donner des précisions sur ses sources.

En 1964, la découverte de ses cahiers de collecte permet de compléter une recherche commencée au début du vingtième siècle pour identifier les interprètes cités par l’auteur. Si la part d’invention pure est très limitée, les réécritures sont bien présentes. L’enjeu réel est probablement ailleurs, dans l’influence qu’il n’a cessé d’exercer sur des générations de chanteurs bretonnants et dans ce que la chercheuse Nelly Blanchard a défini comme sa « charge de révolte », fondamentale dans la constitution d’une identité régionale.

Une enfant explore "la maison des korrigans" sur l'allée de Lesconil dans le Cap Sizun, Finistère, 2020. © Olivier Favier

Du romantisme d’Émile Souvestre à l’âge d’or des folkloristes

Dans les arguments avancés, les opposants au Barzaz Breiz témoignent du passage assez global dans l’Europe de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et au début du siècle suivant d’une vision romantique des contes et légendes, laquelle est très présente aussi chez un autre collecteur contemporain de La Villemarqué, Émile Souvestre, à une approche rigoureuse et fidèle aux sources.

François-Marie Luzel, Paul Sébillot ou Anatole Le Braz, pour ne citer que les plus importants, se veulent à la fois écrivains et historiens, ethnologues, anthropologues ou linguistes. Les deux premiers, à la suite du reste de Théodore Hersart de la Villemarqué, se passionnent pour l’archéologie. Tous trois sont aussi de fervents républicains.

Paul Sébillot est né dans l’est des Côtes-d’Armor, en pays gallo. C’est donc tout naturellement qu’il s’attelle à recueillir les Contes de la Haute-Bretagne, après une brève carrière de peintre. Son goût pour le folklore l’amène à s’intéresser à d’autres régions de France, trouvant notamment des similitudes entre la Bretagne et l’Auvergne, pour expliquer le maintien de leurs traditions orales.

Anatole Le Braz, originaire de l’ouest des Côtes-d’Armor, en pays bretonnant, écrit toute son œuvre en français et révèle ainsi au grand public la richesse de La légende de la mort en Basse-Bretagne. Orateur brillant, pédagogue vénéré, il essaie de concilier son amour inconditionnel pour sa terre natale – il fera l’essentiel de sa carrière d'enseignant en Bretagne – et sa fidélité à la France qui l’éloigne de ce qu’il nomme des « chimères séparatistes ».

Tourné vers le monde celtique, il tisse des liens avec le dramaturge John Millington Synge et prend position pour les indépendantistes irlandais. Il séjourne aussi en Suisse et aux États-Unis, où il rencontre sa seconde épouse et donne des conférences sur la Bretagne. Il fait de l’Ankou, personnification fantomatique de la communauté des morts, qu’on retrouve au Pays de Galles comme en Cornouailles, l’une des figures les plus populaires en France de l’imaginaire breton.

Un cheval dans la forêt de Huelgoat, un des hauts-lieux de l'imaginaire breton, 2021. © Olivier Favier

Un fonds légendaire toujours étudié et accessible à tous les publics

La recherche universitaire et la diffusion culturelle, comme en témoigne l’actuelle exposition sur le Barzaz Breiz au Musée départemental de Bretagne à Quimper témoignent s’il en était besoin d’une puissante continuité dans l’attention portée à ces traditions orales. Des maisons d’édition régionales comme Coop Breizh, Locus Solus, Ouest France ou Terre de Brume donnent un large accès aux œuvres précédemment citées et à leurs prolongements divers, du reste très présentes dans les catalogues d’autres éditeurs français, y compris dans les collections destinées aux enfants.

Une part de la mythologie d’Outre-Manche – notamment la légende arthurienne – s’est dédoublée en Bretagne, associant certains lieux comme la forêt de Brocéliande à un corpus importé. Les traces archéologiques – dolmens, menhirs, tumuli – cristallisent par leur étrangeté nombre de légendes de la tradition celtique, notamment celles liées aux korrigans - le terme korrigan se traduit littéralement par nain-petit-petit. En 2016, Gaël Bizien a consacré à ces lutins un documenteur, intitulé Korriganed, où interrogeant experts et habitants, il tente avec humour de prouver leur existence.

Parmi les légendes de la tradition orale bretonne, la plus connue est sans doute celle qui a trait à la cité d’Ys. Elle est souvent racontée d’après la version du livre de Charles Guyot, La légende de la ville d’Ys d’après les textes anciens, paru en 1926. Malgré le titre de l’ouvrage, l’auteur ne s’est pas privé d’y ajouter quelques affabulations de son cru ou de puiser dans des versions aussi récentes que fantaisistes. Il fait ainsi de Malgven, une reine venue du Nord, la mère de la protagoniste du conte, la princesse Dahut. Et pour bien faire, il confie à cette reine un « cheval de mer » [Morvac’h] qu’elle donnera ensuite à son époux, le roi Gradlon.

Par-delà ces licences poétiques, l’histoire racontée est celle de la relecture christianisée qui fait de la Princesse Dahut une dévoreuse d’hommes – elle séduit et tue un amant chaque nuit – et de l’engloutissement de la ville d’Ys la juste conséquence de tous ses pêchés. C’est ainsi que sur La fuite du roi Gradlon, célèbre tableau d’Évariste-Vital Luminais, exposé au musée des beaux-arts de Quimper, on peut voir le vieux souverain chevaucher Morvac’h et rejeter sa fille dans les eaux de la Baie de Douarnenez à l’appel de Saint-Guénolé.

La baie de Douarnenez en hiver, l'un des lieux réputés abrités les vestiges de la ville d'Ys, 2021. © Olivier Favier

Un nécessaire retour aux sources

Tous cela fait sourire Lukaz Nedeleg, jeune conteur brestois qui ambitionne de faire de cette légende, de son origine et de son sens, la matière d’un spectacle dont la création est prévue pour la fin 2023, Dahud, l’oubliée de la cité d’Is1 : « La cité d’Ys est partout sur le littoral breton, rien qu’autour du Cap-Sizun, il y a ceux qui disent qu’elle est au fond de la baie de Douarnenez, et ceux qui la situent dans la Baie d’Audierne et font de l’Île de Sein sa seule partie encore visible. »

Les récits de submersion sont du reste un topos parmi les populations vivant en bord de mer. On en trouve de semblables au Pays de Galles. Quant à Dahut, elle n’est pas sans rappeler la Banshee irlandaise, messagère de l’Autre-Monde, d’autant que dans la tradition celtique, le monde apparaît souvent divisé en deux parties séparées par la surface des eaux.

La submersion de la ville d’Ys représenterait ainsi le passage brutal du monde païen au monde chrétien, et Dahut ce que Gradlon doit laisser derrière lui pour galoper vers la modernité. Elle incarne aussi le rapport celtique à la mer, laquelle prend souvent les traits d’une femme aussi séduisante que dangereuse, qui d’un souffle peut faire chavirer un navire.

« La Bretagne a fasciné les romantiques, conclut Lukaz Nedeleg, et les premières collectes formaient un portrait du légendaire breton confinant parfois à la caricature. Pourtant la Bretagne échappe à ses propres clichés. On a voulu la figer dans le temps, mais il y a une partie de la culture qui continue à vivre, de manière chuchotante et sous-marine. »

1La ville est orthographiée Ys ou Is, quant au d final de Dahud, il correspond à la prononciation bretonne qui le rapproche du t français.

Évariste-Vital Luminais « La Fuite du roi Gradlon », vers 1884, Transfert de propriété de l’Etat à la ville de Quimper en 2013 © Collection du musée des beaux-arts de Quimper.

© Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne