1er octobre 1949: proclamation de la République populaire de Chine

Mao Zedong annonce la création de la République Populaire de Chine à Pékin, le 1er octobre 1949. © AFP

Texte par : Elikia M'Bokolo

La République populaire de Chine est proclamée par Mao Zedong, à Pékin, le 1er octobre 1949. Cette date marque aussi un tournant de l’histoire de ce pays, un « face à face » entre deux Chines : la continentale et l’insulaire de Taïwan, mais aussi entre la Chine communiste de Mao et la Chine nationaliste de Tchang Kaï-chek. Le monde ancien est en train de s’écrouler, et une nouvelle Chine communiste de Mao s’érige progressivement. Elikia M'Bokolo raconte.