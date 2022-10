La Saga Mao Zedong, la « Révolution culturelle » (3/3)

archive sonore

La Saga Mao, c'est l'itinéraire extravagant de Mao Zedong à travers « la Longue marche », le « Grand bond en avant » et « la Révolution culturelle ». Troisième épisode : la « Révolution culturelle ». En mai 1966, le président Mao relance la révolution chinoise : c’est la Révolution culturelle. Le grand timonier compte sur la jeunesse pour détruire le passé et sauver le monde. L’histoire de ces années meurtrières reste tabou en Chine.

Invité :

- Claude Hudelot, sinologue, historien de la Chine contemporaine, ancien attaché culturel à Pékin et à Shangaï, qui signe avec Guy Gallice, artiste et photographe Le Mao aux éditions Rouergue. Un livre rouge à l'iconographie exceptionnelle puisqu'il représente une collection d'œuvres et d'objets du culte de Mao chinés depuis 20 ans auprès des plus grands collectionneurs chinois, des artistes et des photographes ayant participé au culte de Mao, ou tout simplement achetés sur les trottoirs de Pékin.

Avec les archives de l'INA, les archives de RFI, des extraits du film documentaire Mao, une histoire chinoise de Philip Short et Adrian Maben, chez ARTE éditions.

► (Ré)écoutez le premier épisode : La Saga Mao Zedong, « la Longue marche » (1/3)

Émission initialement diffusée le 03/10/2009.

