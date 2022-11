Opération « Mar Verde », échos lusophones (3/3): Après l’opération

Histoire

Le 22 novembre 1970, une coalition rassemblant des combattants portugais et des opposants guinéens débarquait à Conakry pour essayer de renverser le régime guinéen, neutraliser la rébellion bissau-guinéenne du PAIGC et libérer des prisonniers portugais qu’elle avait capturés. La mémoire guinéenne a baptisé cet épisode « l’agression portugaise ». Les responsables portugais de l’opération l’ont baptisée Mer Verte, « Mar Verde ». Le service lusophone de RFI est reparti sur les traces portugaises et bissau-guinéennes de cette histoire. Dans ce troisième et dernier volet, nous revenons sur le récit d’un témoin exceptionnel, la veuve d’Amilcar Cabral et sur les suites de l’opération.

Lisbonne a visé Conakry pour porter un coup aux soutiens du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, car la base du mouvement indépendantiste d’Amílcar Cabral était située en Guinée. Ana Maria Cabral, l’épouse du leader bissau-guinéen a été témoin de l’attaque. Elle pense en avoir réchappé de justesse et dévoile à RFI, à travers un témoignage exclusif, comment tout s’est déroulé. « J'ai réveillé mes enfants, dit-elle. Nous venions d’être la cible d’un bombardement. Un obus avait été tiré, il venait de tomber dans la salle de bains, toute la maison avait tremblé. J'étais, donc, toute seule avec mes enfants à la maison et les gardiens m’ont juste dit : “Prenez vos enfants et partez immédiatement, sans plus attendre”. On est allé dehors et on a traîné dans la nature, dans les environs, jusqu’au petit matin. Puisque l’ambassade du Vietnam n’était pas loin, certains camarades ont demandé si nous pouvions y rester, mais c'était tout petit chez eux, et finalement, nous en sommes partis pour aller à l'ambassade de l’Union Soviétique, qui était un bâtiment énorme, on l’appelait le “Petit Moscou”. Nous nous y sommes réfugiés.

« Nous sommes restés au “Petit Moscou”, poursuit Ana Maria Cabral, jusqu'au retour d’Amílcar Cabral qui est venu nous y chercher. Notre maison était complètement abîmée, il y a eu beaucoup de dégâts. Ils avaient fait exploser la façade de la maison, le secrétariat était mitoyen, c’était un seul bâtiment. Ça a été quelque chose, c’est vraiment un coup de chance que l’on n’ait pas été tués parce qu’ils avaient tout bombardé ! S’ils avaient bombardé un peu plus loin, nous aurions été touchés dans notre chambre. Amílcar a demandé à ce que l’on laisse ce trou béant dans la salle de bains en guise de souvenir de cette nuit, parce que l’obus était tombé juste à côté de la chambre ».

Amílcar Cabral n'était pas à Conakry lors de l’attaque. C’est pour cela qu’il n’a pas pu être capturé, raconte Ana Maria Cabral. « Il n'était pas là. Il était en Europe. À ce moment, l’Europe était divisée : il y avait les pays “capitalistes” et les pays “socialistes”. Et il était dans un de ces pays pour demander de l’aide, parce que nous n’étions pas en mesure de fabriquer des armes ! »

Les six navires portugais quittent rapidement Conakry sans avoir pu renverser Sékou Touré, ou capturer Amílcar Cabral. « La seule chose qu’ils ont pu avoir, conclut Ana Maria Cabral, ça a été la libération des prisonniers portugais. Nous avions une maison située sur une colline. Comme en Guinée il n’y a presque pas de montagnes, nos gens en parlaient comme étant “La Montagne”, bien qu’il s’agissait plus d’une colline que d’une montagne, mais bon, passons…! »

Selon l’un des officiers portugais ayant participé à l’opération, l’aviation guinéenne intervient pendant cette retraite, mais ne parvient pas à toucher les bateaux portugais. « Nous n’étions pas certains s’il y avait ou pas des avions militaires, raconte Costa Correia, le commandant de la grande vedette de débarquement Montante. Mais oui, il a eu un survol, peut-être vers 10 heures du matin quand on était en train de partir. Il y a eu un avion qui a tiré. On ne sait pas trop comment ni pourquoi... Il me semble que ça a fait quelques dégâts dans un navire marchand ».

Les prisonniers libérés reçoivent des consignes très strictes sur ce qu'ils peuvent dire de l’opération, pour tenter de maintenir le secret. « On a dit aux prisonniers de raconter qu’ils avaient pris la fuite eux-mêmes. C'était la version officielle qu’ils devaient raconter à leurs familles, raconte le commandant Costa Correia. Qu’ils avaient pris la fuite et étaient arrivés jusqu’à la frontière. Évidemment personne ne les a crus. De plus, les déclarations des troupes africaines capturées à Conakry auprès de la Commission d'enquête de l’ONU ont été très claires, avec plein de détails. Ils ont aussi raconté que la mission avait été préparée et exécutée avec l’aide du Portugal ».

