5 mars 1953: la mort de Joseph Staline marque-t-elle la fin du totalitarisme soviétique?

Histoire

Monument à Staline à Prague, dans le parc de Letná , inauguré en 1955 et détruit en novembre 1962. C'était alors le plus grand groupe de statues d'Europe, familièrement surnommé par les Tchèques "la queue à la boucherie".

Le 5 mars 1953, Iossif Vissarionovitch Djougachvili, connu dans le monde entier sous son pseudonyme de Staline, dérivé du russe сталь « acier », s’éteint officiellement à 6 heures du matin dans sa datcha de Kountsevo, à l’ouest de Moscou. La nouvelle n’est publiée que le lendemain à 4 heures du matin.

Publicité Lire la suite

Né à Gori en Géorgie le 18 décembre 1878 – officiellement le 21 décembre 1879 – Staline est âgé en mars 1953 de 74 ans. Depuis le 10 octobre 1917, il est membre du Politburo qu’il a créé avec Trotski. Tous deux en partagent alors la direction avec Lénine, Kamenev et Krestinski – ces deux derniers, comme Trotski, seront assassinés plus tard sur ses ordres. Au moment de la Révolution d’octobre qui a marqué la naissance du régime bolchevik, il ne joue qu’un rôle mineur, mais il a l’intelligence tactique de toujours se ranger derrière les positions de Lénine, le chef incontesté du Parti devenu dès novembre 1917 le Président du conseil des commissaires du peuple.

Aussi Staline devient-il cinq ans plus tard, au sortir de la Guerre civile qui a accompagné l'arrivée du nouveau régime, le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste, poste qu’il occupe jusqu’à sa suppression en 1952. Bureaucrate discret, il se heurte à Léon Trotski, le froid organisateur de l’Armée rouge, mais s’appuie sur la police politique, la Tchéka – qui devient le Guépéou en 1922 – et se lie avec son chef, Felix Djerzinski. Très affaibli, Lénine ne voit plus en lui le simple exécutant zélé « à la main ferme » dont il vantait jusque-là les mérites, mais les forces lui manquent pour freiner son ascension. À la mort du Président du Conseil des Commissaires du peuple, en janvier 1924, Staline a déjà la main sur la plupart des leviers du pouvoir.

Vingt-neuf ans de pouvoir absolu

Ayant fait, contre sa volonté, embaumer son prédécesseur, puis fait passer son testament pour un faux (Lénine le décrivait notamment comme « trop brutal »), Staline poursuit la nouvelle politique économique (la NEP, qui maintient une part d'initiatives individuelles dans l'économie) jusqu’à la fin du plan septennal en 1928 et marginalise l’aile gauche du parti. Au tournant des années 1930, il programme la collectivisation et écarte cette fois son aile droite. La dérive totalitaire atteint des sommets avec la famine en Ukraine en 1932-1933, les procès dits de Moscou en 1936-1938 puis la Seconde Guerre mondiale.

En 1953, Staline a éliminé nombre de ses camarades de la Révolution d’octobre. Les survivants sont des bureaucrates zélés, à l’instar de Viatcheslav Molotov, doublés parfois d’opportunistes à sang froid comme Lavrenti Beria. Même ce dernier se sait en sursis durant les derniers mois de vie du « Petit Père des peuples », qui en 1951 a nommé Semion Ignatiev à la tête de la Sécurité d’État, avec entre autres intentions de préparer la chute de son ancien protégé. Lavrenti Beria sait d'autant mieux ce qui l'attend qu'il a fait lui-même exécuter en 1940 Nicolaï Iejov, son ancien chef au NKVD – nouveau nom de la police politique – que Staline avait rendu seul responsable des « grandes purges » qui ont littéralement saigné le parti et les cadres de l'Armée rouge.

Le 28 février 1953, Staline réunit au Kremlin le Praesidium du Soviet Supreme autour de sa nouvelle fixation paranoïaque, le supposé « complot des blouses blanches », des médecins accusés en janvier d'avoir tué deux dirigeants soviétiques et de se préparer à d'autres assassinats. Presque tous sont juifs et cette machination du NKVD participe de la politique antisémite de l'URSS devenue obsessionnelle après la création de l'État d'Israël en 1947, d'autant plus que le nouveau pays est officiellement soutenu par les États-Unis. Parmi les centaines d'inculpés, se trouve le médecin de Staline et le médecin-chef de l'Armée soviétique. En août 1952, Beria a fait fusillé treize intellectuels juifs antifascistes. Ce moment restera dans l'Histoire comme la « Nuit des poètes assassinés ».i

Une agonie solitaire, sous le signe de la paranoïa

Le soir de ce 28 février 1953, donc, vers 23 heures, Staline monte dans l'une des trois limousines qui le mène à sa datcha – les deux autres étant censées brouiller les pistes en cas d'attentat. Il y dîne en compagnie de Beria, Malenkov, Boulganine et Khrouchtchev. Il s'y montre d'excellente humeur. Il part ensuite se coucher dans l'une de ses sept chambres, chacune fermée par une porte blindée. Le lendemain, il ne donne pas signe de vie de la journée, ne commande pas ses repas – il les fait goûter pour éviter toute tentative d'empoisonnement. Il est finalement retrouvé inconscient dans sa chambre, frappé d'une attaque cérébrale, vraisemblablement peu après avoir quitté ses hôtes.

