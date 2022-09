HISTOIRE

Sabra et Chatila: 40 ans après, retour sur un massacre impuni

Une affiche des victimes est exposée à Beyrouth lors de la cérémonie commémorative du 28e anniversaire du massacre de Sabra et Chatila, le 16 septembre 2010. © Anwar Amro / AFP

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 6 mn

Pendant quarante heures, entre le 16 et le 18 septembre, des centaines de civils palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sont massacrés dans les camps de Sabra et de Chatila. Quarante ans après, on en sait un peu plus sur ce carnage pour lequel personne n’a jamais été condamné.