Silence portugais

Le Portugal, jusqu'à aujourd'hui, n’a jamais reconnu avoir été le responsable de l’opération « Mar Verde ». Le commandant Costa Correia est sceptique sur le fait que cette position puisse être un jour révisée, plus de 50 ans après les faits. « Je doute que le Portugal ne vienne jamais dire : “Oui, bien sûr, c'était nous”. Parce que ça n’aurait plus de sens. Si jamais le Portugal était directement interrogé par une organisation internationale, le pays serait obligé de l'admettre, ne serait-ce que par rapport à tous les éléments publiés par l’Organisations des Nations Unies. Cette enquête a réuni suffisamment d'éléments pour confirmer que l'opération avait été conçue par le Portugal. Et que si l'opération n'avait pas été un succès, c'était la faute aux insuffisances de la Direction générale de sécurité, la police politique portugaise, auparavant connue sous l’acronyme de PIDE. Ils n’ont pas été en mesure d’apporter les bonnes informations permettant de bien peser et évaluer les avantages et les inconvénients d’une opération de ce type. »

Face au PAIGC, Lisbonne ne parvient pas après l’opération à sortir de l’approche militaire. « En 1971, raconte l’historien José Matos, il y a une réunion du Conseil Supérieur de Défense National, juste quelques mois après l’opération, au cours de laquelle il est évident que Spínola prône une nouvelle attitude. Après, en 1972, le général essaie, par le biais d’une médiation du président Senghor, une solution négociée pour la Guinée. Cette possibilité est refusée par Marcello Caetano, chef du gouvernement, parce qu’il pensait qu’un processus d'indépendance négociée avec la Guinée mettrait en danger la présence du Portugal en Angola et Mozambique. Ce serait un précédent ! Et lorsque le général vient de Bissau à Lisbonne parler à Marcello Caetano de cette proposition, il essuie un refus. Marcello Caetano a même dit (c’est une phrase qui est devenue célèbre) qu’il serait préférable qu’il y ait une défaite militaire plutôt que de négocier avec des terroristes. Spínola reste hébété par cette phrase de Marcello Caetano. C’est là que le général se rend compte qu’il n’y a vraiment pas de solution politique et que la solution de Marcello Caetano c'est de poursuivre la guerre ! »

Le stratège de « Mar Verde », le commandant Alpoim Calvão, et le gouverneur de la Guinée portugaise, le général Spínola, règlent de leur côté leurs comptes suite aux ratés de l'opération. « Le commandant Calvão n'était pas très content de l'opération, raconte le commandant Costa Correia, surtout parce que le coup d'État, une partie déterminante du processus, avait avorté. Et, naturellement, c'était une énorme déception pour lui. Pour lui et, évidemment, pour le général Spínola également. Spínola a même eu une altercation avec le commandant Calvão en l’accusant de ne pas avoir suffisamment donné l’importante requise au coup d’État, en priorité, en laissant passer l’idée que le but principal était seulement la libération des prisonniers ».

Le commandant Costa Correia témoigne également de la déception des opposants guinéens, les responsables du FLNG qui n’ont pas réussi à renverser le régime de Conakry. « Pendant le voyage de retour, se souvient l’officier, ils m’ont raconté leur déception par rapport à l'aide et à la préparation de l'opération. Même s’ils reconnaissaient aussi qu’ils n'avaient pas eu suffisamment de ressources en interne pour les accompagner dans l’opération. Le général Diallo était bien amer et déçu du fait de ne pas avoir intégré le groupe qui devait trouver Sékou Touré pour lui signifier “l’invitation à quitter le pouvoir”. Il a été relégué à un rôle de deuxième rang, en participant seulement à l’assaut contre l’une des casernes. Il m’a dit : “Moi, en tant que candidat à la présidence de la République, il aurait fallu que je participe à cette opération-là. Ou alors faire partie de celle qui est partie vers la radio pour y émettre un message au peuple guinéen”. »

La purge du régime à Conakry

Sekou Touré garde le pouvoir et procède à une véritable purge contre tous ceux qu’il considère comme ses opposants. « Les dissidents ont été pourchassés, explique l’historien José Matos, avec beaucoup de morts, d’innombrables personnes arrêtées. Je me souviens, par exemple, de l’archevêque de Conakry qui a été emprisonné, même s'il n'était pour rien dans l'opération. Malheureusement pour lui, avant de passer à la maison de Sékou Touré, les militaires portugais sont passés chez l'archevêque, en cherchant la maison de Sékou Touré. Puisqu’ils y ont obtenu l’information nécessaire, le pauvre archevêque a été impliqué dans le complot. Il a été emprisonné des années durant dans la décennie 70. Ça a été une énorme tristesse ce qui s’est produit après “Mar Verde” ; Le niveau de répression du régime a été terrible ! Ça montre bien quelle était la nature du régime de Sékou Touré ! »

De l’autre côté de la frontière, en « Guinée portugaise » la guerre de libération du PAIGC contre l’armée portugaise s'intensifie : « Nino » Vieira, pour le PAIGC, lit en 1973 à Madina do Boé, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Guinée-Bissau. La Révolution des Œillets, l'année suivante à Lisbonne, précipite la reconnaissance de l'indépendance et le retrait des troupes portugaises du territoire.

