La moutarde: derrière la pénurie, histoire d’une passion française

La moutarde est le troisième condiment le plus consommé en France après le sel et le poivre. Si l’hexagone demeure le premier producteur européen et le premier exportateur mondial du produit transformé, il importe l’essentiel de sa matière première du Canada.

« Imaginons que le Canada, pour une raison quelconque, ne soit pas en mesure de fournir l’industrie française » écrivait en 2005 Françoise Decloquement, autrice d’un savoureux Petit traité savant de la moutarde. Elle s’inquiétait alors d’une production française dépendante à 95 % de graines venues d’outre-Atlantique. Seize ans plus tard, cette simple hypothèse est devenue réalité. Le dôme de chaleur de l’été 2021 a réduit de moitié la production du premier exportateur vers la France, lequel, fort heureusement, ne fournissait « plus » désormais que 80 % des besoins nationaux.

Une histoire-monde

Les entreprises familiales, comme la maison Edmond Fallot ont, en effet, depuis quelques années, misé sur la relance locale de production de moutarde, mais dérèglement climatique aidant, les trois dernières saisons en France ont été piteuses, elles aussi, tout comme l’année 2021 des autres fournisseurs potentiels, à savoir la Russie et l’Ukraine, depuis plongés dans la guerre. Avec une production française des plus satisfaisantes en 2022, l’espoir est permis de voir la production de pâte de moutarde reprendre à un rythme soutenu pour la fin de l’année avant de revenir à la normale en cours d’année prochaine.

En attendant, la graine brune – celle de la moutarde de Dijon – a été de loin la plus touchée par cette crise. En un an, son prix a été multiplié par cinq, quand celui du pot de moutarde a grimpé de 10%. Les Français sont les plus grands consommateurs de moutarde au monde par habitant – un kilogramme par an – et cette pénurie a pris les allures d’un mélodrame dont les échos sont parvenus jusque dans la presse brésilienne. Chez les voisins belges, la situation n’est guère plus reluisante.

Un bref regard sur les causes suffirait pourtant à faire de cette crise nationale un conte moral sur la mondialisation, d’autant plus que la société dominant le secteur – Amora-Maille – n’est plus depuis 1999 qu’une filiale du groupe anglo-néerlandais Unilever. La morale a été tirée et on mise désormais sur des circuits courts de production, quitte à réclamer au passage un assouplissement des règles phytosanitaires : doit-on fatalement choisir entre un meilleur bilan carbone et une augmentation des pesticides ?

Une plante d’usage ancien en Europe

Sous ses variétés blanche ou commune, la moutarde est une plante endémique en Europe. Ses variétés noire et brune en revanche sont originaires d’Asie. Dans l’Antiquité, elle servait de plante fourragère, mais on la mangeait aussi en salade. Ses graines, comme celles du poivre, sont aussi utilisées comme condiment, entières ou concassées. Son nom grec, sinapi, désigne sa capacité à faire pleurer par son odeur piquante. D’ailleurs, de toutes les expressions idiomatiques impliquant la moutarde, la seule qui ait traversé les siècles est qu’elle nous monte au nez.

La moutarde a aussi servi de conservateur et de répulsif pour les rongeurs. Enfin, son huile était prisée tant par les cuisiniers que par les horlogers, car elle ne rancissait guère et se figeait difficilement. Plus récemment, dans sa variété blanche – appelée jaune aux États-Unis - elle s’est changée en engrais vert grâce à sa capacité à pomper les nitrates. C’est cette même variété qui sert aux fabrications des moutardes britanniques, allemandes ou nord-américaines. Elle est en revanche interdite dans la recette bourguignonne.

Le terme moutarde, qui en français désigne à la fois la plante et le condiment, vient du nom commun moût – la mixture obtenue par pressurage des végétaux – et de l’adjectif ardent – pour son goût piquant. Il a totalement supplanté, depuis la fin du Moyen Âge, le terme sénevé, qu’on ne retrouve plus guère aujourd’hui que dans la parabole biblique dite du « grain de sénevé ». En Italie en revanche, la mostarda désigne un condiment à base de fruits aromatisés, où la moutarde est presque toujours absente. La plante y a gardé son nom originel de senape, terme qui désigne aussi la sauce moutarde telle qu’elle est connue des Français ou des Anglais.

Les régions viticoles sont aussi productrices de moutarde

Si la moutarde bourguignonne, en particulier dijonnaise, a une incontestable réputation depuis le Moyen Âge, la plante a été cultivée en d’autres régions de France en association avec la vigne, puisque le vinaigre est indispensable à la réalisation du précieux condiment. La corporation de l’Ancien Régime était d’ailleurs celle des sauciers-vinaigriers-moutardiers.

À Charroux, dans l’Allier, on fabrique encore aujourd’hui une moutarde au vin blanc de Saint-Pourçain particulièrement relevée. Au XIXe siècle, la moutarde de Reims et de Châlons-en-Champagne rivalisaient avec celle de Dijon. La tradition rémoise est aujourd’hui représentée par la maison Charbonneaux-Brabant, l’un des géants du secteur.

Jusqu’en 2000, l’usage de la variété blanche était interdite en France pour la fabrication de la sauce moutarde, sauf dans l’est de la France suite à deux décrets de 1937 et 1939. Elle y servait à la fabrication de deux moutardes qui, « en raison d’usages anciens, loyaux et constants » se virent simplement tolérées à condition d’être nommées « moutarde dite d’Alsace » et « moutarde dite de Lorraine ». La preuve est faite que, bien avant la pénurie, les Français n’ont jamais plaisanté avec la moutarde.

