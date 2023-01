Archive sonore

Traité de l’Élysée: début de la coopération franco-allemande

Audio 19:26

Le chancelier allemand Konrad Adenauer (à gauche) et le général de Gaulle (au centre) signent le traité de l'Élysée qui scelle la réconciliation franco-allemande, à Paris, le 22 janvier 1963. À droite, le Premier ministre français Georges Pompidou. © Keystone-France via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer signent le traité de coopération entre la République française et la République fédérale d’Allemagne. Fondé sur la réconciliation et l’amitié franco-allemande, le traité de l’Élysée permettra aux deux pays de poser les bases de la construction européenne. Joseph Rovan (1918-2004) est un historien français d’origine allemande. Pionnier de l’entente franco-allemande, il raconte sa vision du couple franco-allemand et de l’Europe au micro de RFI.