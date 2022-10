ARCHIVE SONORE

Sun Yat-sen, premier président chinois

Audio 19:48

Sun Yat-sen (1866-1925), le père de la Chine moderne, dans sa maison à Guangzhou dans la province du Guangdong en Chine, en 1923. © Ullstein Bild via Getty Images

Texte par : Valérie Nivelon 1 mn

Revendiqué à la fois par Pékin et par Taïwan, le père de la Révolution d'octobre 1911 est aussi considéré comme le père de la nation chinoise. Après plus de 250 ans de règne de la dynastie mandchoue (Qing), il devient l'éphémère président de la première République de Chine, avant que le pays ne sombre dans la dictature. Fondateur du Parti révolutionnaire, il a marqué l'histoire de la Chine par son combat pour l'émancipation nationale et la modernisation.