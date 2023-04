L'espace est-il une zone de non-droit?

ENTRETIEN

L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique par des États sont régulés par le Traité de l’espace signé en 1967. Ce document, toujours en vigueur, réunit l’ensemble des puissances spatiales. Avec le développement de nouvelles technologies, le Traité montre des limites, notamment dans le domaine de la gestion des débris spatiaux. En outre, les activités des sociétés privés dans l’espace sont en plein essor et la nécessité de les réglementer s’impose. Jean-François Mayence, spécialiste en droit de l’espace et conseiller aux affaires juridiques à Belspo (politique scientifique fédérale belge), donne des explications pour RFI Connaissances.

RFI : Comment peut-on définir l’espace aérien d’un pays ?

Jean-François Mayence : D'abord, l'espace aérien se divise en deux zones : il y a l'espace aérien, qui est soumis à la juridiction d'un État dont le territoire qui est sous la couche d'air qui représente cet espace, puis il y a l'espace aérien international qui obéit à des règles de droit international. Elles sont déterminées par les grandes conventions. Le principe de souveraineté d'un État sur son espace aérien est défini dans la convention de Chicago qui a notamment institué l'OACI (l’Organisation de l’aviation civile internationale). C’est un principe fondamental : un État exerce sa souveraineté sur l'espace aérien qui est au-dessus de son territoire.

Mais l'espace aérien n'est pas une couche uniforme. C'est en réalité plusieurs couches qui ont des caractéristiques techniques différentes et qui ont des caractéristiques différentes selon les activités qui y sont menées. Car l'exercice de la souveraineté par un État sur l'espace aérien varie selon le type d'activité. Mais aussi, selon les caractéristiques géophysiques de chaque couche puisque chaque couche en réalité n’a pas la même densité de l'air selon l'altitude. Il faut savoir aussi qu’il n’y a pas qu’une division entre espace aérien et puis ce qui a au-dessus (ce qu'on appelle en français l'espace extra-atmosphérique). Il y a également des notions qui permettent aux juristes de savoir quel droit il doit appliquer. Ainsi, il y a des notions très intéressantes comme la notion d'aéronef, par exemple.

Alors l'aéronef est défini par le droit international et dans la plupart des droits nationaux (en tout cas je parle pour le droit belge, mais je crois que c'est comme ça également en droit français) comme un objet qui se maintient dans l'air et qui évolue grâce aux réactions qu'il génère avec les couches d'air. Donc ça signifie que sans air, sans les molécules d'air, vous ne pourrez pas avoir d'aéronefs en vol puisque vous n'avez pas la réaction physique qui fait que l’on peut juridiquement définir un aéronef.

En effet, à partir du moment où la couche d'air est trop fine et pas assez dense, vous ne pouvez pas rencontrer d'aéronefs. Ce que vous pouvez rencontrer à cette altitude-là est quelque chose qui n'est pas un aéronef.

Où se situe la plus grande activité dans l’atmosphère ?

On sait que la grande partie de l'espace aérien, la plus importante, d'un point de vue commercial et d'un point de vue de l'aviation civile c'est la partie qui se situe entre zéro et jusqu'à environ 30 000 pieds c’est-à-dire 10 000 mètres, c'est l'altitude de croisière des avions de ligne. En réalité l'espace commercial, on le limite à 20 km d'altitude.

Donc, c'est la couche où il y a le plus d'activité pour un espace aérien. Puis, il y a au-dessus de cette couche, toute une série d'activités : les ballons stratosphériques ou des avions spéciaux qui peuvent voler à haute altitude. Ce sont des activités qui peuvent se dérouler uniquement dans cette partie de l'espace aérien.

Mais vous avez également dans tout cet espace des objets spatiaux, donc des lanceurs ou des fusées. Par exemple, une fusée pour décoller du sol, elle a besoin de traverser l'espace aérien. Mais quel régime va-t-on lui appliquer selon qu'elle se trouve dans l'espace aérien ou selon qu'elle est dans l'espace atmosphérique ? C’est la ligne Kàrmàn qui se situe à peu près à 100 km d'altitude et qui est considérée comme la limite entre ce qu'on appelle l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique en français ou Out of Space en anglais. Mais, ce n'est pas une définition juridique mais plutôt physique. Or, les juristes ne reconnaissent pas cette ligne comme étant une ligne de délimitation à partir de laquelle on appliquerait le droit de l'espace et en dessous de laquelle on serait encore dans le droit aérien.

Donc à quoi sert-elle ?

Elle sert à certains États notamment pour définir le champ d'application de leur législation spatiale.

C'est le cas de l'Australie ou de quelques pays qui possèdent certaines lois spatiales. Ces États ne disent pas que l'espace extra-atmosphérique commence à 100 km de hauteur et qu'en dessous, c'est l'espace aérien. Ils disent :« Le champ d'application de ma loi va à tout ce qui est destiné à voler au-delà de 100 km. » Cette nuance est importante car ce sont des approches nationales avec des lois nationales, et elles n'ont pas d'effet en droit international. C'est un choix.

Il y a des États qui comme les États-Unis, la France ou Belgique, ont une approche qu'on appelle « l'approche purement fonctionnelle ». Ça signifie qu'ils considèrent qu’il ne sert à rien de délimiter les deux espaces parce que, en réalité, le droit de l'espace s'applique à une fusée à partir du moment où elle est à un centimètre du sol. Elle est déjà soumise au droit de l'espace et si malheureusement elle tombe après avoir fait un bond de 200 mètres, dans ce cas-là, elle n'a pas quitté l'espace aérien, mais elle a été soumise au droit de l'espace.

Qui est responsable alors de cette fusée ?

Vous avez une règle en droit international de l'espace qui dit que les États sont responsables du dommage qui est causé par les objets qu'ils lancent dans l'espace. Prenons une fusée d'un État X qui décolle, puis avec la rotation de la Terre, elle passe dans l'espace aérien du pays voisin et là malheureusement elle s'écrase et elle cause des dommages aux territoires de cet État voisin.

Eh bien, alors même qu'elle n'est jamais allée dans l'espace, elle va se retrouver assujettie aux règles de droit de l'espace et donc il doit y avoir une compensation, une réparation à payer par l'État de lancement à cet État voisin.

Est-ce qu'il y a des traités internationaux qui définissent ces règles ?

Il y a des traités sur le droit de l'espace. En réalité, l'unique source formelle du droit international ce sont les cinq traités des Nations unies qui ont été adoptés entre 1967 et 1979. Ces cinq traités forment vraiment la base. Tous les principes qui s'appliquent aux activités spatiales, en particulier le tout premier de 1967, c'est une vraie charte de l'espace. C'est là où vous trouverez les grands principes qui s'appliquent aux activités spatiales. Mais dans ce traité, vous n'allez pas trouver cette fameuse délimitation. C'est une question qui est à l'ordre du jour des Nations unies depuis plus de 50 ans maintenant.

Ce que vous trouvez au contraire, ce sont certains indices qui vous permettent de comprendre quel est le champ d'application du droit de l'espace et donc, par défaut, en combinant avec la convention de Chicago, quel est le champ d'application du droit aérien. En combinant les deux conventions les juristes peuvent savoir distinguer le droit aérien et le droit de l’espace. C'est une analyse au cas par cas.

Il y a également la notion d'objet spatial et elle n’est pas définie en tant que telle car un objet spatial est considéré comme tout objet qui est destiné à être mis en orbite.

Comment vous définissez cette notion d’objet spatial ?

