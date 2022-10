22 octobre 1962: John Kennedy décrète le blocus de Cuba

ARCHIVE SONORE

Le 22 octobre 1962, le président américain John F. Kennedy annonce le blocus de Cuba après la révélation de la présence de rampes de lancement de missiles soviétiques sur l’île, à moins de 200km de la Floride. En pleine guerre froide, un an après la construction du mur de Berlin, la tension entre les deux super puissances est à son maximum, laissant planer la menace d'un conflit nucléaire mondial.

Le 14 octobre 1962, un avion espion américain U-2 rapporte des photographies aériennes de l'île de Cuba qui montrent que les Soviétiques y ont secrètement installé des rampes de lancement de missiles de moyenne portée pouvant atteindre le territoire américain. Les clichés révèlent également que des cargos soviétiques transportant des ogives à têtes nucléaires sont en route vers l'île. L'URSS justifie ce déploiement d'armement pour protéger l’île d’une nouvelle attaque américaine, après les tentatives des États-Unis de renverser le régime procommuniste de Fidel Castro à travers l'embargo de janvier 1962 et le débarquement dans la baie des Cochons d'avril 1962.

Alors que le Conseil de sécurité national américain préconise une action militaire directe, le président Kennedy décrète le blocus de Cuba. Dans une allocution télévisée du 22 octobre, il explique que l'objectif de cette « quarantaine » est d'interdire tout débarquement de matériel militaire russe et de pousser les Soviétiques à retirer leurs missiles de l'île. La proximité des flottes soviétiques et américaines de ça et là de la zone de blocus, au nord-est de l'île, contribue fortement au climat de tensions. Pendant près d'une semaine, le monde assiste à la confrontation des deux blocs, sur fond de menace nucléaire.

Après d'intenses négociations diplomatiques, la situation se dénoue le 28 octobre, quand les deux parties acceptent de retirer leurs missiles respectifs de Cuba et de Turquie, avec la promesse des États-Unis de ne plus envahir le territoire cubain. La levée du blocus, qui fait également partie des accords, prend effet le 20 novembre suivant.

Cet édition de Un jour, un évènement a été initialement diffusé le 22/10/1991, réalisé en collaboration avec Martine Delcambre de l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

