Opération « Mar Verde », échos lusophones (2/3): cibler le PAIGC et Sékou Touré

histoire

Le 22 novembre 1970, une coalition rassemblant des combattants portugais et des opposants guinéens débarquait à Conakry pour essayer de renverser le régime guinéen, neutraliser la rébellion bissau-guinéenne du PAIGC et libérer des prisonniers portugais qu’elle avait capturés. La mémoire guinéenne a baptisé cet épisode « l’agression portugaise ». Les responsables portugais de l’opération l’ont baptisée Mer Verte, « Mar Verde ». Le service lusophone de RFI est reparti sur les traces portugaises et bissau-guinéennes de cette histoire. Dans ce deuxième volet, nous revenons sur les motivations portugaises à participer à cette opération et les raisons de sa fin précipitée.

Si l'opération Mar Verde prévoyait un coup d’État contre Sékou Touré, la principale cible de Lisbonne était effectivement le PAIGC qui se battait contre son armée en Guinée portugaise. Le mouvement de Cabral disposait d’une base arrière à Conakry, en République de Guinée. Depuis 1963 les combats entre Portugais et Bissau-guinéens sont allés crescendo, en termes d’intensité et de violence. Alexandre Carvalho Neto, à l'époque secrétaire du gouverneur de la Guinée portugaise, le général Spínola, a reconnu l’ampleur que la guerre contre le PAIGC avait fini par prendre, lors d’une interview accordée à la chaîne d’État portugaise RTP. « Je suis arrivé à Bissau et je ne dirai pas tous les jours, mais, au moins, toutes les semaines nous entendions les attaques à Tite, qui se trouvait de l’autre côté de la rivière Geba », a raconté le militaire.

Du côté de la rébellion PAIGC, Francisca Pereira, ancienne ministre et combattante, reconnaissait que le Front sud, jouxtant la Guinée Conakry, voyait se jouer des opérations de grande envergure dans la guerre de libération menée par son mouvement. « Ce n’était vraiment pas facile, dit-elle, ça a été une période avec d'énormes bombardements, un véritable assaut au Front sud ! J'ai été témoin de terribles attaques où les Portugais arrivaient à fermer notre accès à la République de Guinée, à la frontière, alors que c’était là-bas que l’on venait s’approvisionner ».

Le général Spínola finit par se laisser séduire par l’idée d'emprisonner Amílcar Cabral, le brillant ingénieur agronome qui chapeaute alors le PAIGC. L’opération doit se faire à travers une incursion à Conakry qui permettra d'anéantir les moyens maritimes du mouvement nationaliste et de libérer les prisonniers portugais qui y étaient détenus.

26 prisonniers portugais, parmi lesquels António Lobato, détenu depuis six ans - le plus ancien prisonnier de la guerre dite coloniale - étaient, en effet, aux mains du PAIGC à Conakry. « C’est indescriptible a raconté Lobato à RFI. Ma cellule avait un bloc en ciment, avec un matelas en paille au-dessus et deux seaux. Un seau pour l’eau froide, pour mon hygiène, et pour boire, et un autre pour mes besoins physiologiques ».

Le général Spínola, en tant que gouverneur de la Guinée portugaise, prône une politique « Pour une Guinée meilleure » sans arriver pour autant, ni à convaincre Lisbonne de négocier avec Cabral, ni à prendre le dessus par rapport au PAIGC. Le mouvement indépendantiste ne cessera de se renforcer, avec davantage de soutiens internationaux, en se procurant des armes de plus en plus sophistiquées.

Le commandant portugais Costa Correia, à la tête de l’un des six navires ayant participé à l'opération, affirme qu’un événement a finalement convaincu Spinola de valider, enfin, l’opération Mar Verde. En 1969, raconte-t-il, Spínola se rend compte qu’il sera très difficile d’arracher une victoire militaire en Guinée-Bissau. Il essaye donc d’engager le dialogue avec le PAIGC…. « Il a mandaté trois majors et un aspirant de la Marine afin de prendre contact avec les dirigeants du PAIGC, explique l’officier, en vue de trouver un accord militaire susceptible de neutraliser une partie des opposants au régime. Mais alors qu’ils étaient en route pour rencontrer des gens du PAIGC, deux de ces majors ont fini par être assassinés. Le général Spínola était très ami avec eux et les considérait comme d’excellents officiers, ces assassinats l’ont profondément indigné ! À partir de là, son idée de trouver un accord politique a été bouleversée. C’est là qu’il est devenu plus ouvert à une autre solution présentée par [Alpoim] Calvão, à savoir, un coup d’État en République de Guinée. Un pays qui était un allié plus important pour le PAIGC que le Sénégal. Et cette opération devait permettre aussi la libération des prisonniers portugais à Conakry. C'est cet épisode qui sera à l’origine du changement de l’attitude du général Spínola, sur un plan psychologique et politique ».

