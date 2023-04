France: le Conseil constitutionnel en cinq questions

RFI EXPLIQUE

Depuis quelques semaines, les neuf membres du Conseil constitutionnel sont sous les feux des projecteurs en France. Leur décision sur la réforme des retraites et le référendum d’initiative partagée est attendue avec impatience par les Français. Voici ce qu'il faut savoir sur cette haute juridiction française.

Publicité Lire la suite

Quelle est l’origine et la composition du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Il est composé de neuf membres, choisis pour neuf ans par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Leur mandat n'est pas renouvelable. Un tiers des membres du Conseil est renouvelé tous les trois ans. Les anciens présidents de la République en sont membres de droit.

Quel rôle pour les « Sages » ?

La mission du Conseil constitutionnel est d'examiner la régularité des élections et la conformité des lois et des traités internationaux avec la Constitution en vigueur. Parallèlement, il s’assure du respect des libertés et droits fondamentaux du citoyen et veille à l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. En outre, il a pour rôle de vérifier la régularité des scrutins présidentiels, législatifs, sénatoriaux et des référendums. Le Conseil constitutionnel peut être consulté pour émettre un avis ou pour constater l'existence d’une situation exceptionnelle qui permet de donner les pleins pouvoirs au président de la République, dans le cadre de l’article 16 de la Constitution.

Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

À l'origine, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Depuis 1974, une requête commune de 60 députés et 60 sénateurs est également suffisante pour qu'il se penche sur un problème de constitutionalité. Cette mesure permet à l'opposition de manifester sa désapprobation par rapport à une loi avant qu'elle ne soit promulguée. Depuis le 21 juillet 2008, dans le cadre de l'adoption de la réforme de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par des personnes morales ou physiques, en passant par deux institutions – le Conseil d'État ou la Cour de cassation – dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionalité.

Comment se prennent les décisions ?

Les délibérations du Conseil constitutionnel sont soumises à une règle de quorum (sept conseillers au moins). En cas de partage, la voix du président est décisive. Les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

Quels anciens présidents ont siégé au Conseil constitutionnel ?

Les anciens présidents de la République ont le droit de faire partie du Conseil constitutionnel à vie. Mais la plupart des anciens chefs de l’État ont choisi de ne pas siéger ou ont quitté l’institution après une courte période. L’ancien président Vincent Auriol n'a siégé qu'au début de la Ve République pour retourner ensuite à la politique comme opposant au général de Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing, qui a quitté le palais de l’Élysée en 1981, a pris part aux délibérations du Conseil constitutionnel à partir de 2004, après avoir renoncé à ses activités politiques. Jacques Chirac a fait partie du Conseil pendant quatre ans (de 2007 à 2011), puis a présenté sa démission pour raison de santé. Son successeur, Nicolas Sarkozy n’a fait partie des « Sages » que durant quelques mois après son mandat présidentiel qui a pris fin en 2012. En 2017, François Hollande n’a pas souhaité prendre son siège au Palais-Royal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne