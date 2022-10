ARCHIVES SONORES

Adoptée lors du référendum du 28 septembre 1958, la Constitution voulue par le général de Gaulle est promulguée une semaine plus tard, le 4 octobre. C’est la naissance de la Ve République.

Dans le contexte de la crise algérienne, le printemps 1958 était marqué par des contestations et des insurrections de part et d’autre. C’est alors que le président René Coty appelle le général de Gaulle au pouvoir en le nommant président du Conseil. Ce dernier a besoin d’un nouveau cadre constitutionnel correspondant à ses idées et qui lui permettrait de devenir président de la République. Il charge alors une commission, sous la direction de Michel Debré, de rédiger le projet de la nouvelle constitution durant l’été.

Pour y arriver, le général a besoin du soutien des Français. Et c’est en toute symbolique que cette décision est dévoilée à Paris lors du grand rassemblement à la Place de la République, le 4 septembre, date anniversaire de la proclamation de la Troisième République en 1870. La Garde républicaine est en tenue des grands jours alors que la foule est en attente devant une statue de la République recouverte d’un immense V tricolore : le symbole de la victoire en 1945, mais aussi de la Cinquième République à venir. Puis à la tribune, arrive Charles de Gaulle, qui lève les bras et les écarte en faisant le V symbolique et commence son discours désormais historique :

Extrait du discours du général de Gaulle sur la Place de la République, à Paris, le 4 septembre 1958.

Le référendum du 28 septembre n’est qu’une formalité, car la nouvelle constitution est ratifiée par 82% des suffrages.

En conférence de presse, après la proclamation de résultats définitifs de référendum, le général de Gaulle « se félicite que les Algériens et les métropolitains aient voté pour construire l’avenir ensemble » :

Extrait de la conférence de presse du général de Gaulle, le 28 septembre 1958.

La nouvelle constitution est promulguée le 4 octobre 1958, marquant la naissance de la Ve République.