Les encouragements de Senghor

Pendant ce temps-là, selon l’historien militaire José Matos, Léopold Sedar Senghor, le Président du Sénégal, reçoit les opposants guinéens du FLNG. Il leur suggère un arrangement avec les portugais pour essayer de renverser le chef d’État de Guinée. C’est l’une des révélations du livre « Ataque a Conakry: história de um golpe falhado », [Attaque à Conakry: histoire d’un coup avorté] des éditions Fronteira do caos. « J’ai trouvé dans les archives portugaises, explique l’historien, des informations sur une réunion entre deux hauts dirigeants du Front de Libération Nationale de Guinée à Dakar avec le Président Senghor. Lors de cet entretien, le Président Senghor leur a dit comprendre, franchement, l’action qu’ils s’apprêtent à prendre, du moins les raisons qui les pousseraient à faire un pari sur le renversement de Sékou Touré. Il va plus loin en suggérant à ces deux dirigeants du FLNG qu’ils essaient d’obtenir le soutien du Portugal à cet effet. Surtout parce qu’on sait que, historiquement, le Président Senghor n'était pas franchement un grand fan du président Sékou Touré. »

Le secret demeure. Le stratège de l’opération, le commandant Alpoim Calvão, obtient, enfin, le feu vert du régime de Marcello Caetano à Lisbonne. Quelques jours à peine avant le jour J, selon le commandant Costa Correia « Je crois même, dit-il, que le feu vert de Lisbonne a été obtenu à peine deux jours avant la réalisation de l'opération. Alpoim Calvão s’est rendu exprès à Lisbonne pour convaincre Marcello Caetano des avantages présentés par l'opération ».

Depuis l’ile de Soga, dans l’archipel de Bijagós, dans ce qu’on appelle à l’époque la Guinée portugaise, six navires camouflés aux couleurs du PAIGC, mais sous le commandement du portugais Alpoim Calvão, prennent la mer afin d’envahir la capitale de la République de Guinée. Toute trace permettant d’identifier la flotte comme portugaise est détruite. « On avait six embarcations en tout, se souvientle commandant Costa Correia, quatre d'entre elles étaient de grandes vedettes de surveillance à moteur et les deux autres étaient de grandes vedettes de débarquement. Je commandais l’une des grandes vedettes à moteur de débarquement, le Montant ».

... © Studio graphique FMM

Parmi les 250 hommes à bord de la flotte, des militaires portugais dont le visage a été peint en noir, des troupes africaines de l’armée portugaise et les militants du FLNG guinéen. Le groupe a plusieurs cibles : la destruction des navires du PAIGC et de la République de Guinée, ainsi que celle des avions MIG guinéens, l’occupation de la centrale électrique pour que Conakry soit plongée dans l’obscurité, la libération des prisonniers militaires détenus par le PAIGC, la capture d’Amílcar Cabral, le renversement de Sékou Touré.

Les six navires ont attendu la nuit de ce samedi-là avant de s’élancer, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ahmed Sékou Touré n'est pas dans sa résidence - que les opérationnels ont d’ailleurs bien du mal à repérer. Ils n'arrivent pas à prendre la radio non plus. En revanche les détenus portugais, comme António Lobato, sont libérés. « C'était surréaliste, raconte Lobato. J'ai été averti au milieu de la nuit par une fusillade qui se rapprochait sans cesse de moi. Presque immédiatement, une grenade a ouvert un trou dans la fenêtre condamnée de ma cellule. J’ai entendu crier mon nom ! Là j’étais sûr qu’il s’agissait bien de nos gens ».

Les assaillants battent en retraite

Les avions MIG guinéens ne peuvent en revanche pas être neutralisés, parce qu’ils ne se trouvent pas à l’aéroport. Pour le commandant Correia, c’est l’échec de cet objectif qui conduit à un retrait rapide de la force. « Le groupe de combat “envahisseur” avait pour mission de détruire les MIG, explique l’officier. À leur arrivée à l'aéroport, ils ont constaté qu’ils n’y étaient pas. Dès lors, le concept de l'opération a complètement changé. Il a fallu immédiatement prévoir le retrait parce que cela pouvait tourner à la catastrophe, si les MIG pouvaient décoller depuis une autre base et anéantir nos embarcations encore dans les eaux guinéennes… On pouvait même craindre que des équipages soient capturés, etc. À partir de ce moment, le commandant Calvão n’a pas eu d’autre choix que de réorienter le concept de l’opération vers un retrait et, évidemment, toujours en essayant de sauver et de mettre à l’abri les prisonniers portugais ».

António Lobo, à peine sorti de sa cellule, est ainsi conduit vers le port de Conakry devant une assistance encore sous le choc. Il se souvient de la façon dont le retrait a été organisé : « Il y avait une énorme file d’attente et les nôtres, les Portugais, sont passés devant la population près de la plage et sont entrés dans les canots de sauvetage sans aucun problème. Ils ont pu rejoindre les bateaux. Il était déjà dix heures du matin. Depuis le navire, je regardais toute la population et ils étaient abasourdis en témoignant de tout ce qui se passait. »

