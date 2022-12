Louis Pasteur: un grand savant du passé, un père de la science moderne

Louis Pasteur est né le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura (est de la France), il y a deux siècles. Aujourd’hui encore, de nombreuses villes de France ont une « rue Pasteur » à la mémoire de ce fils de tanneur, qui a prouvé le rôle des agents infectieux, virus ou bactéries, dans la transmission de certaines maladies et réfuté – preuves à l’appui – la théorie de la génération spontanée des êtres vivants. Grâce aux travaux de ce pionnier de l’hygiène et de la microbiologie, se laver régulièrement les mains est devenu un acte tout à fait banal, bien avant nos gestes barrières d’aujourd’hui ! Mais c’est la grande aventure de la vaccination contre la rage qui propulse ce Jurassien, avide de reconnaissance, au firmament de la gloire scientifique. En faisant parfois oublier les travaux de ceux qui lui ont permis d’y accéder…

Jusqu’au XIXe siècle, les maladies infectieuses font des ravages parmi les populations sans que personne ne puisse réellement l’expliquer. Notamment le choléra, la fièvre jaune, la tuberculose, la peste, le tétanos ou encore la rage, qui sèment la terreur dans les villes et les campagnes. Les tentatives de soins sont empiriques, souvent fantaisistes, l’éradication de ces fléaux mortels est impossible. Ainsi, deux siècles plus tôt, on pensait que les bains de mer avaient la vertu de guérir de la rage et les médecins eux-mêmes prônaient comme efficace ce moyen curatif. Thomas Burnet, médecin ordinaire du roi d’Angleterre, écrivait en 1691 : « C'est la coutume d'envoyer à la mer ceux qui ont été mordus par les chiens enragés, pour y être plongés trois fois, au commencement de la morsure. Ce remède est ancien » (1). Et, y compris à la fin du XIXe siècle, on reste encore, quelques années avant la découverte de Pasteur, attaché à des soins totalement inefficaces. Un article du Journal des connaissances utiles du 18 septembre 1880 donnait ce conseil aux gens mordus par un canidé : « On cite le cas du docteur Bisson, qui, ressentant les premiers symptômes de l’affreux mal, s’est plongé dans un bain de vapeur surchauffé qu’il a prolongé jusqu’à épuisement de ses forces, et s’est heureusement tiré d’affaire » (2).

Une agonie terrible pour l’homme

Des siècles durant, la rage a fait peur aux humains. Dans les régions de l’est de la France, des loups venus d’Europe orientale sont les principaux porteurs de la maladie. Les bêtes contaminées attaquent les chiens domestiques et les transforment en animal enragé. Lequel, après plusieurs jours d’incubation, va agresser son maître, lui transmettant le virus. L’agonie qui s’ensuit est terrible pour l’humain : « Le virus rabique infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. Après quelques jours à quelques mois d’incubation, l'individu contaminé devient anxieux et agité. Une fois les signes déclarés, l’évolution se fait vers le coma et la mort en quelques heures à quelques jours. Hormis quelques cas, l’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée », indique aujourd’hui l'Institut Pasteur. Alors qu’il n’est qu’un enfant, Louis Pasteur est marqué par toutes les histoires qu’il entend à propos des personnes touchées par ce fléau : « En octobre 1831, écrit André Besson dans les Cahiers dolois (3), un loup enragé mordit bêtes et gens dans la région d’Arbois, il (Pasteur, NDLR) vit cautériser au fer rouge, dans une forge située à quelques kilomètres de la maison familiale, un Arboisien nommé Nicole ». Devenu adulte, le savant connaîtra lui-même la douleur de perdre deux de ses filles, Jeanne puis Cécile, emportées par une autre de ces maladies infectieuses, la fièvre typhoïde (une troisième, Camille, décède d'une tumeur au foie).

