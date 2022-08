Comprendre les algues vertes en Bretagne

DOSSIER

Les algues vertes envahissent certaines plages de la fin du printemps à la fin de l’été depuis un demi-siècle. Elles sont aujourd’hui ramassées après avoir été mises en cause dans plusieurs décès. Elles sont le signe le plus visible d’une surexploitation du milieu, liée à l’agriculture et l’élevage intensifs.

Publicité Lire la suite

En Bretagne, l’histoire des algues vertes puise ses origines au beau milieu de ce que l’économiste Jean Fourastié a nommé les Trente Glorieuses, cette période qui, de 1945 à 1975, a associé forte croissance économique et augmentation du niveau de vie, faisant basculer une France encore largement traditionnelle et rurale dans la société de consommation.

En 1960, l’État lance sa première loi d’orientation agricole. Des zones spéciales d’action rurale sont mises en place dans des départements ne bénéficiant pas d’un développement économique suffisant, sous-aménagés, sous-peuplés ou surpeuplés. L’une d’elles est créée dans le Morbihan. Elle devient la plus étendue l'année suivante quand s'y ajoute tout ou partie des quatre autres départements de la Bretagne historique.

Comment la Bretagne est devenue la première région agricole de France

D’emblée, l’attention portée sur la Bretagne n’est pas liée à ce qui, dans une vision plus traditionnelle, pourrait définir une terre vouée aux activités paysannes - sols fertiles, relief, conditions climatiques - mais à l’idée qu’une agriculture et surtout un élevage industrialisés peuvent se développer en fonction de dynamiques humaines largement étrangères au milieu. Cette politique se poursuit sans discontinuer jusqu’à faire de ces quatre départements la première région agricole de France et la première région agroalimentaire d’Europe.

Ainsi, la Bretagne produit-elle aujourd’hui, sous serre, 40 % des tomates françaises – avec pour seul atout naturel une faible amplitude thermique annuelle, garantissant, à défaut de propriétés gustatives, la régularité de très hauts rendements. Elle produit surtout plus d’un tiers des animaux d’élevage pour la viande en France – dont plus de 60 % des porcs. Elle est aussi la première région d’abattage. 85 % de la production bretonne est tournée vers l’élevage.

La moitié des porcs et 80 % des volailles sont élevés sans atelier végétal conséquent. Cet élevage hors-sol, notamment pour les porcs, produit des quantités considérables de lisier – les excréments – et non de fumier – les excréments mêlés à de la paille. Ce lisier, qui sert à l’épandage, est extrêmement riche en nitrates, des sels composés d’azote et de dioxygène, particulièrement appréciés des végétaux.

Qu’est-ce que l’eutrophisation d’un milieu naturel ?

Lorsque ces nitrates sont produit près des nombreux fleuves côtiers de Bretagne, la pluie les porte jusqu’à la côte, au point que leur taux a été multiplié par six depuis le début des années 1960. Les concentrations sont encore plus importantes en fond de baie où l’eau se renouvelle moins rapidement – très découpé, le littoral breton représente un tiers des côtes françaises métropolitaines. Cet apport nutritif considérable est la cause de la prolifération des algues vertes.

Le déséquilibre d’un écosystème provoqué par un excès de nourriture pour une espèce donnée est appelé eutrophisation. Les marées vertes se produisent au printemps avec le réchauffement des eaux et une luminosité plus importante. Les algues croissent en surface jusqu’à former un rideau qui, obstruant la lumière du ciel vers la couche inférieure, met un frein temporaire à leur prolifération. Se reproduisant par bouturage, elles sont stimulées par les déchirements provoquées par la faune marine ou les activités humaines.

En s’échouant sur les plages, l’ulva armoricana appelée aussi laitue de mer forme des couches épaisses qui, lorsqu’elles se décomposent, dégagent de l’hydrogène sulfuré avec une forte odeur d’œuf pourri. Le ramassage devient nécessaire, même si le passage d’engins mécanisés constituent une nouvelle agression pour les écosystèmes. Les algues servent alors à l’épandage des exploitations à proximité des côtes ou finissent dans des composteurs mélangées à d’autres végétaux.

... © Studio graphique FMM

Les algues vertes comme symptôme d’un milieu dégradé

De fait, les algues vertes sont un symptôme d’un des déséquilibres générés par l’agriculture et l’élevage intensif – en plus des nitrates, les phosphates connaissent des taux records, comme les bactéries qui nécessitent des traitements lourds pour les eaux de consommation et limitent drastiquement la récolte des coquillages sur le littoral, notamment dans les baies. Elles défigurent les plages, les rendent impropres à la baignade et procurent une gêne olfactive,

Elles représentent surtout un danger en soi. Elles menacent tout d’abord la faune et la flore sous-marines d’asphyxie. Ensuite, dans les endroits où les échouages sont massifs, elles forment une croûte blanche en surface qui permet la création de poches d’hydrogène sulfuré, lequel est susceptible de se libérer d’un coup lorsqu’un être humain ou un animal (cheval, chien, sanglier) traverse les lieux. À hautes doses, ce gaz provoque une sidération olfactive et devient inodore.

