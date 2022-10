Le fait divers, un objet médiatique et historique

Violences, meurtres, accidents, catastrophes... Les faits divers concernent seulement quelques personnes de manière directe, mais touchent bien souvent, via les médias, l’ensemble d’une population. Par l’émotion qu’ils suscitent, ils sont des révélateurs du fonctionnement d’une société à un temps T de l’histoire, d’un climat politique également.

Des soubresauts de la société française, la rubrique des faits divers - ou « chiens écrasés » - en est pleine. Des histoires célèbres, comme les crimes de Landru (1919-1922), l’affaire Violette Nozière ou Dominici (1952), celle du pull-over rouge (1974), l'assassinat de Gregory en 1984, de Laetitia Perrais enlevée, violée et démembrée par Tony Meilhon en 2011 ou de la petite Lola en 2022.

Les crimes traversent les époques. Leur narration dans les journaux aide la presse à devenir populaire au XIXe siècle. Ce sont des évènements à la fois extraordinaires et banals. Ils se passent « juste à côté » et en cela passionnent les foules. En 1869, un jeune mécanicien, Jean-Baptiste Troppmann, assassine sept membres d'une même famille de Roubaix. Le tirage du Petit Journal, quotidien parisien de l'époque, s'envole. Le journal gagnera 100 000 exemplaires entre l'annonce du premier meurtre et la découverte du septième corps.

Le fait divers, un révélateur de son époque

Face à ces histoires sordides où se déploie le mal, une question lancinante « Comment cela a-t-il été possible ? » Pourquoi, dans les années 30, Violette Nozière passe-t-elle à l'acte et tue son père ? Qui a tué le petit Grégory et qu’est-ce que ce crime raconte des jalousies entre familles dans les Vosges en 1984 ? Qu’est-ce qui a fait basculer lentement la vie de Laetitia Perrais, 18 ans, enlevée, violée et démembrée par Tony Meilhon en 2011 ?

Dans les années 1930, titres sensationnels, typographies tape à l'œil et photographies scandaleuses mettent en avant la vie dissolue de l’« empoisonneuse » Violette Nozière, son désir d’indépendance, son statut d’intellectuelle. Ce parricide, crime ultime, passionne la société française de l’époque, très patriarcale où l’émancipation des femmes fait peur et où la dénonciation de l’inceste est inaudible. Elle sera condamnée à mort le 12 octobre 1934 à Paris, une peine commuée par le président de la République Albert Lebrun en travaux forcés à perpétuité, puis graciée par le général de Gaulle en novembre 1945.

Le crime fascine. Il fait vendre. Les politiques et les intellectuels s’en saisissent. Il s’agit de légiférer ou de penser ce qui ne va pas, le grain de sable qui a bloqué le bon fonctionnement de la société. L'affaire du pull-over rouge découvert non loin du lieu du meurtre de Marie-Dolorès Rambla, en 1974, relance le débat sur la peine de mort. Christian Ranucci, 22 ans, reconnu coupable du meurtre de la petite fille âgée de huit ans, est guillotiné à Marseille. Erreur judiciaire ou pas ? Sa culpabilité fait polémique et relance le débat. La peine de mort est abolie 5 ans après.

Mais ce n'est que dans les années 1980 que le fait divers est traité en fait de société. La presse intellectuelle, telle Libération, s’y met. Avec l’affaire Grégory en 1984 jamais élucidée, ce sont tous les dysfonctionnements des institutions françaises qui sont mis en lumière. Justice, police, gendarmerie, médias, mais également milieux intellectuels : la France perd ses repères dans ce qui demeure, quarante après, l’une des plus grandes énigmes françaises. La presse s’emballe et mène l’enquête, parallèlement à la police, Marguerite Duras publie une tribune le 17 juillet 1985 : « Sublime, forcément sublime Christine V », désignant la mère de l’enfant comme la meurtrière, sans aucun respect de la présomption d’innocence, principe fondamental d’un État de droit.

Quand le fait divers devient politique

En 2002, trois jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, l’affaire « papy Voise », un homme de 82 ans tabassé par deux jeunes, fait la Une des journaux. Le thème de l’insécurité monopolise les médias. Les politiques surfent sur la vague. Et le candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen, est présent au second tour. La chaîne de télévision TF1 admettra quelques années après que la couverture de ce fait, aussi tragique fut-il, eu égard au temps d’antenne accordé, avait été « une faute ».

Dans Laëtitia ou la fin des hommes, l’historien Yvan Jablonka retrace le quotidien de Laetitia Perrais. Une histoire dans laquelle s'entremêlent de nombreuses problématiques telles la pauvreté, l’aide sociale à l’enfance, les violences sexuelles, la vulnérabilité des enfants et des femmes. Président de la République au moment de l’affaire Laëtitia Perrais en 2011, Nicolas Sarkozy va montrer du doigt les juges, comme il l'avait déjà fait en 2006 alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Il les accuse de laxisme envers les multirécidivistes et en fait les complices d’un meurtre. À un fait divers, une réponse politique : Nicolas Sarkozy en fera une marque de fabrique. « Le danger est à l’entassement sans fin de lois inappliquées et à la défiance face à une République qui préfère surjouer sa capacité de réaction à l'événement plutôt que de penser à l’évolution en profondeur de la société », analysent Noël Mamère et Patrick Farbiaz dans La Tyrannie de l’émotion.

Chiffres d’insécurité, faits-divers sanglants permettent ainsi à certains partis politiques de justifier la mise en œuvre de politiques sécuritaires et la stigmatisation de certaines populations. Le réel venant court-circuiter la réflexion.

Curiosité et fascination

Corps meurtris, violences sexuelles, hasard d’une mauvaise rencontre, jalousie, mort et familles détruites : certaines affaires, miroirs de nos obsessions, de nos inquiétudes et nos fantasmes, suscitent une fascination collective. Comme le notait le philosophe Roland Barthes dans Essais critiques en 1964, le fait divers renvoie ainsi « à l’homme, à son histoire, à son aliénation, à ses fantasmes, à ses rêves, à ses peurs ». L’abominable réussissant ainsi, dans un moment suspendu, à faire consensus.

Une fascination partagée par de nombreux écrivains, réalisateurs, producteurs de podcast et autres plateformes de streaming qui proposent sous des formes variées une consommation du réel dans ce qu'il a de plus glauque pour plus d’émotions fortes, s'il en fallait encore.