Louis Pasteur au travail dans son laboratoire. © RFI / Marc Verney / Maison Pasteur

Dans toute l’Europe, la recherche s’intensifie afin de déterminer les causes et les remèdes à apporter face aux maladies infectieuses. Car, pour les populations, l’impuissance de la science n’est plus de mise. En janvier 1847, dans son ouvrage les Choses vues (4), Victor Hugo écrit que quinze chiens atteints de la rage sont tués chaque année à Paris et qu’il y meurt en moyenne deux personnes mordues. Depuis l’Antiquité, on ne savait que ceci : un patient guéri d’une maladie contagieuse comme la rougeole, la scarlatine ou la variole ne la contracte plus jamais. Déjà très connu pour ses travaux sur la cristallographie, le vinaigre de vin, les vers à soie, la bière, la fermentation ou aussi la génération spontanée, Louis Pasteur, alors âgé d’une cinquantaine d’années, mène à l’époque des recherches sur plusieurs affections. Avec son concurrent allemand Robert Koch (1843-1910), le découvreur de la bactérie responsable de la tuberculose, le Jurassien prouve que ce sont des microbes venant de l’extérieur du corps humain qui sont responsables des maladies infectieuses. Cela donne un gros coup de pouce à l’émergence de l’hygiène domestique, mais Louis Pasteur veut aller plus loin et donner aux hommes l’immunité face aux attaques des microbes. Le Britannique Edward Jenner (1749-1823) s’était aperçu que des ouvriers agricoles étaient protégés de la variole en raison de leur proximité avec des vaches atteintes de la vaccine, une maladie transmissible à l’homme, mais bénigne. En inoculant cette vaccine à des personnes saines, Jenner avait réussi à les protéger de la variole. La « vaccination » était née et le Britannique pouvait s’enorgueillir du titre de « père de l'immunologie ». En s’inspirant des travaux de Jenner, Louis Pasteur décide d’utiliser les agents infectieux eux-mêmes pour obtenir l’immunisation ; ses travaux sur le choléra des poules (1878) ou le charbon (1881), qui touche les ruminants, apporteront cet espoir. Le principe est d’atténuer le microbe pour le rendre inoffensif et enfin de l’inoculer au patient, qui développe une immunité face à son minuscule assaillant.

Ballons contenant des bouillons de culture stérilisés en 1883 et encore jamais utilisés. © RFI / Marc Verney

Désormais, le chercheur français « est en pleine possession de sa méthode expérimentale. Il décide de l’appliquer à l’étude d’une maladie humaine. Il choisit la rage parce qu’elle affecte non seulement l’homme, mais aussi l’animal sur lequel il peut expérimenter » (5). Le vétérinaire lyonnais Pierre-Victor Galtier (1842-1908) (6) lui ouvre la voie avec des travaux sur des lapins rabiques et en découvrant qu'il est possible d'augmenter ou de diminuer la virulence de la rage de laboratoire. Établissant de son côté que la rage – dont le microbe ne sera rendu visible au microscope qu’en 1962 – est une maladie touchant le système nerveux, Pasteur, qui cherche à obtenir une souche stable, injecte directement dans le cerveau d’un chien une parcelle de cerveau d’un canidé enragé. L’animal ainsi inoculé meurt. Un de ses collaborateurs lui trace la route : « Le mérite de l’inoculation par trépanation revient à Émile Roux » (1853-1933), jeune médecin et futur directeur de l’Institut Pasteur en 1904, qui fut un des piliers de « l’aventure Pasteur », écrit Michel Morange (7) en 2022 dans son ouvrage consacré au savant jurassien. Dès lors, Louis Pasteur et Émile Roux tentent d’obtenir un vaccin. Il faut atténuer la virulence de la maladie. Des moelles de lapins rabiques, placées dans des flacons, sont exposées à l’action d’un environnement privé d’humidité mais avec un courant d’oxygène. La souche de la rage s’atténue peu à peu jusqu’à s’éteindre. Pasteur injecte ces moelles de lapin vieillies à des chiens enragés, puis teste des moelles de plus en plus virulentes. C’est un succès : la rage ne se déclare pas. Il faut maintenant passer à l’étape suivante : protéger les humains de l’horrible maladie.