Par exemple, si vous lancez un objet et que vous avez besoin qu'il tourne en orbite autour de la Terre, qu'il fasse une révolution au moins une fois autour de la Terre, il doit acquérir suffisamment de vélocité. Pour cela, il doit être lancé par une fusée et donc cette acquisition d'une trajectoire orbitale va signifier qu'il répond à la qualification d'objet spatial. Autrement dit, vous êtes en réalité à une altitude de 200 à 300 km, vous êtes donc dans les orbites basses, autour de la Terre. Vous êtes bien au-delà de la ligne Kàrmàn, et surtout vous êtes dans une trajectoire orbitale. Aujourd'hui, on peut avoir des objets qui sont lancés à une altitude au-delà de la ligne Kàrmàn mais ils ne vont pas acquérir de trajectoire orbitale. En réalité ils sont juste destinés à monter, puis redescendre avec des données captées à travers la stratosphère, la troposphère etc. C'est le cas par exemple des fusées sondes, ou les ballons sondes.

Donc ces objets en réalité, même s'ils montent très haut, ne vont pas être reconnus comme des objets spatiaux. Un objet spatial doit être immatriculé, tout comme un aéronef, un navire, une voiture et donc ces objets ne vont pas être immatriculés parce qu'ils ne sont pas destinés à rester en orbite.

Les choses deviennent un peu plus compliquées avec le développement de la technologie, vous savez peut-être que les Américains avec le X 37B ont inventé un engin télécommandé, donc qui n'est pas habité, qui n'a pas d'équipage à bord et qui peut acquérir une trajectoire orbitale. Puis, se mettre en mode avion et donc redescendre et réatterrir de lui-même. Dans ce cas précis, les juristes vont essayer de s'adapter, ils vont définir que pendant la phase orbitale c'est un objet spatial et pendant la phase de réentrée où il acquiert une trajectoire notamment il fonctionne comme un avion, donc c’est un aéronef qui traverse l'espace aérien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c’est du cas par cas et dans les grands traités dont vous me parliez il y a des indices, mais il n'y a pas de règles claires et nettes formulées.

Au début de l’année 2023, nous avons observé les vols de ballons sondes attribués à la Chine et abattus au-dessus des États-Unis. Que s’est-il passé ?

Les ballons chinois sont passés à très haute altitude, mais ils sont passés clairement dans l'espace aérien américain. C’est incontestable. Comme j’ai souligné, le principe qui s'applique à l'espace aérien, c'est celui de la souveraineté de l'État survolé donc il faut une autorisation pour survoler cet État. Cette autorisation peut être donnée de manière tacite dans certains systèmes conventionnels, dans l'Union européenne. Par exemple, un aéronef civil peut survoler les États ou les territoires des États membres. Mais la règle reste quand même celle de l'accord de l'État survolé donc évidemment, dans le cas des ballons attribués au gouvernement chinois, on était clairement dans un cas où il n'y avait pas d'autorisation de survol et donc ces ballons ont été abattus. Ici, ce qui n'est pas encore clair pour moi (peut être que d'autres spécialistes pourront l'expliquer) c'est : quelle est la valeur ajoutée pour l'opérateur des ballons, quel qu'il soit, de faire finalement des vols de reconnaissance ? Si c'est bien de ça dont il s'agit, il peut s'agir aussi d'autres formes d'activité, de tests, etc. Mais si c'était vraiment de la reconnaissance à des fins notamment militaires, en réalité, les satellites voient beaucoup mieux que des ballons, donc ils ont des instruments à bord qui sont extrêmement sophistiqués et qui peuvent voir et détecter des objets de 30 cm voire moins et avec de la haute résolution. Je m'interroge un peu sur la finalité et je ne suis pas dans le secret des dieux. Il est clair et net que la grosse différence entre les ballons et les satellites, c'est que le satellite, lui, prend sans doute les mêmes photos pour les mêmes images, sans doute de meilleure qualité. Et le satellite surtout se situe en orbite, il est soumis à un régime, ce qu'on appelle la liberté de l'espace. C'est-à-dire qu’il peut évoluer au-dessus du territoire américain sans devoir demander l'autorisation au gouvernement. Le ballon, lui oui ! Donc voilà, c'est la grosse différence. C’est ce qui interroge un petit peu sur la tactique, encore une fois chinoise, si c'est bien des ballons chinois, qui consistent finalement à s'assujettir au droit américain, en l'espèce sans demander l'autorisation, et donc risquer d'être abattu comme c’était le cas.

