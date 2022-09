Guinée, histoire des violences politiques: Des témoignages pour comprendre (13/22)

Dossier spécial

« Les mouvements totalitaires sont des organisations massives d’individus atomisés et isolés », analysait la philosophe Hannah Arendt en 1951. Couper les hommes de leurs semblables, briser les chaînes de commandement, rendre inopérants les concepts de solidarité corporatiste ou d’appartenance à un groupe permet de diluer la responsabilité individuelle et d’affranchir l’exécutant de tout jugement. Partant de là, la violence que l’individu exerce sur autrui devient une simple tache affranchie de toute considération morale, hiérarchique ou réglementaire. C’est un phénomène similaire qui fut à l’œuvre au sein des corps habillés tout au long de l’histoire de la Guinée. Les témoignages qui suivent émanent de policiers et de militaires, pour certains toujours en activité. À travers leurs descriptions minutieuses de leurs conditions de travail, de la politisation de leurs corps respectifs, transparait cette volonté de déshumanisation et de déresponsabilisation des hommes en tenue. Au fil des témoignages, se révèle aussi une sourde révolte, une analyse minutieuse de la part des acteurs de ces mécanismes qui ont conduit à la violence. Ces hommes atomisés réalisent l’ampleur du crime collectif commis. « S’il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare », écrivait encore la philosophe allemande. L’histoire rendra peut-être à ces témoins ce que leur vie leur a parfois confisqué, la capacité de penser leur monde.

Témoignages recueillis à Conakry par Olivier Rogez du 10 au 19 avril 2017.

« Guinée : une histoire des violences politiques » est un projet initié à l’occasion des 60 ans de l’indépendance guinéenne (2 octobre 1958). Il rassemble des journalistes (RFI), des défenseurs des droits humains (FIDH, OGDH,) et des universitaires. Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l’Union Européenne.

Article initialement publié le 18/06/2018.

