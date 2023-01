Gustave Eiffel, du fer, des affaires et du flair

2023, Centenaire de la mort de Gustave Eiffel

Le génial bâtisseur de la Tour Eiffel, est mort il y a 100 ans, à l’âge, très rare à l’époque, de 91 ans, à l’issue d’une carrière éblouissante d’ingénieur, d’entrepreneur et de pionnier-mécène de la science. Mais sait-on que son nom prestigieux est associé à plus de 500 œuvres dans une trentaine de pays ? Le centenaire de sa mort en 2023 est l’occasion pour RFI, et ses rédactions en langues étrangères, d’arpenter l’héritage de ce Français universel, maitre du fer. À cette occasion, nous vous proposons un entretien en vidéo avec Bertrand Lemoine, ingénieur, architecte, historien et spécialiste de Gustave Eiffel

Publicité Lire la suite

Comme au 20e siècle l’invention d’Internet a fait naitre et prospérer des géants de l’informatique, au 19e siècle le développement des routes et des voies ferrées à travers l’Europe et le monde a fait prospérer des compagnies industrielles devant construire des ponts, du plus petit au plus grand, et ouvert la voie au paroxysme industriel de la civilisation européenne.

Des ouvrages d’art ont donc vu le jour un peu partout, mobilisant des trésors de créativité et parfois des masses financières considérables, tout au long de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Un jeune diplômé de l’École centrale va progressivement se tailler la part du lion sur le marché mondial, et son talent à maitriser le fer, en même temps que son sens des affaires, va lui donner, et jusqu’à aujourd’hui, une notoriété, non seulement française, mais mondiale.

Les traces de Gustave Eiffel se retrouvent partout, ou presque: du viaduc Maria Pia sur le Douro au Portugal jusqu’à la Statue de la Liberté, dont il a construit la structure intérieure, du viaduc de Garabit en France jusqu’à la gare de Budapest en Hongrie, de la cathédrale d’Arica au Chili jusqu’au pont d’Ungheni en Roumanie, des écluses du canal de Panama, jusqu’au pont de Trang Tien qui enjambe la rivière des fleurs à Hue au Vietnam, et de l’observatoire de Nice, révolutionnaire en son temps, jusqu’aux nombreuses répliques de sa « tour de 300 mètres », dont celle originale de Santos Dumont au Brésil ou celle massive de Tianducheng en Chine.

Une série de reportage des rédactions en langues étrangères de RFI tout au long de l'année 2023 RFI a choisi de retourner, grâce à ses rédactions en langues étrangères, sur les lieux mêmes de tous ces exploits techniques et architecturaux, par une série de reportages qui marqueront, tout au long de l’année 2023, le centenaire de Gustave Eiffel. Ce sera aussi l’occasion de rappeler l’un des scandales du siècle que fut la faillite de la construction du canal de Panama dont Eiffel fut incriminé à tort. La justice finalement lui en donnera acte en 1893. Mais l’affaire marquera la fin de la marque Eiffel. Meurtri moralement mais toujours passionné de science et novateur malgré son grand âge, Eiffel consacrera les dernières années de sa vie - et cela est aussi inconnu du grand public - à se servir de sa tour comme laboratoire, pour la sauver de la destruction. Il a ainsi fait avancer singulièrement la technologie de la télégraphie sans fil, de la radio, de la météorologie, de l’aérologie, et pour finir, de l’aéronautique. Pour comprendre l’importance de la vie et l’œuvre de Gustave Eiffel, et pour évoquer les reportages des rédactions de langues étrangères de RFI, nous avons rencontré, au premier étage de la Tour Eiffel, l’un des experts et fins connaisseurs de cette période, Bertrand Lemoine, ingénieur lui-même mais aussi architecte et historien. L’Association des descendants de Gustave Eiffel, dont Bertrand Lemoine est l’un des conseillers scientifiques, sera l’un des maitres d’œuvre de nombreux évènements marquant le centenaire de la mort d’Eiffel en 2023. Avec notamment une exposition parrainée par l’Unesco qui débutera à Paris et tournera dans plusieurs pays. Sources et Eléments de bibliographie : Gustave Eiffel, de Bertrand Lemoine, Hazan, 1984. Eiffel le génie du fer, de Philippe Ménager, Bonneton, 2020. La vraie vie de Gustave Eiffel, de Christine Kerdellant, Robert Laffont, 2021. Gustave Eiffel le maître du fer, de Michel Carmona, Pluriel, 2022. Site « Structurae », base de données d’ouvrage d’art et du génie civil.

► À voir aussi: notre diaporama « Dans le ventre de la tour Eiffel »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne