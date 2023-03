AÉRONAUTIQUE

Quand on évoque les avions civils supersoniques, la première pensée est évidemment pour le célèbre Concorde, cet incroyable aéronef construit par les Français et les Britanniques pouvant atteindre presque deux fois la vitesse du son. Mais il y a aussi un autre avion supersonique construit par les Soviétiques : le Tupolev 144. Présenté en même temps que le Concorde, aux lignes et aux performances quasiment similaires, ces deux magnifiques machines sont les symboles de la guerre froide et de la course vers la technologie de pointe des deux blocs. Tandis que le Tupolev 144 termine sa carrière au bout de quelques années et seulement 55 vols civils officiels, le Concorde a marqué le monde de l’aviation pendant presque quatre décennies.

La naissance du supersonique civil

À la fin des années 1950, le contexte de la guerre froide provoque une véritable compétition technologique entre les puissances occidentales et les Soviétiques. En plus de la course à l’armement et de la conquête de l’espace, le projet de construire un avion civil qui transporterait les passagers à la vitesse supérieure à celle du son devient une évidence. À l’instar des avions de combat militaire, qui déjà à cette époque peuvent atteindre une vitesse de pointe de 2 Mach (unité de mesure de la vitesse des avions), c’est-à-dire deux fois celle du son, le nouvel avion supersonique doit maintenir cette vitesse constamment. Les ingénieurs sont alors devant un défi pour dépasser les performances des avions civils à réacteurs et créer un nouvel avion sûr et confortable, capable de réduire le temps d’un vol de moitié.

Les entreprises aéronautiques française Sud-Aviation (l’ancêtre d’Airbus) et britannique Bristol Airplane Company développent chacune de leur côté le projet d’un avion supersonique. Mais les coûts sont exorbitants, ce qui amène les gouvernements français et britannique à faire collaborer les deux entreprises pour travailler sur un seul projet : celui du Concorde.

Le traité de coopération international entre les deux pays est signé le 29 novembre 1962. Pour développer le turboréacteur susceptible de voler à des vitesses très élevées, ce sont encore deux grandes entreprises qui s’en chargent : Bristol Aero Engines qui est rachetée par Rolls-Royce peu de temps après, puis le français Snecma.

Il a fallu attendre presque sept années pour voir enfin se réaliser le premier vol du Concorde avec le prototype appelé 001. Le 2 mars 1969, le premier avion supersonique effectue son premier vol d’essai au-dessus de la région toulousaine. Mais l’appareil n'atteint pas à cette occasion la vitesse du son. Après plusieurs vols et démonstrations publiques avec ce premier modèle, c’est en 1972 que le second prototype 002 effectue plusieurs vols et provoque un véritable intérêt pour ce type d’avion partout dans le monde. Seize grandes compagnies aériennes se précipitent de passer la commande.

Malheureusement pour le Concorde, le premier choc pétrolier en 1973 oblige la plupart des compagnies à annuler les commandes. Seuls Air France et British Airways vont finalement acheter les seize appareils qui sont sortis d’usine. Ils les exploitent à partir de 1976 et jusqu’à la mise à la retraite du Concorde en 2003.

Les prouesses techniques

Le Concorde comportait tellement d’innovations techniques qu’on retrouve même aujourd’hui dans les avions de ligne. Pour la première fois, un appareil civil dispose des commandes de vol entièrement électriques, car celles par câbles sont incompatibles avec la forme de fuselage du Concorde très allongée. De même, c’est la première fois qu’un dispositif de pilotage automatique permet de contrôler l’avion sans devoir toucher aux commandes. Finalement, les différents circuits hydrauliques, et notamment celui du freinage, complètent le tableau.

Le fuselage du Concorde, très allongé avec des ailes en delta reculées, exige également une gestion de masses à la perfection afin de conserver l’équilibre de l’avion en plein vol. En dehors de la répartition des masses liées aux passagers et aux bagages, c’est le poids du carburant transporté en grande quantité qui devait être minutieusement positionné autour du centre de gravité de l’avion. Ainsi, lors des différentes phases du vol et selon la consommation, le carburant était déplacé d’un réservoir à l’autre. Un exercice particulier confié à un membre de l’équipage dans le cockpit.

Le Concorde est ainsi devenu le seul avion à transporter une centaine de passagers en 3h30 entre Paris et New York à une altitude comprise entre 16 000 et 18 000 mètres, c’est-à-dire presque deux fois plus que les avions de ligne « ordinaires ».

Le cas de Tupolev Tu-144

Pendant que les Français et les Britanniques présentent le Concorde, les Soviétiques sortent des hangars leur cheval de bataille : le Tupolev Tu-144. Il est aussitôt surnommé « Concordski » ou « Concordoff » par les médias occidentaux en raison de sa très forte ressemblance avec le Concorde.

Le premier prototype du supersonique de Tupolev effectue son premier vol d’essai le 31 décembre 1968 dans la région de Moscou, c’est-à-dire deux mois avant le Concorde. Il a également devancé son concurrent occidental dans le franchissement de la vitesse de Mach deux et il entre dans l’histoire comme l’avion civil le plus rapide de l’histoire.

Mais la conception du Tupolev 144 est grandement aidée par le véritable jeu d’espionnage industriel qui s’opère autour du projet de Concorde. Selon les spécialistes de l’aéronautique, plusieurs agents ont réussi à s’approprier des plans précis du système de freins, du train d’atterrissage ou du fuselage, d’où cette remarquable ressemblance entre les deux avions.

Toutefois, le Tupolev 144 n’est pas une simple copie du Concorde, car les ingénieurs soviétiques procèdent aux nombreux changements au fil des essais et augmentent aussi la capacité de l’avion à environ 140 places.

Ce Tupolev-144LL, le dernier a avoir été produit, a volé de 1984 à 1986. © Wikimedia Commons

Mais le destin de l’avion supersonique de l’Est est sérieusement compromis lors du salon aéronautique du Bourget, le 3 juin 1973. Lors de la démonstration en vol, l’avion s’écrase devant des milliers de spectateurs.

Le Tupolev 144 est exploité uniquement par la compagnie Aeroflot et dans un premier temps sert à transporter le courrier et la marchandise entre Moscou et Alma-Ata de 1975 à 1977. Pendant seulement quelques mois, la compagnie maintient un vol régulier entre ces deux villes, mais un accident survenu le 23 mai 1978 mettra fin à l’exploitation commerciale de l’appareil qui n'a finalement effectué que 55 vols.

Malgré l’arrêt des vols, Tupolev a produit encore deux appareils et la compagnie Aeroflot a procédé à quelques vols ponctuels au cours des années 1980. Ces avions en état de vol sont utilisés aussi par les scientifiques qui effectuent des recherches sur les couches d’ozone à la limite de la stratosphère. À la fin de la guerre froide, au début des années 1990, la Nasa et Tupolev utilisent le modèle Tu-144 pour relancer la construction d’un autre modèle de l’avion supersonique civil. Après un investissement de plus de 300 millions de dollars et une trentaine de vols d’essai, le projet est finalement abandonné en 1999. Les derniers exemplaires de Tu-144 sont exposés dans les musées situés actuellement à Zukhovsky en Russie et à Sinsheim, en Allemagne.

Le crash de Concorde et la fin d’un rêve

Pourtant, l’emblématique Concorde est loin d’être un aéronef parfait. En raison du « bang supersonique » qu’il produisait lorsqu’il franchissait le mur du son, il ne pouvait survoler que les mers et les océans. Par ailleurs, le bruit lors des phases de décollage et d’atterrissage était deux fois plus élevé que celui des autres avions commerciaux.

Sa consommation (quatre fois plus qu’un avion de ligne) et le coût d’entretien de l’appareil font que les vols sont déficitaires pour les compagnies. Mais le début de la fin de Concorde commence avec l’accident lors du décollage, le 25 juillet 2000. Sur la piste de l’aéroport Charles-de-Gaulle, le Concorde entre dans la phase de décollage à destination de New York. Une lame métallique de quelques dizaines de centimètres qui se trouve sur la piste (perdue par un appareil qui a décollé juste avant le Concorde) s’engouffre dans le réacteur et perce l’un des réservoirs. C’est le drame. La légende s’écrase quelques secondes plus tard sur un hôtel de Gonesse, faisant 113 victimes au total. Les compagnies aériennes Air France et British Airways arrêtent finalement l’exploitation de Concorde en 2003, après 27 ans de service.

Le futur supersonique

Depuis la retraite de Concorde, le monde de l’aviation rêve d’un successeur supersonique. Entre temps, plusieurs projets échouent, mais l’entreprise Boom Supersonic, située à Denver dans l’État américain du Colorado, a un sérieux projet avec un tout nouvel appareil nommé Overture.

Présenté officiellement lors du salon de Farborought en Grande-Bretagne en juillet 2022, le nouvel avion pourrait devenir le plus rapide au monde après l’époque glorieuse de Concorde.

Selon Boom Supersonic, le futur avion est conçu pour transporter entre 60 et 80 passagers à une vitesse de 1,7 Mach, soit 2 100 km/h. Il ne dépassera donc pas la vitesse de croisière de Concorde (2 Mach) mais il sera nettement plus économique, moins bruyant et surtout écologiquement neutre car il utilisera du biocarburant.

Overture, le nouvel avion supersonique construit par la société Boom Supersonic (image d'illustration). © 2022 Boom Supersonic

Selon les premiers projets dévoilés, sa conception et les dernières technologies permettront la réduction du bruit des réacteurs. Par ailleurs, la société Florida Turbine Technologies, l’un des partenaires de Boom Supersonic, travaille sur le tout nouveau turboréacteur à double flux et sans postcombustion. Ce système, utilisé dans les moteurs de Concorde, produisait ce bruit qui atteignait 120 décibels, c’est-à-dire le seuil de la douleur pour l’oreille.

La firme de Denver avance à grands pas avec Overture, car les premiers tests sont prévus pour 2026 et les premiers essais en vol l’année suivante. Les premiers vols avec les passagers pourront s’effectuer dès 2029.

Quelques grandes compagnies aériennes sont d’ores et déjà intéressées d’avoir ces appareils dans leur flotte. La compagnie américaine United a commandé 15 appareils et prévoit d’en acheter 35 supplémentaires. Virgin Atlantic et Japan Airlines ont signé aussi une précommande de 30 appareils en tout.

