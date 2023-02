Kosovo, quinze ans d'indépendance et toujours en quête de reconnaissance

Ce vendredi 17 février, le Kosovo célèbre les 15 ans de son indépendance, toujours contestée. Un quart de siècle après la guerre, le petit État des Balkans peine à tourner la page. Un accord de « normalisation » est aujourd'hui âprement négocié par les Occidentaux.

De nos correspondants régionaux,

En 1999, le Kosovo était à feu et à sang. Les forces de sécurité yougoslaves se battaient contre la guérilla albanaise de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK). Un cessez-le-feu « technique » fut signé le 10 juin, après une intense campagne de bombardements de l'Otan. Selon la résolution 1244 de l'ONU, adoptée au même moment, le Kosovo est toujours formellement placé sous la souveraineté de la Serbie. L'indépendance, proclamée en 2008, est donc contestée à ce titre par Belgrade, avec deux soutiens de poids : la Chine et la Russie, membres du Conseil de sécurité.

Un passé compliqué

Au sein de la Fédération yougoslave, le Kosovo n’avait qu’un statut de province autonome, inférieur à celui des républiques fédérées, comme celle de Serbie à laquelle il était justement rattaché. Selon le recensement de 1981 – le dernier à n’être contesté par personne –, les Albanais représentaient 77% de la population totale, aux côtés de Serbes (13%), mais aussi de nombreuses minorités (Roms, Monténégrins, Bosniaques, Turcs, etc.).

Les Albanais de Yougoslavie s’estimaient discriminés, car le pouvoir socialiste ne leur avait pas reconnu le statut de peuple constitutif malgré leur importance numérique et qu'ils ne disposaient pas de leur propre république. La question du Kosovo était aussi un enjeu de développement : cette terre a toujours été la plus pauvre de la Fédération.

Dès le début des années 1980, les revendications albanaises se sont heurtées à une politique de plus en plus répressive, qui a culminé durant la décennie suivante après que Slobodan Milosevic a aboli l’autonomie de la province. L'homme fort de Belgrade avait en effet choisi de jouer la carte du nationalisme serbe, qui considère traditionnellement le Kosovo comme le « berceau » de la Serbie. Cette terre, qui fut le cœur du premier royaume serbe au Moyen Âge, abrite toujours de nombreux monastères et le siège patriarcal de l’Église orthodoxe.

Les Albanais réagirent d’abord par une « résistance non violente passive », mais cette stratégie impulsée par Ibrahim Rugova, le futur premier président du Kosovo, ne donna pas les résultats escomptés, ce qui a favorisé l’apparition de la guérilla de l'UÇK, décidée à obtenir l'indépendance les armes à la main.

Le long protectorat international

En juin 1999, les accords techniques de Kumanovo ont mis fin à la guerre. Le Kosovo fut alors placé sous administration provisoire des Nations unies, sans que rien ne soit tranché sur son statut. La mission de l’Otan, la Kfor, alors déployée pour assurer le « maintien de la paix », est toujours en place, même si ses effectifs sont passés de 40 000 à 4000 hommes. Quant à la Mission des Nations unies au Kosovo (Minuk), qui assumait toutes les fonctions de l’État, ses compétences pour doter le Kosovo de nouvelles institutions fonctionnelles ont été transmises fin 2008 – après la proclamation d'indépendance – à Eulex, une mission de l'Union européenne.

Dès l'arrêt des combats, les Albanais qui avaient fui durant les bombardements sont revenus, tandis que les Serbes étaient à leur tour chassés ou contraints de se terrer dans le nord du territoire ou bien dans des enclaves, des villages isolés, disséminés à travers le territoire. Aujourd'hui, un peu plus de 100 000 Serbes vivraient toujours au Kosovo, deux fois moins qu'avant la guerre. La majorité vivent dans les « enclaves », mais le petit secteur nord, homogène et contigu à la Serbie, et surtout la ville divisée de Mitrovica, concentrent la plupart des tensions.

Une indépendance partiellement reconnue

Le 17 février 2008, l’indépendance du Kosovo est proclamée par le Premier ministre Hashim Thaçi, ancien porte-parole de la guérilla. Cette indépendance a beau être « supervisée » par la communauté internationale, elle n’est pas acceptée par Belgrade. La Serbie entame même une active campagne de lobbying contre sa reconnaissance, en réactivant habilement ses réseaux dans le mouvement des non-alignés, hérités de la Yougoslavie.

Alors que les « parrains » occidentaux espéraient une vague rapide et massive de reconnaissances du Kosovo, celle-ci n’est toujours reconnue que par la moitié environ des membres des Nations unies. Au sein même de l’Union européenne, cinq États refusent aussi de la reconnaître (Chypre, Espagne, Grèce, Slovaquie et Roumanie). En conséquence, le Kosovo n’est toujours pas membre du Conseil de l’Europe, il n’a pas le statut officiel de candidat à l’intégration européenne, et son adhésion à toutes les organisations internationales, même les fédérations sportives, a pris l’allure d’un long parcours du combattant.

La situation économique du Kosovo ne s’est guère améliorée depuis l’indépendance. L’enthousiasme de l'importante diaspora n’a jamais débouché sur des investissements significatifs au pays. Au contraire, les Kosovars sont toujours plus nombreux à quitter leur pays. Si cet exode sert de « soupape de sécurité », évitant une explosion sociale alors que le chômage reste massif, le départ des forces vives met en péril l'avenir du pays, dont la population baisse depuis la fin de la guerre.

Quel accord avec Belgrade ?

Début 2021, le mouvement « Vetëvendosje » (« Autodétermination ») du Premier ministre Albin Kurti a largement remporté les dernières élections, après deux décennies de pouvoir très corrompu des partis issus de la guérilla. Ses succès sont néanmoins limités : l'économie reste à la peine, de même que le dialogue avec la Serbie, supervisé depuis 2011 par l'Union européenne.

L'objectif de ces négociations « techniques » est de résoudre les problèmes concrets affectant les citoyens, sans aborder la question du statut du Kosovo, ni son éventuelle reconnaissance par Belgrade. Plusieurs accords ont été signés, mais ils tardent bien souvent à être appliqués, faute de bonne volonté à Pristina comme à Belgrade.

Le plus controversé de ces accords concerne la création d’une Association des communes serbes du Kosovo, paraphé dès l'été 2015, mais jamais mis en œuvre. Albin Kurti et Vetëvendosje ont toujours été contre, craignant que ce ne soit le prélude à une autonomie territoriale, voire à une sécession des zones serbes.

Les États-Unis et l’Union européenne font aujourd’hui pression sur Pristina pour créer cette Association, en « contrepartie » d’un plan de « normalisation des relations » avec Belgrade. Ce plan prévoirait que le Kosovo puisse adhérer enfin aux Nations unies, sans reconnaissance bilatérale avec la Serbie, sur le modèle des deux Allemagnes qui siégeaient toutes les deux à l’ONU sans se reconnaître mutuellement.