À qui finalement appartient l'espace ? Au pays les plus riches ? Qui décide des projets à l’initiative des groupes privés comme le Starlink d’Elon Musk ?

C’est une question fondamentale qu'on est en train, justement, de débattre au sein des Nations unies. Est-ce qu’on part du principe de liberté de l'espace, que celui qui veut y aller - peut y aller ? Quand je dis celui, je parle d'État. Les États sont libres d'y aller. Mais, pas les entités privées. Selon le droit international, les entités privées doivent recevoir une autorisation de la part de l'État dont elles dépendent. Il est dit : « Chaque État est libre de donner l’autorisation. À charge pour lui de surveiller les activités et d'en porter la responsabilité. » Autrement dit, si les activités sont menées, par des sociétés privées et que l’une de ces sociétés cause à un autre État ou à un autre opérateur un dommage, c'est l'État qui a autorisé cette activité qui doit payer pour compenser ce dommage. Donc les États ont la responsabilité de leurs activités nationales. Ils doivent les autoriser et les superviser. Mais les États eux-mêmes sont libres de les autoriser comme ils veulent, selon leurs propres critères.

Aujourd'hui, quand on parle du déploiement de Super constellations (grand nombre de satellites d’une seule compagnie qui vont tourner dans l’orbite terrestre et issus d’une seule compagnie privée, comme le projet Starlink d’Elon Musk), il y a déjà des milliers de petits satellites qui sont déjà prêts et enregistrés pour être lancés.

Ces quantités semblent démesurées. Ne risque-t-on pas des « embouteillages » dans l’orbite terrestre ?

On se pose la question : oui, mais où tout cela va-t-il s'arrêter ? À un moment, l'espace, même s’il est grand, ses ressources orbitales sont limitées. C’est d'ailleurs déjà le cas pour l’orbite géostationnaire qui, elle, est beaucoup plus haut, mais qui est déjà reconnue officiellement comme une ressource naturelle limitée. Les positions sur cette orbite qu’on appelle les slots sont uniquement données par l'Organisation internationale en charge de cette attribution et selon une répartition bien précise. Si on parle des orbites basses on n'a pas ce système. Chaque État est responsable des autorisations qu'il donne.

Et avec le déploiement des Super constellations, c'est vrai que ça pose un gros problème en termes de ce qu'on appelle la gestion du trafic spatial. Parce que finalement, avec tous ces satellites il faut éviter les collisions qui peuvent être dramatiques pour l'environnement spatial en raison de la création des débris. Ces débris, il faut ensuite essayer de les suivre pour qu'on puisse les éviter en orbite et pour qu'on puisse éviter que ces débris eux-mêmes entrent en collision et génèrent encore plus de débris. Puis il y a aussi des dommages collatéraux avec la pollution orbitale qui a de plus en plus d'effets sur les observations astronomiques qui sont également des grandes victimes de ce super déploiement de satellites.

Alors, quelle serait la solution ?

La solution à tout ça, elle serait que les États se mettent d'accord éventuellement sur des quotas de satellites par nation, avec aussi des accords sur l'exploitation des données fournies par ces satellites. Il ne sert peut-être pas à grand-chose de voir 20 satellites ou même trois constellations de satellites qui fournissent les mêmes données.

Le problème, c’est que nous sommes dans un contexte extrêmement difficile et extrêmement tendu. L'espace est de plus en plus vu comme une ressource en elle-même, géostratégique, et donc les États sont de moins en moins prêts à le partager.

Ils considèrent que leur indépendance en matière spatiale est garante de leurs intérêts stratégiques en défense. L'Otan considère maintenant que l'espace est un domaine opérationnel dans lequel il peut exercer ses compétences au même titre, que le cyberespace, l'espace maritime ou l'espace aérien. Donc on n’est vraiment pas dans la bonne époque pour commencer à discuter de ces règles. En réalité, on aurait pu discuter de ces aspects dans les années 1960 et 70. On a préféré consacrer le principe de la liberté de l'espace en disant « chacun peut y venir, chacun peut en profiter ».