Imperceptible, il peut alors provoquer une embolie pulmonaire et un décès foudroyant. Le premier cas à avoir éveillé de forts soupçons est celui d’un joggeur de 26 ans retrouvé sans vie en 1989 sur une plage de Saint-Michel-en-Grève, en fond de la baie de Lannion, dans les Côtes-du-Nord - aujourd’hui Côtes-d’Armor. En 1999, sur la même commune, un employé au ramassage des algues vertes tombe dans le coma et échappe de peu à la mort. En 2009, un transporteur d’algues vertes meurt à Binic, un peu plus à l’est, en baie de Saint-Brieuc.

Les algues vertes tuent

Cette fois, une autopsie est pratiquée. Elle révèle un taux mortel d’hydrogène sulfuré dans le sang du défunt, lequel, pour les autorités, serait la conséquence d’une mauvaise conservation de la poche dans lequel il avait été conservé. La même année, sur l’estuaire du Gouessant, toujours en baie de Saint-Brieuc, on retrouve durant l’été les dépouilles de trente-six sangliers, cinq ragondins et un blaireau. Les autopsies, comme d’autres pratiquées sur des animaux les années précédentes révèlent là-aussi des taux très élevés d’hydrogène sulfuré.

En 2016 enfin, un joggeur de 50 ans est retrouvé mort sur l’estuaire du Gouessant. La famille refusant l’autopsie – possiblement sous pression – celle-ci est néanmoins ordonnée par le procureur deux semaines plus tard. Les résultats sont donnés après deux mois, évoquant « la toxicité (…) des vasières du Gouessant », mais de nouveau l’argument d’une analyse tardive est avancé pour ne pas apporter de conclusions définitives sur les raisons du décès.

Il reste que ces cas sont ceux qui ont retenu l’attention, celle notamment d’un médecin urgentiste de Lannion, Pierre Philippe. « Je ne sais pas combien de personnes sont mortes lors des marées vertes, confie-t-il à Inès Léraud, autrice de l’enquête dessinée Algues vertes, l’histoire interdite, parue en 2019. Sans doute plus que les quelques unes sur lesquelles je suis tombé un peu par hasard, à l’hôpital. (…) Une prise de sang faite à toute personne retrouvée morte ou évanouie sur le littoral breton permettrait de savoir si l’H 2 S est en cause. »

Couverture du livre-enquête d'Inès Léraud © Delcourt

Deux femmes journalistes brisent le silence

La dangerosité des algues vertes est aujourd’hui reconnue. Depuis 2010, des panneaux informent des risques liés aux marées vertes à l’entrée des plages, s’en tenant pour le reste à une suite d’explications naturelles – faible renouvellement des eaux en fond de baie, hausse de la température et de la lumière estivale – sans évoquer l’origine des nitrates qui en assurent la prolifération.

Le livre d’Inès Léraud met largement en cause, documents à l’appui, tant l'organisation patronale FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) que des responsables politiques locaux, régionaux et nationaux, des entreprises du secteur agro-alimentaire ou l’institut de Locarn - club de réflexion que l’écrivaine Françoise Morvan n’hésite pas à qualifier de lobby. Il a valu à l'autrice une demi-douzaine de récompenses et deux plaintes. Ces dernières ont été retirées juste avant les procès.

En 2017, Morgan Large, journaliste et conseillère municipale d’opposition à Glomel (Côtes-d’Armor) témoigne au micro d’Inès Léraud de collusions entre industriels, agriculteurs et élus. La subvention municipale allouée au média pour lequel elle travaille, Radio Kreiz Breizh, est aussitôt supprimée. Elle témoigne de nouveau dans un documentaire diffusé sur France 3, Bretagne, une terre sacrifiée.

L’exigence de « clarté »

La branche régionale de l’organisation patronale FNSEA diffuse son portrait sur twitter, les locaux de la radio sont vandalisés. Elle reçoit des menaces et son chien est empoisonné. En 2020, elle fonde avec d’autres journalistes le média d’enquêtes en ligne Splann !, un mot breton qui désigne la clarté du jour. En 2021, elle se rend compte que les boulons d’une roue de sa voiture ont été dévissés, une information judiciaire est ouverte.

Durant l’été 2022, le réalisateur Pierre Jolivet prépare le tournage d’un film intitulé Algues vertes, une adaptation de l’enquête d’Inès Léraud. La région Bretagne refuse de financer le projet. Quant au maire de Saint-Michel-en-Grève, il fait part de son mécontentement au quotidien régional le Télégramme. « Vous verrez que les gens en ont marre » renchérit le président de l’agglomération de Lannion.

En attendant, le livre s’est vendu en trois ans à plus de 100 000 exemplaires. Pour Sylvain Ernault, membre fondateur de Splann !, ce sont les algues vertes, et non la mauvaise publicité qu’elles font aux littoraux concernés, qui exaspèrent les habitants. « Lorsque nous menons nos enquêtes sur le sujet, souvent les gens nous disent : -Vous devriez lire la bédé ! » Et la colère menace de s'étendre. Désormais, les algues vertes prolifèrent sur de larges parties du littoral atlantique et de la Manche, de la Gironde à la Normandie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne