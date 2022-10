En Iran comme ailleurs, la mobilisation des femmes change le monde

« Femmes, vie, liberté », tel est le slogan lancé par les manifestantes iraniennes en septembre 2022. À de nombreuses reprises dans l’Histoire, une mobilisation collective des femmes a joué un rôle majeur dans une révolution ou entraîné un bouleversement de grande ampleur.

Depuis la mort mi-septembre 2022 de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté, les Iraniennes sont à l’origine d’un vaste mouvement social pour leurs droits qui s’est rapidement élargi à d’autres catégories de population – notamment les étudiants. Il remet désormais en cause les fondements mêmes de la République islamique.

Si la contestation des femmes atteint une ampleur inégalée dans l’histoire de l’Iran depuis la révolution de 1979, ce qu’elle révèle et permet fait écho à nombre de situations dans l’histoire du monde contemporain.

Pain et Révolution

Le 5 octobre 1789, des femmes se rassemblent à Paris sur la place de Grève – l’actuelle place de l’Hôtel de Ville – parce que le pain commence à manquer. L’Hôtel de ville est envahi, puis la foule estime qu’il vaut mieux demander des comptes au Roi et à l’Assemblée constituante plutôt qu’à la Commune. Et de nouveau ce sont les femmes qui guident le cortège qui prend la route de Versailles.

Louis XVI répond favorablement à la demande de pain, mais d’autres revendications s’y joignent, qui touchent le politique. Le lendemain matin, le Roi et sa famille quitte leur château pour s’installer aux Tuileries. L’Assemblée constituante les rejoindra quelques jours plus tard, elle siégera désormais à la chapelle de l’archevêché sur l’Île de la Cité. Ces deux journées sont capitales dans l’effondrement de la monarchie absolue.

C’est de nouveau du pain – et la paix – que les ouvrières de Petrograd - Saint-Pétersbourg - réclament le 23 février 1917 (le 8 mars dans notre calendrier julien) pour la « journée internationale des ouvrières ». « Sans tenir compte de nos instructions, les ouvrières de plusieurs ateliers de tissage se sont mises en grève et ont envoyé des délégations aux métallurgistes pour leur demander de les soutenir… Il n’est pas venu à l’idée d’un seul travailleur que ce pourrait être le premier jour de la Révolution. » écrira Léon Trotsky dans son Histoire de la Révolution russe (1930).

Des femmes contre la guerre...

En deçà de ce mouvement spontané, la mobilisation contre la Grande Guerre – matrice des mouvements révolutionnaires qui ont bouleversé l’Europe à compter de 1917 – a débuté chez les femmes. On se souvient des conférences de Zimmerwald à l’automne 1915 et de Kiental l’année suivante, qui ont rassemblé des pacifistes des pays en guerre venus de la gauche réformiste ou révolutionnaire et ont permis entre autres choses au parti bolchevique de s’appuyer sur un réseau européen.

On sait moins qu’elles furent devancées par le Congrès international des femmes pour la paix à Berne en mars 1915 menée par Clara Zetkin et surtout le Congrès des femmes de la Haye en avril et mai de la même année, qui rassemble plus de 1200 femmes venues de 12 pays. Deux d’entre elles, les étasuniennes Jane Addams et Emily Greene Balch, obtiendront le Prix Nobel de la Paix respectivement en 1931 et 1946. L’événement débouchera sur la création d’un Comité international des femmes pour la paix permanente.

En 1961, au plus haut de la guerre froide, le Women Strike For Peace (WSP, « Grève des femmes pour la paix »), fondé par Bella Abzug et Dagmar Wilson, se mobilise contre les essais nucléaires et contre la guerre du Vietnam. Le 1er novembre, elles sont 50 000 à manifester dans soixante villes des États-Unis et jouent un rôle majeur dans l’arrêt des essais nucléaires étasuniens et soviétiques. Refusant toute hiérarchie et organisation figée, le mouvement anticipe de fait sur nombre de mobilisations structurées autour de simples mots d’ordre.

… ou tenant tête aux États

Le 30 avril 1977, les mères des victimes de la dictature argentine qui a pris le pouvoir l’année précédente, commencent leurs rondes hebdomadaires sur la place de Mai. Certaines sont assassinées en décembre, mais leur mobilisation se poursuit après la chute du régime en 1983. Au sein d’une « organisation politique sans parti », elles rendent impossible le consensus amnésique qui a suivi la fin de nombre de régimes autoritaires.

La même année, de l’autre côté de l’Atlantique, les femmes du marché de Conakry se révoltent contre la vie chère et l’instabilité économique. Le président Sékou Touré légalise le petit commerce à l’automne, puis renoue des liens diplomatiques avec la France l’année suivante, avant d’abolir en 1979 le nom de République populaire de Guinée et de libéraliser partiellement l’économie.

Durant la même période, à Plogoff dans le Finistère, ce sont les femmes qui mènent le combat contre le projet de centrale nucléaire, harcelant les forces de l’ordre, jusqu’à ce que François Mitterrand annonce l’abandon du projet en 1981. À quelques kilomètres de là, à Douarnenez, en 1924, la grève des ouvrières des conserveries, les « Penn Sardin », avait entraîné la création du seul Soviet qu’aura connu la France.

Quand les femmes incarnent la résistance populaire

Venues de la vallée du Pô, ces travailleuses saisonnières qui vont désherber les rizières du Piémont et de la Lombardie n’ont jamais été plus de 25 000. Mais leur mobilisation constante contre leurs dures conditions de travail a inspiré les artistes au point d’en faire des icônes de la révolte paysanne à l’aube du 20e siècle. Sur un tableau intitulé « Pour 80 centimes ! » (1895), Angelo Morbelli les représente de dos, courbées par l’effort, dans un paysage où le ciel est absent.

«Pour 80 centimes», par Angelo Morbelli, huile sur toile (1895). © Luca Carrà/Electa/Mondadori Portfolio via Getty Images

Leurs chants de revendication entrent dans la mémoire commune. Après le film de Giuseppe de Sanctis, Riz amer (1949), on leur attribue même – à tort – l’origine de l’hymne partisan Bella ciao – aujourd’hui repris par les manifestantes iraniennes. Et lorsqu'un autre cinéaste, Bernardo Bertolucci, évoque une révolte paysanne dans Novecento (1976), il reprend un tableau de Pellizza da Volpedo montrant une foule essentiellement masculine en chemin vers l’avenir. Mais dans son film, devant les maris armés de simples bâtons, ce sont les femmes couchées en travers du chemin qui font reculer les cavaliers venus les réprimer.

Les mobilisations collectives de femmes n’ont jamais été aussi vivantes qu’aujourd’hui. Au lendemain de l’investiture présidentielle de Donald J. Trump, le 21 janvier 2017, la Women’s march rassemble près de 500 000 personnes à Washington – et entre 6 et 10 fois plus dans l’ensemble des États-Unis. C’est à ce jour-là plus grande journée de mobilisation de toute l’histoire du pays. Et ses revendications, féministes bien sûr, embrassent aussi les droits des personnes LGBTQI+, ceux des travailleuses et des travailleurs, le combat contre le racisme et l’intolérance : une vaste étendue de revendications sociales, au féminin universel.

