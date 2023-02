Iran: les principaux mouvements de contestation contre le régime depuis 1979

CHRONOLOGIE

Le 11 février 1979, l'Iran tourne la page d'un régime monarchique vieux de 2 500 ans. L'ayatollah Khomeini, exilé depuis quatorze ans pour s’être opposé au Shah, prend le pouvoir. Il doit composer avec les différents courants politiques. C’est ainsi que naît la République islamique, avec d’un côté un président et un Parlement, de l’autre le pouvoir de Dieu incarné par le guide suprême. Khomeini s'appuie sur des milices armées et sur le clergé pour asseoir son pouvoir. Il fait du port du voile l’un des piliers fondateurs du régime. Retour sur les principaux mouvements de protestation qui ont ponctué l'histoire de la République islamique.

8 mars 1979 : la grande manifestation des femmes contre le voile

À Téhéran et dans plusieurs grandes villes, des milliers de femmes descendent dans la rue contre l’obligation de porter le voile instauré par l’ayatollah Khomeini. Sans foulard, elles marchent et dénoncent le rôle qu’on leur propose dans la société iranienne : « La liberté est notre culture, rester à la maison notre honte ! » ou « Liberté et égalité sont nos droits imprescriptibles ! » Le régime interdit, par exemple, aux femmes d’occuper les fonctions de juge. Shirin Ebadi, future prix Nobel 2003, en fait les frais. Elles se voient également interdites de sport ou bien empêchées de prendre l’initiative d’un divorce. Dans la Constitution de la République islamique adoptée en décembre 1979, c’est le statut de mère qui, selon le texte, est la « mission principale » de la femme. Dans le même texte, les dispositions se rapportant aux femmes sont accompagnées de la condition de « respect des principes de l'islam ». Il s’agit de la première contestation contre le régime. Les groupes politiques ne soutiennent pas le mouvement, pensant que l’enjeu est secondaire.

9 juillet 1999 : la révolte étudiante connue sous le nom de « 18 Tir »

En 1997, Mohammad Khatami, considéré comme un religieux modéré, est élu président de la République islamique. C’est une surprise, car il n’est pas soutenu par les chefs religieux influents. Les jeunes Iraniens espèrent une transformation profonde de la société. Mais Khatami est bloqué dans ses réformes. Le 7 juillet, le Parlement modifie de façon restrictive la loi sur la presse. Le 8 juillet, des étudiants manifestent à Téhéran contre la fermeture du quotidien réformateur Salaam. Le 9 juillet, l'attaque du dortoir des étudiants de l'université de Téhéran met le feu aux poudres. Les forces armées ont, en effet, interdiction de pénétrer sur les campus. Les villes de Tabriz, Chiraz, Ispahan et Machhad sont le théâtre de violents affrontements. Les manifestants scandent des slogans contre le guide suprême. Ils seront violemment réprimés. Cette répression est dénoncée par plusieurs membres du gouvernement, illustration de la dualité du pouvoir partagé entre le guide suprême, Ali Khamenei, et le président réformateur Khatami. Les étudiants réclament davantage de libertés et l'accélération des réformes. Le 20 juillet, plusieurs responsables des bassidjis et des Gardiens envoient une lettre ouverte à Khatami. Ils le menacent d’intervenir directement s’il tarde à mettre fin rapidement aux protestations. Sept étudiants sont tués, 200 blessés et 1 400 autres arrêtés, mais les chiffres varient selon les sources. La désillusion des étudiants vis-à-vis des réformateurs est vive. Les étudiants prennent des distances par la suite avec la vie politique.

15 juin 2009 : le mouvement vert

En 2005, Mahmoud Ahmadinejad, soutenu par les Gardiens de la Révolution, succède à Mohammad Khatami en tant que sixième président de la République islamique d’Iran. Le 12 juin 2009, il est reconduit au pouvoir, pour quatre ans. Mais les opposants dénoncent une fraude électorale. Trois jours après la proclamation des résultats de la présidentielle, des manifestations monstres sont organisées dans plusieurs villes du pays. Le mouvement vert, mouvement de soutien à Mir Hossein Moussavi, candidat malheureux, se met en place. Le principal slogan est : « Où est mon vote ? » Les Iraniens issus de la classe moyenne défient les autorités et notamment le guide suprême. La question de son pouvoir est au cœur des manifestations. Des affrontements ont lieu. Le régime n’hésite pas à faire usage des milices idéologiques (Bassidji et Pasdaran) pour réprimer les manifestations. Au moins 80 personnes sont tuées. Des intellectuels et activistes de l’opposition sont arrêtés massivement. Des simulacres de procès ont lieu. Des centaines d'Iraniens fuient le pays.

27 décembre 2017 : les filles de la Rue de la Révolution

Le mouvement connu sous le nom des « Filles de la Rue de la Révolution », « Girls of Enghelab Street », débute le 27 décembre 2017. Ce jour-là, Vida Movahed, 31 ans, brandit son voile devant la foule à Téhéran. Son geste est repris par de nombreuses femmes dans le mois qui suit. Au total, 29 d'entre elles sont arrêtées. Les participantes à ces contestations enlèvent leurs foulards et le brandissent au bout d’un bâton en restant immobiles. La campagne dite des « mercredis blancs » a commencé un an auparavant. Les femmes se prennent en photo et les publient sur les réseaux sociaux. Cette contestation liée aux obligations vestimentaires imposées aux femmes s'élargit.

15 novembre 2019 : émeutes à la suite de la hausse du prix de l'essence

Mi-novembre, au lendemain de la hausse surprise du prix de l’essence, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans le pays. Très vite, la contestation gagne la capitale et se transforme en soulèvement contre le régime. Les manifestations impliquent principalement des personnes sans emploi ou des travailleurs pauvres occupant des emplois précaires. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des Iraniens brûlant le portrait du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. L’accès à internet est bloqué. Une enquête de l'agence Reuters fait état d'environ 1 500 personnes tuées.

Cette émeute intervient après plusieurs années de crise économique. Hassan Rohani est devenu président en 2013. L’accord nucléaire de 2015 et la réouverture vis-à-vis de l’économie internationale qui a suivi, ont fait renaître les espoirs de changements. Mais en 2018, le retrait des États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien, qualifié de « désastreux » par Donald Trump, inverse la tendance.

16 septembre 2022 : le décès de Mahsa Amini

Tout commence à l’annonce du décès de Mahsa Amini, jeune Iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour port « inapproprié » du voile. Des manifestations d’une grande ampleur éclatent dans tout le pays. D’abord à Saqqez, au Kurdistan iranien, d’où est originaire Mahsa Amini, puis à Téhéran et dans une trentaine de villes. Le slogan « Femmes, vie, liberté » s’impose en quelques heures. Pour la première fois, de manière massive, les hommes affichent leur solidarité vis-à-vis des femmes, considérées comme des citoyennes de seconde zone. Elles brûlent leur voile en public. Des affrontements ont lieu avec les forces de l’ordre, faisant plusieurs morts. Les droits des femmes sont au premier plan des revendications. Mais les manifestants se prononcent aussi contre le régime islamique et ses lois religieuses. Il y a beaucoup de jeunes gens, parfois soutenus par leurs parents. Ils ont grandi avec les réseaux sociaux et veulent avoir une vie libre. Les arrestations sont nombreuses, les condamnations à mort et exécutions se succèdent. Les soutiens au peuple iranien se multiplient dans le monde entier. Pour beaucoup de spécialistes, les événements marquent une rupture dans l’histoire de la République islamique.

