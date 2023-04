VIDÉO

Pol Pot (1925-1998): qui était vraiment le chef du régime des Khmers rouges au Cambodge?

Pol Pot, chef des Khmers rouges, dans la jungle cambodgienne avec une équipe de nouvelles d'ABC lors d'une interview. © GettyImages / Bettmann

Texte par : Kèoprasith Souvannavong | Vidéo par : Kèoprasith Souvannavong 1 mn

Pol Pot, chef des Khmers rouges et du Parti communiste du Kampuchéa, au pouvoir au Cambodge de 1975 à 1979, est mort le 15 avril 1998. Ce régime de terreur avait commis l’un des pires massacres de l’Histoire, les chiffres les plus souvent cités font état de 1,7 à 2 millions de morts. La vie et la mort de ce tyran sanguinaire restent toujours entourées de mystères. Qui était vraiment Pol Pot, de son vrai nom Saloth Sar ? Quel regard portent les jeunes d’aujourd’hui sur le « Frère numéro 1 » ? Réponses avec Dyna Seng, journaliste à la rédaction cambodgienne de RFI.