La première vaccination humaine

L'histoire est bien connue : le 6 juillet 1885 au matin, Joseph Meister, un garçon de neuf ans venu d’Alsace avec sa mère et Théodore Vonné, un marchand-épicier de Meissengott (Maisonsgoutte, en français), le propriétaire de l'animal ayant mordu quatorze fois l'enfant, arrivent au laboratoire de Pasteur, situé rue d’Ulm à Paris. « Il est dit, raconte Michel Morange (8), que le possesseur du chien enragé avait entendu parler des recherches de Pasteur par les journaux. » Louis Pasteur n’étant pas médecin, il confie au docteur Jacques-Joseph Grancher (1843-1907) le soin d’inoculer à l’enfant le traitement. En dix jours (du 6 au 16 juillet), le petit Meister reçoit au ventre treize injections de moelles rabiques de moins en moins atténuées. Les dernières offrant notamment l’intérêt de savoir si la vaccination avait réussi. Devant le succès de l’opération, le Jurassien entame le processus de vaccination d’un autre garçon, le jeune berger Jean-Baptiste Jupille, mordu aux mains par une bête enragée à Villers-Farlay (à quelques kilomètres d’Arbois) alors qu’il tentait de protéger ses jeunes camarades. Là aussi, l’opération est une réussite. Elle fait oublier un premier échec de la méthode Pasteur, en juin 1885, auprès de Julie-Antoinette Poughon, fillette de 11 ans, qui meurt de la rage après avoir reçu quelques injections. « La tentative n’est pas rendue publique, écrit Frédéric Lewino dans un article de presse en 2020 (9), malheureusement, la vaccination est réalisée un mois et demi après la morsure, ce qui est bien trop tard ».

Pasteur, aidé par le Dr. Grancher, inocule pour la première fois le fameux virus au petit Alsacien Meister, atteint de la rage. in: «Le Pélerin», n°2380, dimanche 5 novembre 1922. © Institut Pasteur/Musée Pasteur

Le formidable retentissement qui suit la réussite de la vaccination du jeune Meister et du berger Jupille contribue fortement à la constitution d'un « mythe Pasteur », voire à l’émergence d'un « saint laïc »... Un an après la première vaccination, près de 2 500 personnes ont subi le traitement préventif de Pasteur. Il n’y a que dix-sept échecs. Le chercheur jurassien, de plus en plus sollicité, décide de créer un centre de recherche et de vaccination qui serait aussi un lieu d’enseignement. En mars 1887, un vaste terrain est acquis à Paris, dans le quartier de Vaugirard. Grâce aux deux millions de francs or récoltés par une souscription internationale, le président de la République, Sadi Carnot inaugure, le 14 novembre 1888, l’Institut Pasteur, fondation privée à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. On y fera des découvertes capitales : l’identification du bacille de la peste en 1894, le vaccin contre le BCG en 1921, la fièvre jaune en 1931, la poliomyélite en 1954 et encore l’hépatite B en 1985, premier vaccin humain obtenu par génie génétique ou aussi le test de dépistage du sida…

Aujourd’hui, à l’heure où le monde combat l’épidémie de Covid-19, quel est l’héritage que nous laisse Louis Pasteur, enterré dans la crypte de l’Institut parisien ? Outre le fait que celui-ci a essaimé dans le monde, avec, par exemple, Tunis en 1893, Dakar en 1896, Montevideo en 2004 (il y en a plus d'une trentaine au total), c’est le fait que Louis Pasteur, lit-on dans un article du chercheur Paul Mazliak (10), a pu donner un « élan formidable à la lutte contre les maladies contagieuses contre l’avis de nombreux médecins ou vétérinaires, et même (s’agissant de la rage) contre l’avis de certains de ses élèves. Sa confiance inébranlable dans la possibilité "d’atténuer la virulence" des microbes pour conférer aux individus sains, par la vaccination, une immunité artificielle contre les germes pathogènes », font de l’homme « un bienfaiteur de l’humanité et l’un des plus grands biologistes de tous les temps ».

Sur la façade de la maison natale de Pasteur à Dole (Jura). © RFI / Marc Verney

De Pasteur, «les Français ont surtout retenu le vaccin contre la rage alors que pour les anglo-saxons le savant français est associé à la pasteurisation» RFI a questionné Sylvie Morel, présidente de l’établissement public de coopération Louis-Pasteur, qui a coordonné les festivités du bicentenaire de la naissance du savant dans son département natal, le Jura. Pour elle, les racines jurassiennes du scientifique ne peuvent se dissocier de « l’homme-monde » qu’il est devenu dans l’histoire de l’humanité.



Quelle est la trace que laisse Louis Pasteur dans la mémoire jurassienne ? La mémoire nationale ?



Sylvie Morel: Les Francs-Comtois, comme l’ensemble des Français ont surtout retenu le vaccin contre la rage alors que pour les anglo-saxons le savant français est associé à la pasteurisation (*). Entre les deux découvertes, nombreux ceux sont ceux qui ont oublié les travaux de Pasteur sur l’hygiène et la prévention des épidémies même si la période du Covid-19 a été l’occasion de le rappeler.



Pasteur a laissé une forte empreinte dans le Jura par le biais de ses deux maisons: la maison natale de Dole et sa maison d’Arbois, la seule maison qu’il ait possédée. Pasteur a multiplié dans le Jura les campagnes d’expérimentation sur les fermentations alcooliques, sur la génération spontanée et le second enfant ayant reçu le vaccin contre la rage venait de Villers-Farlay, un village à quelques kilomètres de la demeure du savant. Et puis des lieux symboliques entretiennent la mémoire des travaux scientifiques de Louis Pasteur: Le mont Poupet (au dessus de Salins-les-Bains) la vigne de Montigny-les-Arsures où il fit des expériences remettant en question la croyance en la génération spontanée des micro-organismes.



Les Jurassiens ont déjà, du vivant de Pasteur, souhaité s’inscrire dans cette histoire: des plaques commémoratives ont été posées, des routes Pasteur balisées ont été tracées. Deux associations, une à Dole, la Société des amis de Pasteur, créée en décembre 1927, et l’autre à Arbois, l’association Pasteur patrimoine arboisien continuent à consacrer leur énergie au rappel de l’histoire du scientifique tandis que la valorisation des maisons et la diffusion de la démarche expérimentale est assurée par un établissement public de coopération culturelle nommé Terre de Louis Pasteur.



Quelles sont les temps forts de ce bicentenaire?



Le comité de pilotage réunissant acteurs jurassiens et acteurs nationaux –Académie des sciences et Institut Pasteur notamment– a convenu que les événements en Bourgogne Franche-Comté disposeraient de la plus grande visibilité sur la saison estivale 2022 (d’avril à novembre 2022) alors que les grandes institutions vont organiser des événements à Paris durant la période hivernale jusqu’en 2023. L’Académie des sciences a sollicité la création d’une rose pour fêter l’événement. Elle souhaite profiter de cette commémoration pour engager des travaux de restauration et de mise en accessibilité de la maison d’Arbois. Pour cela, elle a demandé le soutien de la Fondation du patrimoine. La quatrième édition de la mission de Stéphane Bern a enfin désigné la maison de Louis Pasteur comme lieu emblématique qui pourra bénéficier de l’aide du Loto du patrimoine.



Quelles sont les retombées (économiques, touristiques) de la mémoire de Louis Pasteur au niveau du Jura?



Les maisons jurassiennes de Louis Pasteur accueillent à elles deux environ 40 000 visiteurs par an. Un chiffre qui n’est sans doute pas en adéquation avec la renommée de Pasteur mais reflète aussi le contexte touristique du Jura, département rural éloigné des grandes régions urbaines. Le département attire surtout des publics en quête d’activités de plein air et de gastronomie. Les retombées économiques liées à la mémoire de Louis Pasteur en dehors des revenus de l’établissement public sont plus difficiles à quantifier. Pour autant, il y a une synergie entre la visite des maisons patrimoniales, la gastronomie et les produits locaux (vins du Jura dont le fameux vin jaune, le comté) et les thématiques pasteuriennes (fermentation notamment).



Quelles traces a-t-on conservé du centenaire du 27 décembre 1922?



Parce que Pasteur est né en fin d’année, le 27 décembre 1822, période peu propice aux grandes commémorations (la guerre de 14-18 n’est pas si loin, les conditions climatiques, la proximité des fêtes de fin d’année), les commémorations furent reportées en 1923. Le gouvernement français a décidé de dédier une journée en l'honneur de Louis Pasteur, le 27 mai 1923 : « Cette manifestation n'était pas seulement pour glorifier l'un des plus illustres représentants de la science française mais aussi pour susciter dans l'opinion publique un grand mouvement en faveur du développement des laboratoires scientifiques et de l'amélioration des divers moyens matériels mis à disposition de nos savants pour l'exécution de leurs recherches ».



La ville de Dole a acquis sa maison natale en 1911, mais la Première Guerre mondiale a retardé un temps l’ouverture du musée. Le 26 mai 1923, une fête immense eut lieu pour célébrer le savant: des guirlandes furent accrochées dans toutes les rues de la ville et les maisons furent toutes fleuries. En 2023, Dole fêtera le centenaire de l’inauguration du musée Pasteur de la cité.



(*) La pasteurisation est un processus durant lequel certains aliments sont fortement chauffés pendant une courte durée afin de tuer les bactéries qui pourraient s'y trouver.

Devenu propriétaire de la tannerie familiale d'Arbois (notre photo), Louis Pasteur y installe son laboratoire où il étudiera la fermentation et les maladies du vin. © RFI / Marc Verney

► Quelques repères biographiques

27 décembre 1822 : naissance de Louis Pasteur à Dole

13 août 1842 : passage du baccalauréat ès-sciences mathématiques à Dijon

15 mai 1848 : mémoire sur la relation pouvant exister entre la forme cristalline, la composition chimique et le sens de polarisation rotatoire (première grande découverte de Pasteur en cristallographie). Cette découverte permet de comprendre comment un composé chimique peut être bénéfique ou néfaste sur un organisme vivant.

7 novembre 1852 : professeur titulaire de chimie à la faculté des sciences de Strasbourg

Septembre 1854 : doyen de la faculté des sciences de Lille

20 novembre 1856 : Pasteur débute ses recherches sur la fermentation alcoolique

Mars 1857 : échec à l’Académie des sciences

3 octobre 1857 : publication du mémoire sur la fermentation appelée lactique

Octobre 1857 : administrateur de l’École normale, il est directeur des études scientifiques de cette école

10 septembre 1859 : mort de sa fille aînée Jeanne (9 ans et demi) de la fièvre typhoïde

3 juillet 1861 : mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l’atmosphère, examen de la doctrine des générations spontanées

10 février et 7 juillet 1862 : études sur les mycodermes. Rôle de ces végétaux dans la fermentation ascétique. Un nouveau procédé de fabrication du vinaigre

8 décembre 1862 : élection à l’Académie des sciences en section de minéralogie

1er mai 1865 : procédé pratique de conservation et d’amélioration des vins (appelé plus tard la pasteurisation). Pasteur mène aussi de premières études sur la maladie des vers à soie

15 juin 1865 : décès du père de Pasteur

11 août 1865 : mort de sa fille Camille (2 ans) à Arbois

23 mai 1866 : sa fille Cécile (12 ans et demi) meurt à Chambéry

1867 : création d’un laboratoire de chimie physiologique à l’École normale

19 octobre 1868 : Louis Pasteur est atteint d’une hémiplégie gauche

1870 : Pasteur s’installe dans sa maison d’Arbois

Avril-août 1871 : premières recherches sur la bière

17 novembre 1873 : études sur la bière et mise au point d’un nouveau procédé de fabrication qui la rend inaltérable

Juillet 1874 : récompense nationale pour Pasteur

30 avril 1877 : études sur la maladie charbonneuse

Octobre 1878 : Louis Pasteur est Grand officier de la Légion d’honneur

9 février 1880 : autour du choléra des poules, Pasteur expose pour la première fois le principe des virus-vaccins

26 octobre 1880 : atténuation du virus du choléra des poules

11 décembre 1880 : premiers travaux sur la rage

21 mars 1881 : vaccin du charbon

13 juin 1881 : compte rendu des expériences faites à Pouilly-le-Fort sur la vaccination charbonneuse

8 décembre 1881 : élection à l’Académie française

20 janvier 1883 : réponse à un mémoire de Robert Koch concernant la vaccination contre le charbon

25 février 1884 : nouvelle communication sur la rage

6 juillet 1885 : première vaccination antirabique chez l’homme

26 octobre 1885 : traitement pour prévenir la rage après morsure ; le jeune berger Jupille, de Villers-Farlay, mordu par un chien, soigné par Pasteur

1er mars 1886 : décision de création d’un Institut national contre la rage

18 juillet 1887 : Pasteur élu secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

23 octobre 1887 : Pasteur frappé d’un ictus

Septembre 1894 : dernier séjour de Louis Pasteur à Arbois

28 septembre 1895 : mort du savant à Villeneuve-l’Étang (Marnes-la-Coquette)

5 octobre 1895 : funérailles nationales

► Bibliographie :

Pasteur, l’homme et le savant, Annick Perret, Maxime Schwartz, éd. Tallandier (2022)

Pasteur, Michel Morand, Biographies NRF – Gallimard (2022)

