1er janvier 1993: entrée en vigueur du marché unique européen

Une voiture passe la frontière franco-belge, le 1er janvier 1993, après l'entrée en vigueur du marché unique européen. © Bernard Annebicque/Sygma via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le 1er janvier 1993 marque l’entrée en vigueur de l’Acte unique européen du 28 février 1986. Il instaure le marché unique européen à travers l’ouverture des frontières de l’UE et la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et capitaux au sein de l’Union. Qu’est-ce que ce marché va changer pour les salariés, les professions libérales, les retraités, les chômeurs, les entreprises et les consommateurs européens ? Dans cette archive de 1993, C’est capital vous propose de passer en revue une partie des réalisations concrètes et des projets qui n’ont pas encore abouti, un guide de l’Europe version 1993.