26 mars 1953: le vaccin contre la polio

ARCHIVE SONORE

Le 26 mars 1953, le biologiste américain Jonas Salk, annonce au monde entier qu’il a trouvé le vaccin contre la poliomyélite. Cette maladie très contagieuse a handicapé et tué des millions d’enfants. Depuis 1988, la campagne de vaccination à l’échelle mondiale, lancée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a permis d’arrêter ce fléau.

Publicité Lire la suite

Dans les années 50, Jonas Salk travaille dans un laboratoire aux États-Unis, situé à l’université de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Après quelques années de recherches, il découvre le vaccin contre la polio qu’il a testé sur lui-même, sur sa famille et des volontaires. Il annonce officiellement que le vaccin est mis au point le 26 mars 1953. Deux ans plus tard, l’université du Michigan déclare le vaccin efficace contre la maladie. Jonas Salk fait le choix de ne pas protéger son invention par un brevet pour que le vaccin puisse être diffusé plus facilement dans le monde entier et surtout dans les pays en développement. Il a ainsi renoncé à une fortune qui, selon les estimations, pouvait être d’environ sept milliards de dollars.

La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner, en quelques heures, des paralysies irréversibles. Depuis les années 1950, cette maladie peut être prévenue grâce à la généralisation du vaccin de Jonas Salk et de ceux développés depuis, notamment par voie orale. Un programme mondial visant à éradiquer la maladie par la vaccination a été lancé sous le contrôle de l’OMS.

Avant l’invention du vaccin contre la poliomyélite, la maladie était l’une des plus graves maladies infantiles, touchant des millions d’enfants dans le monde. Trente ans après le début de l’utilisation du vaccin, la maladie touchait encore des centaines de milliers d’enfants dans le monde. Pour éradiquer le virus de la polio, en 1988 l’OMS a lancé une initiative à l’échelle planétaire pour éradiquer la maladie notamment en vaccinant tous les enfants dans le monde. En 1994, grâce à la vaccination, le continent américain a été déclaré sans aucune présence de virus sauvages (les souches naturelles), suivi en 2000 par la région du Pacifique occidental et la Chine, en 2002 par l’Europe, en 2014 par l’Asie du Sud-Est et, en 2020, par l’Afrique.

L’initiative de l’OMS a finalement permis de faire diminuer le nombre de cas à seulement une centaine par an et d’éradiquer deux des trois souches, tout en endiguant significativement la dernière souche présente en Afghanistan et au Pakistan.

Le 22 avril 1955, le président américain Dwight Eisenhower a remis au docteur Salk une « citation spéciale » pour son invention du vaccin contre la polio et son travail historique pour le bien-être de l’humanité. Dans l'archive que nous vous proposons, Eisenhower s’adresse à Dr. Salk dans le jardin de la Maison Blanche à Washington, puis le chercheur remercie pour la distinction qu’il a reçue.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne