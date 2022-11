Archive sonore

La Nuit de Cristal de Hanna et Paul

Audio 19:30

Les vitrines des boutiques appartenant à des Juifs ont été saccagées au cours de la "Nuit de cristal" (Kristallnacht), à Berlin, Allemagne, le 10 novembre 1938. © Bettmann/Corbis/Bettmann Archive

Texte par : Valérie Nivelon 1 mn

Paul et Hanna ont 14 ans en 1938. Paul est à Vienne, Hanna est à Berlin. Mais la nuit du 9 novembre, ils vont vivre la même « Nuit de Cristal » orchestrée par les nazis. La Nuit de cristal, c’est 30 000 Juifs arrêtés et pour la plupart internés à Dachau et Buchenwald, une centaine d’assassinats, des centaines de blessés, 7 500 magasins pillés, 267 synagogues incendiées ou saccagées en Allemagne et en Autriche annexée par Hitler. Paul et Hanna, qui comptent parmi les derniers survivants en France de cette nuit d'horreur, nous livrent leurs témoignages exceptionnels.