22 novembre 1963: assassinat de John F. Kennedy

La limousine transportant le président John F. Kennedy roule à vive allure vers l'hôpital quelques secondes après les coups de feu, alors que l'agent des services secrets Clint Hill protège Jaqueline Kennedy qui s'occupe de son mari mortellement blessé, le 22 novembre 1963, à Dallas, au Texas. © Justin Newman / AP Photo

Alors qu'il était en visite officielle à Dallas, au Texas, le président américain John Fitzgerald Kennedy est abattu en pleine rue dans sa voiture du cortège officiel, le 22 novembre 1963. L'émotion est immense, aux États-Unis comme dans le monde, tant par l'aspect dramatique de sa disparition que par sa personnalité charismatique. Carrefour est aujourd'hui consacré au mythe Kennedy, car vingt-cinq ans après, on ne sait toujours pas qui a tué le président Kennedy ni pourquoi. L'enquête officielle menée par la Commission Warren, concluant à la seule responsabilité de Lee Harvey Oswald, n'a convaincu personne et les enquêtes parallèles se sont multipliées. Notre invité, Jean-Michel Charlier, journaliste, écrivain et scénariste, qui a consacré plusieurs émissions de télévision au mystère qui entoure l'assassinat de John F. Kennedy, raconte.