Et donc on n'a pas vu ces ressources comme étant véritablement un bien commun, mais plutôt comme un bien accessible à tous. Ce qui est une nuance. Aujourd'hui, les États se rendent compte que même en étant sur la même longueur d'onde, ils sont confrontés à une congestion de l'espace.

Ils essaient de mettre en place chacun un système de gestion du trafic spatial, mais qui ne servirait à rien si à un moment on ne se dote pas d'un véritable plan de quotas qui dit : arrêtons de multiplier les constellations, voyons quelles sont les ressources disponibles et si on les partagé dans la mesure du possible et essayons aussi de nettoyer l'espace avec tous ces débris. Face au développement de nouvelles technologies et de nouvelles constellations il y a aussi la multiplication des débris. Tous ces éléments font que la situation en orbite va devenir rapidement impossible à gérer.

C’est un véritable problème qui se posera dans l’avenir. Y-a-t-il des discussions en vue d’une nouvelle réglementation ?

Oui, c’est en discussion. L'Agence spatiale européenne (ESA) a décrété que son objectif était que ses prochaines missions soient zéro déchet. C'est un objectif très ambitieux, mais cela signifie qu’aujourd'hui, pour les nouvelles missions un point fondamental est l'absence de déchets générés par ces activités. La Belgique, par exemple, a déjà lancé 35 satellites et on s'apprête maintenant à lancer de plus en plus de petits Cubsats. C'est un cube de 10 cm sur 10 cm qui peut être combiné en différentes unités et c’est ce type de satellite qui est utilisé pour les grandes constellations. Il est alors important de doter ces satellites des moyens pour que, à la fin de leur vie opérationnelle ou à la fin de leur mission, ils puissent soit rentrer dans l’atmosphère et être détruits dans un délai raisonnable, soit être suivi jusqu'à leur réentrée atmosphérique à l’aide de certaines technologies à bord. On dispose donc de nouvelles technologies en place pour les nouveaux systèmes, mais le problème reste tout l'héritage du passé des deux grandes nations spatiales que sont les États-Unis et qui étaient l'URSS.

Ce sont les principales sources de déchets ainsi que les tests de missiles antisatellites qui ont été faits par les Chinois et les Russes. Ces deux tests ont malheureusement causé une énorme augmentation du nuage de débris autour de la Terre.

Est-il envisageable de collecter ces débris qui se multiplient d’une façon exponentielle ?

La solution serait de mettre en place des engins capables de collecter ces débris et de les ramener sur terre afin de les ramener dans l'atmosphère où ils devraient brûler. Il y a des technologies de capture qui sont développées mais c'est un peu David contre Goliath. On n'imagine pas le nombre de nuages que forment ces débris. On essaie de capturer les plus gros et on essaye des réorienter sur ce qu'on appelle une orbite cimetière, ou bien de les faire rentrer dans l’atmosphère.

Évidemment, le but d'un État n'est pas d'imposer des règles à un opérateur qui font en sorte que la mission ne soit plus possible. Le grand défi, c'est de trouver l'équilibre. D’un côté, il y a des petits opérateurs, et je pense aussi aux pays en voie de développement qui eux, sont en train de lancer des satellites, d'acquérir une capacité satellitaire et qui n'ont pas envie évidemment de devoir payer les pots cassés sous prétexte qu'on leur impose une régulation ou une technologie qui leur coûte beaucoup plus cher. Donc il faut un accès à un coût raisonnable, à la technologie anti-débris. Il faut des régulations des législations nationales qui permettent d'imposer des standards de manière raisonnable. Et puis, il faut avoir la technologie qui suit et se doter de moyens de suivi des objets en orbite et des débris. C’est ce que l'Union européenne est en train de faire de son côté. Il y a finalement des choses qui se passent, ça prend plus de temps que prévu. Et il faudra surtout à un moment donné, comme chacun est en train de travailler de son côté, se réunir et trouver une entente au niveau international.

