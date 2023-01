Archive sonore

Qui est Gandhi ?

Audio 20:06

Le leader nationaliste indien Mahatma Gandhi vers 1932. © Hulton-Deutsch Collection/Corbis via Getty Images

Texte par : Valérie Nivelon 1 mn

Gandhi (1869-1948), demeure l’un des personnages les plus célèbres du XXe siècle. Apôtre de la non-violence, père de l’indépendance de l’Inde, Gandhi le sage s’est pourtant révélé un être difficile à vivre pour sa famille et son entourage, en leur imposant le mode d’existence ascétique qu’il avait choisi. Mais il ne faut surtout pas réduire Gandhi à sa part d’ombre. Ce personnage, lumineux et charismatique, a fait de sa vie un message pour les générations futures.