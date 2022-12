Albert Einstein: un personnage hors du commun

PORTRAIT

Albert Einstein (1879-1955) est considéré comme l’un des scientifiques les plus marquants du XXe siècle, notamment par sa théorie fondamentale de la relativité et de la conception humaine du temps, de l'espace et de l'univers. En 1921, il est récompensé du prix Nobel. Il lui est remis le 10 décembre 1922, il y a tout juste un siècle. Mais, ce personnage hors du commun continue à intriguer les scientifiques et le grand public.

Publicité Lire la suite

Entre la dyslexie et les sciences

Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Dès son jeune âge, ses proches se rendent compte que l’enfant a un problème : il ne parle pas. Il joue avec passion avec une boussole, montre les signes d’une extrême intelligence mais il a du mal à s’exprimer. Les médecins concluent qu’il est dyslexique, autiste et qu’il deviendra sans doute un handicapé mental. Même si le jeune Albert ne parle pratiquement pas jusqu’à l’âge de neuf ans, on sait maintenant que les médecins ont eu tort. À l'âge de 12 ans, Albert découvre un livre de géométrie et il l’adore : il l’appelle son « saint livre de géométrie ». Lorsque le temps des études arrive, le jeune Einstein est un bon élève et pas un cancre, comme certains l'affirmaient. Il est particulièrement doué en physique et en mathématiques, même s’il reste un élève moyen dans d'autres matières. Il déteste l'attitude autoritaire de certains professeurs et quitte l'école à l’âge de 16 ans. Ensuite, il passe un examen d'entrée à l'École polytechnique fédérale de Zurich, mais il échoue en raison de ses lacunes dans d’autres matières. Finalement, Einstein est admis à l'École polytechnique en 1896 et, en 1901, il reçoit son diplôme d'enseignant de physique et de mathématiques. Pour échapper au service militaire, Albert prend la nationalité suisse. Depuis les bancs de l’école polytechnique, il a noué une relation amoureuse avec une scientifique serbe, Mileva Marić, et souhaite se marier. Or, ses parents sont contre ce mariage, surtout qu’il ne travaille pas. Grâce à un ami, il obtient un poste à l'Office fédéral des brevets suisses de Berne en 1902.

Les théories majeures et le prix Nobel

En 1903, Einstein se marie donc à Mileva Marić. Parallèlement, il continue de s’intéresser aux publications scientifiques et note ses propres réflexions. En 1905, il obtient son doctorat à l'Université de Zurich pour une thèse théorique sur les dimensions des molécules. Puis avec son épouse, ils s’installent à Berne où ils fondent un club de discussion avec les scientifiques Conrad Habicht et Maurice Solovine. En 1905, Einstein publie ses recherches sur les fondements de la relativité restreinte et les hypothèses sur la nouvelle physique quantique ouvrant la voie aux recherches nucléaires. Puis, il pose le principe d'équivalence entre le champ de gravitation et d'accélération et introduit le concept d'espace-temps (espace à quatre dimensions). En 1916, il publie la théorie de la gravitation connue aussi comme la théorie de la relativité générale. Il explique les variations du mouvement orbital de certaines planètes et prédit la courbure de la lumière des étoiles à proximité d'un corps massif comme le Soleil. Trois ans après, en 1919, il confirme sa théorie en s’appuyant sur l’expérience produite lors de l’éclipse solaire. Ce dernier phénomène est confirmé expérimentalement lors d'une éclipse solaire en 1919. Einstein est alors propulsé sur la scène scientifique internationale. En Décembre 1922, il reçoit le prix Nobel de l’année 1921 qui n’avait pas été attribué. Mais c’est pour son explication de l’effet « photoélectrique », (l’émission d’électrons par un matériau soumis à l’action de la lumière) qu’il reçoit cette prestigieuse récompense et non pas pour sa théorie de la relativité. En effet, les scientifiques de l’époque lui reprochaient de ne pas avoir assez de preuves par expérimentation et que la partie théorique de la relativité semble impossible à démontrer pour décrocher le prix Nobel. Ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que la théorie d’Einstein et sa célèbre formule E=mc² sont mesurées et vérifiées, grâce notamment aux horloges atomiques.

Le rôle de Mileva Marić

Née en Serbie (Autriche-Hongrie à l’époque) le 19 décembre 1875, Mileva Marić possède un véritable don pour les sciences. En 1892, son père parvient à l’inscrire à l'école royale de Zagreb, réservée aux garçons. Mileva suit les cours de physique et de mathématiques, puis, elle continue ses études à l'Institut polytechnique à Zurich. Elle est la seule femme élève et rencontre alors Albert Einstein. Ils travaillent ensemble la plupart du temps. En décembre 1900, Einstein publie une étude sur la capillarité, qu'il a probablement écrit avec Mileva Marić. Pour Radmila Milentijević, auteure de la biographie Mileva Marić Einstein : Vivre avec Albert Einstein (Éditions L’Age d’Homme, 2014), la jeune scientifique voulait certainement aider son compagnon à se faire une renommée. En 1901, Mileva Marić tombe enceinte. Albert ne travaille pas et ne peut pas l’épouser pour cette raison. Mileva part chez ses parents à Novi Sad en Serbie où elle va accoucher de leur petite fille, Liserl, en janvier 1902. Leur fille est évoquée dans les lettres qu’ils s’échangent, mais personne ne sait ce qu’est devenue leur premier enfant. Selon les historiens, la petite fille est donnée à l’adoption ou bien décédée de la scarlatine. Albert et Mileva se marient finalement le 6 janvier 1903. Un an après, ils ont un fils, Hans Albert et en 1910, naît leur troisième enfant, Eduard. Mais, en 1912, Einstein entame une liaison avec sa propre cousine, Elsa Löwenthal et divorce de Mileva en 1914. Lors de la procédure de divorce, ils signent un contrat qui stipule que « si Albert Einstein obtient un prix Nobel, l'argent reçu reviendra à Mileva Marić pour l'éducation de leurs enfants ». Cet argent lui sert surtout à soigner leur plus jeune fils malade de schizophrénie. Le rôle de Mileva Marić fait toujours débat. Les lettres qu'elle et Albert Einstein se sont adressées, et les témoignages réunis par certains biographes, tendent à démontrer qu’elle a effectivement aidé le célèbre savant. Elle a participé à la réflexion sur les premières théories de son mari puis l’a aidé également à publier les premiers articles. Mais personne n’est en mesure de prouver sa contribution aux travaux avec Einstein.

Un savant décalé

• Albert Einstein a toujours souligné la nécessité du végétarisme. En fait, il a mangé de la viande durant la quasi-totalité de son existence, mais vers la fin de sa vie, Einstein est devenu végétarien.

• Le nazisme s’installe en Allemagne et Einstein s’exile aux États-Unis en 1933. Il devient ami avec des militants contre le racisme, il aide les immigrés à fuir l’Europe et demande même la grâce du couple communiste Rosenberg. Les autorités américaines et le président Hoover le soupçonnent d’être lui-même communiste et commencent à le surveiller de très près. Albert Einstein est considéré comme « l’ennemi de l'État ». Les agents de FBI l’espionnent en permanence : son courrier, ses appels et même sa poubelle !

• Il détestait les chaussettes ! Il se baladait le plus souvent pieds nus. Et il mettait également ses chaussures sans chaussettes.

• Tout le monde connaît le personnage de Maître Yoda de la saga Star Wars, mais peu de gens savent que la création du Jedi de couleur verte s’est inspirée du visage d’Einstein.

• Le Premier ministre israélien David Ben Gourion demande au célèbre savant de prendre la présidence de l'État d'Israël en novembre 1952. Ce dernier décline la proposition et réponds : « Si je connais les lois de l’Univers, je ne connais presque rien des êtres humains. » Einstein meurt le 18 avril 1955 d’une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Selon ses dernières volontés, il sera incinéré et ses cendres sont éparpillées dans un lieu tenu secret. Mais avant cela, lors de l’autopsie, le médecin légiste prélève son cerveau et ses yeux. Une étude réalisée en 2013 sur son cerveau révèle une hyper-connexion entre les deux hémisphères. Selon certains spécialistes, c’est probablement l’explication de la grande intelligence de ce génie du XXe siècle.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne