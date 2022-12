Le rat des villes: nature et histoire d'un mal-aimé

NY Daily News via Getty Images - New York Daily News Archive

L'annonce a fait grand bruit. La mairie de New York cherche, à l'automne 2022, un chef de service « sanguinaire » pour éradiquer les rats. C'est peu dire que le rapport du monde occidental avec les muridés n'est guère serein. Ils méritent pourtant un portrait bien plus nuancé.

Le rat noir, le surmulot – ou rat brun – et la souris appartiennent à la même famille de rongeurs, les Muridae. Les deux premiers relèvent du genre Rattus originaire d’Asie. Ils ont en commun d’avoir colonisé l’Europe et le reste du monde et d’être commensaux de l’être humain. Dans le langage vernaculaire, on les nomme simplement rats. Pour le reste, le Rattus Rattus et le Rattus norvegicus ne sont pas proches parents.

Le premier est plus grand et plus lourd, mais sa queue est plus courte. Arrivé en Europe au XVIIIe siècle, il n'a pas encore sa place dans la taxonomie du naturaliste suédois Linné. Quelque temps plus tard, il a chassé le rat noir des grands centres urbains. Il apprécie les caves, les égouts et l’humidité et se montre excellent nageur. Le rat noir, lui, est arrivé en Europe un millénaire plus tôt. Bon grimpeur, il préfère les greniers et les hauteurs des édifices, les lieux secs. En Europe, on ne le trouve plus désormais que dans les campagnes.

«Le rat de ville et le rat des champs»¨ Les Fables de La Fontaine / dessins originaux de Grandville (1837-1838). Dessins extraits de l'album (cote BmN : Rés. 4288). Voir l'exposition virtuelle : grandville.nancy.fr Domaine public

Le rat brun n'a jamais véhiculé la peste

Tous deux sont donc des envahisseurs biologiques. Ils partagent ce statut avec un troisième compère, le rat polynésien, connu pour aller d'île en île à la suite de l'être humain. Dans ces écosystèmes fragiles, il a été à l'origine de la disparition d'autres espèces. Pour les mêmes raisons, il est possible d'en supprimer la présence. Avant d’énumérer les nuisances du rat des villes, qui sont d'un tout autre ordre, évoquons ses bienfaits. Chaque jour, un surmulot mange l'équivalent de 10% de son poids, soit 25 grammes de nourriture. Sans lui, canalisations et égouts des grandes villes seraient probablement engorgés. Il est, en outre, un excellent indicateur du danger. Les égoutiers le savent, quand le rat est absent, tout est à craindre, de la fuite de gaz à une brusque montée des eaux. Les galeries qu'ils creusent dans le sol améliorent le drainage, il permet la dispersion des champignons et des graines.

C'est aussi – on le sait depuis la fin du XIXe siècle – le vecteur de maladies transmissibles de l'animal à l'être humain. On lui a attribué, à tort, la responsabilité des grandes épidémies de peste, notamment celle qui aura tué en cinq ans, au milieu du XIVe siècle, entre un tiers et la moitié des Européens. Le possible coupable serait alors le rat noir, porteur de puces qui auraient permis la transmission de la maladie à d'autres espèces. Pour autant, nous n'avons aucune trace d'une surmortalité des rats à cette période et les puces n'auraient peut-être pas eu besoin des muridés pour transmettre une maladie dont la nature exacte fait encore débat. Une chose est sûre : ce n'est pas le rat des villes qui transporte par ses puces la peste bubonique, mais son cousin des champs.

On l’associe aujourd’hui à une autre zoonose, avec d’autres rongeurs. Il s’agit de la leptospirose, qu’on peut contracter lors d’une baignade ou par une autre forme de contact prolongé avec des eaux douces et contaminées. C’est une maladie assez fréquente – mortelle dans 5% des cas – dans les zones tropicales, mais rare en milieu tempéré ; de ce fait, elle est souvent diagnostiquée tardivement. Pour le reste, si le rat est un animal opportuniste qui apprécie le voisinage des activités humaines – qui lui apportent refuges et nourriture –, il est aussi craintif et ne se montre agressif que s’il se sent acculé. Il ne représente donc pas de réel danger. Comme tous les rongeurs en revanche, il peut être à l’origine de dégâts matériels importants.

Un animal haï en Occident

« Il n’y a pas de raison objective d’en avoir réellement peur », admet l’historien Olivier Thomas, qui vient de consacrer à l’animal un essai fouillé, « mais un rat en ville, ça paraît anormal ». L’obsession de certains médias pour l’invasion des rats – assortie de chiffres souvent fantaisistes, car les statistiques sont presque impossibles à établir – n’est au fond pas très nouvelle. La découverte du bacille de la peste et de son origine avait déclenché au début du XXe de vastes campagnes d’éradication. À la porte Maillot en 1907, puis un peu plus tard à Aubervilliers, s’ouvrent même des ratodromes. Il s’agit d’entraîner des chiens à la dératisation tout en assurant le spectacle. Les badauds parient sur la rapidité d’exécution des canidés et les affaires vont bon train.

Depuis janvier 2015, l’animal est reconnu dans le Code civil comme un « être vivant et doué de sensibilité » et non comme un « bien meuble ». Pour autant, aujourd’hui comme hier, les méthodes de régulation des rats témoignent d’une cruauté qui confine parfois à la perversité et ne font l’objet d’aucune modération sur la Toile. Du piège à glu à l’anticoagulant qui fait effet sous trois jours – sans impact pour les autres espèces, à la différence de la mort aux rats, et peu identifiable comme poison par les congénères de la victime –, la lente et douloureuse agonie est de mise. Qui plus est, comme chez le ragondin, la surmortalité est aussitôt compensée par une fécondité accrue et les campagnes de dératisation n’ont au mieux qu’un effet local, l’animal finissant par se déplacer.

Dans les immeubles, sa présence est synonyme de sous-sols insalubres, mal entretenus et isolés. Dans les parcs, sur les places, c’est la proximité de détritus et donc de nourriture qui l’amène à la nuit tombée à quitter son royaume souterrain. Les travaux d’excavation, qui le dérangent, sont une autre occasion de le voir remonter en surface. À cette exception près, le civisme des habitants, le sérieux des bailleurs et des propriétaires, la rigueur enfin des services de voirie peuvent bien davantage que toutes les campagnes de dératisation. Cela est d'autant plus vrai que la reproduction de l’animal se régule aussi en fonction de la nourriture disponible.

Essai paru en octobre 2022. © Editions Vendémiaire

Du joujou du pauvre à Ratatouille, un autre imaginaire du rat

À New York en 2017, on a testé un double contraceptif pour mâle et femelle présenté sous forme de pâte à ingérer. Le produit a, depuis, été utilisé dans d’autres villes des États-Unis, notamment à Washington DC, mais aussi dans des zoos, des fermes, des réserves naturelles. Fort des résultats d’une enquête Ifop, qui montre que 61% des habitants sont favorables à des méthodes de régulation non létales, l’association Paris Animaux Zoopolis aimerait voir la mairie de la capitale française suivre cet exemple. En 2007, le film d'animation des studios Pixar Ratatouille a donné, il est vrai, quelques lettres de noblesse aux rats parisiens.

Il reste que si, hier comme aujourd’hui, la musophobie fait recette dans la presse occidentale à sensation, l'urgence de son éviction est aussi liée à la nécessité de repousser hors de la ville toute vie animale qui échappe à notre contrôle. En ce sens, on peut associer cette volonté hygiéniste – où, du reste, il ne s’agit pas de supprimer un phénomène, mais de le rendre imperceptible dans notre quotidien – à l’invisibilisation de l’abattage animal opéré dès la fin du XIXe siècle, alors même que la consommation de viande augmentait constamment. On peut lire, sur ce point, l'essai d'Eric Fournier, La Cité du sang, paru chez Libertalia en 2008.

Symbole de la vie inconsciente – il surgit de souterrains à l’hygiène douteuse comme une pensée incontrôlable –, le rat effraie aussi, comme les chiens errants ou les oiseaux d'Hitchcock, quand il se présente en nombre. Dans un célèbre conte allemand, Hans le joueur de flûte libère la ville prospère mais corrompue de Hameln de tous les rats qui l'ont envahie. Mais devant la rapacité des notables qui se refusent à lui payer son dû, Hans use cette fois de son instrument pour charmer les enfants. Un environnement entièrement maîtrisé, semble nous dire cette légende, est condamné à la stérilité. Dans Le joujou du pauvre de Charles Baudelaire, un rat apprivoisé par un enfant miséreux devient le centre d’intérêt de l’enfant du château. Au revers de l’imaginaire de haine diffusé en Occident, le poète décrit les jeux avec cet animal comme « un divertissement innocent ». Et il ajoute : « Il y a si peu d’amusements qui ne soient pas coupables ! »

12 janvier 1935: un groupe de garçons d'un foyer du Dr Barnardo joue dans une production de «Le joueur de flûte de Hameln», au Royal Albert Hall, à Londres. Getty Images - Reg Speller

