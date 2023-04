Petite histoire de la grève

Histoire sociale

La grève est aujourd'hui, avec la manifestation, le degré le plus élevé de la contestation sociale dans un cadre démocratique. Son histoire est pourtant plurimillénaire et a revêtu de nombreuses significations. Signe avant-coureur de révolutions réelles ou fantasmées, elle a d'ailleurs été longtemps interdite en France, comme toute forme de rassemblement des travailleurs.

La première grève dont nous ayons trace dans l’Histoire remonte à l’an 29 du règne de Ramsès III, autrement dit aux environs de 1166 avant J.-C. Le pharaon veut une tombe démesurée, mais il n’a pas les moyens de ses ambitions, et les artisans de Déir el-Medineh, près de Thèbes, au bord de la Haute-Vallée du Nil, ne reçoivent plus les provisions qui constituent leur salaire. Au 18e jour, nous raconte le scribe Amenakht sur ledit « papyrus de grève » conservé au musée de Turin, ils cessent de travailler. Après plusieurs semaines d’opposition au pouvoir, malgré les menaces de répression, ils obtiennent gain de cause.

En ce qui concerne la Rome antique, on remonte souvent à la première sécession de la plèbe en 494 av J.-C. Le temps de la monarchie vient de s’achever, laissant la place à un système oligarchique dont seuls quelques privilégiés profitent : les patriciens. Ceux-ci peuvent vendre leurs débiteurs comme esclaves ou les condamner à mort. En signe de protestation, la plèbe se retire sur l’Aventin. Ils obtiennent ainsi quelques droits, comme celui d’avoir leurs propres représentants, les tribuns de la plèbe.

Reportage de Zoé Varier

Chanson de grève des Penn Sardin, souvenir de la grève de 1924 à Douarnenez. Extrait de Là-bas si j'y suis France Inter 22/10/1993

É tudiants et ouvriers en grève au Moyen Âge comme durant la Renaissance

Ce souvenir fait encore référence pour les révoltés du XIXe siècle, comme pour l’opposition politique antifasciste qui boycotte la Chambre des députés italiens après l’assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti en 1924. Mais cette nouvelle retraite sur l’Aventin aura cette fois le contraire de l’effet escompté, laissant à Benito Mussolini les coudées franches. Si les grévistes obtiennent parfois raison, les absents ont toujours tort, nous dit le proverbe.

Paris garde un souvenir cuisant de la grève des étudiants en 1229. Au lendemain d’une rixe dans le quartier Saint Marcel, entre les actuels Ve et XIIIe arrondissements, où des étudiants fêtant Mardi gras sont rossés par un tavernier mécontent, une émeute éclate. Les étudiants relèvent de la justice ecclésiastique, mais devant sa clémence, la régente fait intervenir la garde de Paris et plusieurs étudiants sont tués, dont on clame l’innocence. L’université se met en grève, au grand bénéfice des universités anglaises de Cambridge et Oxford.

En 1539, le sénéchal – représentant du roi de France François Ier – fait interdire la grève à la suite du grand tric* des Imprimeurs de Lyon, les prestigieux compagnons typographes s’estimant insuffisamment payés pour leurs quinze heures de travail quotidien. L’interdiction de toute forme d’organisation du travail sera réitérée à l’échelle du royaume dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts en août de la même année. Le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier au début de la Révolution française en 1791 réitéreront l’interdiction de tout groupement professionnel.

Un Grand Reportage de Claires Fages diffusé le 02/05/2008 sur RFI

Mai-68 et le travail

La conquête du droit de grève: une histoire récente

La grève ne s’appelle ainsi en France que depuis le début du XIXe siècle, les registres de police relevant leur surprise devant ce néologisme ouvrier. La grève est étymologiquement le nom donné à un terrain plat formé de sable et de graviers au bord de la mer ou d’un cours d’eau. C'est le nom donné, à Paris, l’actuelle place de l’Hôtel de Ville, qui servait non seulement de lieu d’exécution, la célèbre place de Grève immortalisée entre autres par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, mais aussi d’un lieu où décharger des marchandises, le port de la capitale en quelque sorte.

C’est là que les ouvriers se rassemblaient quand ils cherchaient du travail. On se mit à dire qu’ils faisaient grève. Par extension, le terme en vint à désigner une coalition d’ouvriers qui refusent de travailler tant qu’on ne leur aura pas accordé certaines conditions qu’ils réclament. Preuve en est donnée que les rassemblements de travailleurs, quelles qu’en soient les raisons, débouchent tôt ou tard sur une conscience commune.

Au cours du XIXe siècle, l’interdiction du droit de grève est réitérée en 1810 et inscrite dans le Code pénal. Le délit de coalition est ensuite abrogé en 1864 sous le Second Empire par la loi Ollivier. En 1884, durant la IIIe République, la loi Waldeck-Rousseau abolit la loi Le Chapelier et autorise les syndicats. Il faut attendre la IVe République en 1946 pour que le droit de grève soit inscrit dans le préambule de la Constitution. Depuis 2000, il fait partie de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Accents d'Europe, Frédérique Lebel RFI

Grève: tour d'Europe en 1998

La grève: un mythe français plus qu'une réalité

« La France arrive en tête des statistiques européennes, note Laure Machu, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, spécialiste du droit du travail et des mouvements sociaux, mais ça ne signifie pas pour autant que les relations y sont plus conflictuelles. » C’est d’autant plus vrai que les outils statistiques diffèrent d’un pays à l’autre, rendant complexe toute approche comparatiste.

« En France, poursuit-elle, les grèves sont marquées par la participation massive des salariés du secteur public. En Angleterre ou en Allemagne, le droit de grève est plus restrictif. Mais dans le premier cas, la conflictualité est en hausse dans le secteur privé. En Allemagne, on ne peut pas faire grève durant toute la durée de validité de l’accord collectif. De ce fait, les grèves sont plus rares, mais plus longues. »

Vers la fin et au sortir de la Première Guerre mondiale, les grèves généralisées se sont accompagnées de perspectives révolutionnaires, que celles-ci soient couronnées de succès comme en Russie ou vouées à l’échec comme en Allemagne, ou encore trop velléitaires pour s’incarner véritablement comme en Italie. Dans ce dernier cas, elles ont surtout conduit à l’organisation militarisée de la réaction autour du fascisme.

Chant de revendication chanté lors de la mobilisation en cours en Guyane (un chanteur, repris par chœur) ! Francis Nugent RFI

Chants_grèves_guyane

Du Front populaire à Mai-68: la grève au centre du mouvement ouvrier

Avec le Front populaire en France en 1936, les grandes grèves se sont inscrites dans une perspective réformiste, entrant cependant dans la légende de l’histoire ouvrière du pays. Les grèves de Mai-68 ont renoué avec la mythologie révolutionnaire, laissant cependant derrière elle la violence insurrectionnelle et toute perspective concrète de renversement du pouvoir. La grève aujourd’hui s’inscrit fondamentalement dans une conflictualité sociale très codifiée.

« Le mythe de la grève générale perdure, parce qu’il fournit un horizon », commente Laure Machu. Malgré un déclin de la conflictualité depuis les années 1980 en France, trois personnes sont mortes encore au cours d’affrontements en manifestation depuis 2015. Le nombre des blessés graves est, quant à lui, en forte augmentation avec l'évolution des armements répressifs, dont l'usage suscite le débat.

S’il est un record à rappeler au sein de l’Union européenne, c’est peut-être celui-là, symptôme d’une crise profonde du modèle français du maintien de l’ordre, lequel n’a pas fait l'impasse sur un arsenal capable d'infliger des blessures invalidantes et se révèle parfois létal.

*Nom voisin de l’anglais « strike » pour désigner ce que nous appelons aujourd’hui la grève.