Prévenu, Malenkov avertit Beria qui seul peut autoriser la venue d'un médecin. Dans la nuit du 1er au 2 mars, Khrouchtchev, Boulganine, Beria et Malenkov, au chevet du mourant, restent plusieurs heures dans l'expectative, avant de se résoudre à appeler un médecin. Il est déjà trop tard. Staline est déclaré mort le 5 mars à 6 heures du matin. Ces quelques jours – qui ont donné lieu à différentes hypothèses, de l'abandon délibéré de soins à un assassinat délibéré fomenté par Beria – ont inspiré la fiction d'Armando Iannucci, La Mort de Staline, en 2017, qui pour prendre de nombreuses libertés avec l'exactitude historique, n'en restitue pas moins l'atmosphère de farce tragique et de justice poétique autour d'une mort précipitée par l'isolement et la terreur que le tyran avait consciencieusement créés.

Les funérailles ont lieu du 6 au 9 mars dans une atmosphère de déférence réelle au contrainte, restituée dans un savant montage d'archives par le réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa avec son film de 2019, Funérailles d'État. À Moscou, cinq millions de personnes défilent bon gré mal gré devant la dépouille et les bousculades font 1 500 morts. Le personnel compétent ayant été éliminé, le corps de Staline est moins bien embaumé que celui de Lénine. En France, la revue culturelle communiste Les Lettres françaises s'orne d'un dessin de Picasso représentant Staline jeune. S'ensuit un véritable scandale, resté comme « L'affaire du portrait », au cours duquel Aragon reproche au peintre son manque de réalisme dans la représentation.

Honnie sous Khrouchtchev, la référence à Staline a survécu au communisme

Le cercueil de Staline est placé aux côtés de celui de Lénine sur la place Rouge. Mais l'étau totalitaire est largement desserré par Lavrenti Beria, qui en fut longtemps le bras armé. Il est devenu pour quelques mois le nouvel homme fort du régime. Un million de prisonniers du Goulag sont aussitôt amnistiés, les accusés du « complot des blouses blanches » libérés. Beria se prononce pour une réconciliation avec la Yougoslavie et envisage une possible réunification de l’Allemagne, contre la garantie de sa démilitarisation. Des révoltes éclatent au Goulag, en Roumanie et à Berlin. Beria est arrêté en juin. Il est exécuté officiellement en décembre, mais selon son fils, il aurait été abattu le jour-même de son interpellation. Après lui, aucun membre du Politburo ne sera plus condamné à mort. C’est l’un des signes forts de la déstalinisation.

Celui qui est devenu le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, divulgue en huis clos aux délégués du XXe congrès du Parti communiste d’Union soviétique en 1956 son « rapport sur le culte de la personnalité ». Si le contenu fuite immédiatement jusqu'en Occident, il ne sera publié qu’à la fin des années 1980, au temps de la Glasnost et de Mikhaïl Gorbatchev. En 1961, le corps de Staline est retiré du mausolée de la place Rouge et enterré discrètement. La ville de Stalingrad est rebaptisée Volgograd. La proportion de prisonniers politiques du Goulag – rebaptisé en 1958 « colonie de redressement par le travail » – diminue drastiquement. Leonid Brejnev, qui écarte Nikita Khrouchtchev du pouvoir en 1964, renoue cependant avec les références élogieuses à Staline et une certaine orthodoxie politique. Avec lui, l’univers concentrationnaire retrouve de la vigueur, mais demeure bien loin des déportations de masse de l’entre-deux-guerres.

Aujourd’hui, souligne Sacha Koulaeva, défenseure des droits humains, membre de l'ONG Mémorial et enseignante à Sciences Po, la référence à Staline est pleinement assumée. « Au tout début, se souvient-elle, Vladimir Poutine était vu comme le simple successeur de Boris Eltsine. Mais la première chose que j’ai apprise sur lui, c’est qu'il avait porté un toast à Staline le 21 décembre, lors d’une réception avec les hauts fonctionnaires. » Pour cette fille et petite-fille de dissident qui vit aujourd’hui à Paris et reconnaît ne pas passer devant la station de métro Stalingrad sans ressentir un profond malaise, le choc a été immense. « Depuis, des monuments sont apparus, poursuit-elle. On parle désormais du génie militaire de Staline. La référence à la loi martiale du 22 juin 1941 a été invoquée dans le Donbass dès 2014. La continuité est évidente. Ce n’est pas idéologique, mais Poutine use de tout ce qui aide l’édifice national à se maintenir. »

Pour évoquer le 5 mars 1953, les souvenirs de Sacha Koulaeva se bousculent : celui d’un ami de son père, le scientifique Yuri Gastev, qui ayant appris peu avant sa mort que Staline souffrait d’une respiration de Cheyne-Stokes – ce qui signifiait dans son cas qu’il était entré en agonie – partit chercher de l'alcool en pleine nuit et dédia avec humour une note de sa thèse aux deux chercheurs irlandais qui avaient ainsi décrit les symptômes de l’apnée du sommeil; celui du Goulag où les prisonniers n’ayant pas le droit de parler, jetèrent leur chapeau vers le ciel à l’annonce de la fin du tyran; celui de sa mère, née un 4 mars, qui fêta désormais son anniversaire avec un jour de retard, pour la joie de porter un toast à la mort de Staline avec ses amies. « Mes parents ne sont plus là, mais le 5 mars, sourit-elle, je lève toujours mon verre en passant à eux. »

Les révélations de Khrtoutchev en 1956 ont plongé le gouvernement de Prague dans l’embarras un an après l’érection du monument à Staline. En 1962, l’ordre est donné par le gouvernement de le faire disparaître : « Détruisez-le sans trop de bruit. Sa destruction doit être rapide et vue par le moins de personnes possible. » © Jon's pics, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

i Sur l’histoire de l’antisémitisme soviétique, il faut voir le film écrit par Guillaume Ribot et Antoine Germa, Vie et destin du Livre noir, la destruction des Juifs d’Urss (2019).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne