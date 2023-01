Une brève histoire de l’euthanasie et du suicide assisté depuis l'Antiquité

Le débat autour de la fin de vie a été relancé ces dernières années, avec les cas d'Eluana Englaro, en Italie, ou de Vincent Lambert, en France, deux personnes dans un état végétatif irréversible pour lesquelles s'est posée la question de l'euthanasie. Si la loi française a récemment évolué sur le sujet, elle est perçue comme trop limitée par une grande majorité de Français. Le corps médical comme les juristes appellent, quant à eux, à la prudence de la réflexion. Celle-ci a constamment évolué de l'Antiquité à nos jours et elle varie singulièrement d'un pays à l'autre.

« Sa mort fut douce, écrit l’historien Suétone dans La vie des douze Césars à propos de l’empereur romain Auguste, et telle qu'il l'avait toujours désirée ; car, lorsqu'il entendait dire que quelqu'un était mort promptement et sans douleur, il souhaitait, se servant d'un mot grec, que lui et les siens mourussent aussi heureusement. » Ce mot grec, « euthanasie », littéralement « la bonne mort », désigne alors un décès sans agonie, autrement dit si l’on s’en tient à l’étymologie de ce dernier terme, sans combat ni angoisse. Pour le souverain romain, cette fin paisible est aussi et surtout la conclusion d’un règne harmonieux sous le signe de la Pax romana, la Paix romaine.

Ce souhait d’une mort paisible ne permet pas qu’elle soit provoquée par une intervention humaine. Pour le philosophe Socrate, cité par Platon, « nous, les humains, sommes comme assignés à résidence […] Il ne faut pas se donner la mort avant qu’un Dieu ne nous ait envoyé un signe inéluctable ». Pour autant, le suicide ne connaît pas, durant l’Antiquité, un tabou semblable à celui du monde chrétien ou musulman. Stoïciens et épicuriens sur ce point se rejoignent pour des raisons très différentes. Les premiers voient dans nos actions un déterminisme intégral – donc pas de libre arbitre – et ils prônent d’affronter les souffrances de la vie avec résignation et indifférence. Néanmoins, le suicide reste pour eux envisageable.

Ainsi, Sénèque écrit-il : « On doit compte de sa vie-même aux autres, de sa mort à soi seul : la meilleure est celle qui agrée. » Pour les épicuriens, en revanche, dont les conclusions sur le sujet ne sont pas très différentes, la valeur de la vie est intrinsèquement liée aux jouissances qu’elle nous procure. Rien ne sert de la prolonger si elle n’est que souffrance.

Au Moyen Âge, la foi chrétienne fait craindre une mort sans agonie

Au Moyen Âge, la définition de la « male mort » évolue avec le rite chrétien. Ainsi sont redoutées les morts violentes et l’absence de sépulture, mais aussi les décès prématurés – ceux qui frappent les femmes enceintes, décédées en couche ou peu après l’accouchement et les enfants non baptisés. Un fiancé ou un marié décédé le jour de la cérémonie ne sera pas un trépassé, mais un itinérant qui n’aura de cesse de retrouver sa compagne. Passer de vie à trépas dans son sommeil n’est plus désiré, car c’est mourir sans l’extrême-onction qui absout les péchés et sans l’accompagnement de ses proches. « De la mort subite et imprévue, délivrez-nous, Seigneur », est-il écrit dans les Litanies des Saints. La bonne mort, de fait, est précédée d’une agonie.

Pour autant, même si elle est pratiquée en cachette, l’euthanasie – au sens moderne du terme – existe au Moyen Âge, en particulier pour les victimes de la rage. L’historienne Estela Bonnaffoux raconte ainsi l’histoire de Jean Baudren qui, mordu par un chien au printemps 1446, comprend aussitôt que son heure est venue et confie à une voisine qu’il croise sur le chemin de l’église : « Je suis mort. » L’agonie qui attend les enragés est connue de tous et elle est d’autant plus crainte que rien n’existe pour la soulager. On craint surtout que le malade, dans la folie qui l’envahit dans ses dernières heures, n’en vienne à maudire Dieu et donc à perdre toute chance d’accéder au paradis. C’est ainsi que Renaud Baudren décide d’abréger les souffrances de son frère. Après une première tentative mise en échec par l’épouse de l’agonisant, Jean Baudren finit par être étouffé sous une couette. Jugé, Renaud Baudren est aussitôt gracié, ce dont nous avons la trace par la lettre de rémission signée du roi Charles VI.

L’historienne du droit Françoise Biotti-Mache rappelle qu’à cette époque, le suicide est bien plus fréquent parmi les classes populaires. Pour sa composante masculine tout au moins, la noblesse a toujours l’expédient du duel ou de la guerre pour aller à la rencontre d’une « belle mort ». À ces commodités près, toute intervention venant briser le processus d’un décès naturel – à l’instant choisi par Dieu – est considérée comme un crime, si l’on suit à la lettre le sixième commandement de La Bible (Exode 20, 1-18) : « Tu ne commettras pas de meurtre. »

Les Lumières esquissent un autre regard sur l'euthanasie

Cette interdiction vaut donc aussi bien pour l’euthanasie, au sens moderne du terme, surtout si elle est active, autrement dit si elle accélère le processus naturel du décès et ne se contente pas d’arrêter les soins, que pour le suicide assisté – le médecin venant offrir au malade à sa demande un moyen de mettre fin à ses jours. La doctrine chrétienne rejoint le serment d’Hippocrate, qui semble cependant intégrer l’euthanasie passive, en condamnant ce qu’on nomme communément aujourd’hui « l’acharnement thérapeutique » : « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. »

Le siècle des Lumières vient non depuis la France – où L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert reste muette sur le sujet – mais depuis l’Écosse, apporter un autre regard sur la fin de vie. « Quand l'horreur de la douleur est plus forte que l'amour de la vie, écrit le philosophe David Hume dans son Essai sur le suicide en 1753, quand une action volontaire anticipe les effets de causes aveugles, ce n'est que la conséquence de ces pouvoirs et de ces principes qu'il a implantés dans ses créatures ». Autrement dit, quand les tourments deviennent insupportables, le tabou du suicide tombe et le pouvoir que Dieu lui-même a donné à tout un chacun de mettre fin à ses jours nous autorise pleinement à abréger nos souffrances.

Aujourd’hui, si les trois religions du Livre – judaïsme, christianisme et islam – s’accordent pour condamner euthanasie et suicide assisté – la vie appartenant non aux êtres humains, mais à Dieu –, le débat est vif du côté des laïcs. L’arrivée des soins palliatifs a changé la vision de la fin de vie, où le corps médical a aussi désormais pour devoir de soulager les patients incurables. Les progrès dans le domaine ont offert pour beaucoup de patients une alternative préférable à un décès provoqué. Il reste que l’euthanasie, où la responsabilité du médecin est engagée, interroge « la part d’ombre qui est laissée à d’autres », comme le souligne le philosophe Bertrand Quentin, et ne peut faire l’abstraction d’un mauvais diagnostic.

Un débat qu'aucune législation ne saurait épuiser ou résoudre

En France, la loi Claeys-Leonetti de février 2016 a clarifié les conditions de l’arrêt des traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable, réaffirmant le droit du malade à l’arrêt de tout traitement et en lui permettant de bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Il ne s’agit donc pas d’une euthanasie active, mais de la possibilité de diminuer la vigilance du mourant jusqu’à la perte de conscience, en laissant pour le reste la nature suivre son cours. Pour autant, 93% des Français, selon un sondage Ifop d’avril 2021, se prononcent pour « un droit à une fin de vie libre et choisie », ce qui supposerait de revoir profondément la législation existante. C’est cette réflexion que mène depuis décembre 2022 « la convention citoyenne sur la fin de vie », annoncée en septembre par le président de la République, Emmanuel Macron.

En Suisse, le suicide assisté, en l’absence de « mobile égoïste », est autorisé depuis 1942. Il a été étendu aux prisonniers en février 2020. En Belgique, l’euthanasie active, autrement dit « l’acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci », est autorisé pour les majeurs – exceptionnellement les mineurs – qui en ont formulé le souhait de manière volontaire, réfléchie et répétée sans pression extérieure, quand le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée. Ces législations beaucoup plus permissives ne dispensent pas pour autant de longs débats éthiques sur le bien-fondé de chaque décision. « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie », écrivait Albert Camus en 1942, dans Le mythe de Sisyphe.

