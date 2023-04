Les guerres de Religion en France, 1559-1610: la part sombre de la Renaissance

EXPOSITION

C'est peut-être la plus grave crise subie par la France de l'Ancien Régime. De 1562 à 1598, pas moins de huit guerres ensanglantent le pays, laissant à la fin du siècle un pays moins peuplé de un à deux millions d'habitants entre massacres, épidémies et famines. De la mort précoce de François II en 1559 à l'origine du premier conflit entre catholiques et protestants jusqu'à l'assassinat d'Henri IV en 1610, l'exposition du musée de l'armée, à Paris, nous dévoile un demi-siècle de violences.

Le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther placarde sur l'église de la Toussaint à Wittemberg – aujourd'hui dans le Land allemand de Saxe-Anhalt – ses 95 thèses sous le titre de Dispute sur la puissance des indulgences. Il s'en prend alors à une pratique grandissante de l'Église catholique, l'achat d'indulgences dans l'espoir de réduire son temps de purgatoire avant l'accès au paradis. Ce qui n'est au départ qu'une banale dispute théologique connaît un retentissement énorme qui amène le pape Léon X à retirer 41 « erreurs » dans le texte de Martin Luther. Ce dernier s'y refusant, il est excommunié l'année suivante. C'est le début de la Réforme protestante.

Celle-ci connaît très vite un large écho politique. Pour les princes allemands, c'est l'occasion rêvée de réfuter l'autorité du Saint-Empire romain germanique, pour d'autres de nier l'autorité du pape, pour les populations d'Écosse et des Pays-Bas espagnols de se révolter contre leur souverain. Du point de vue doctrinal, l'Église catholique répond par une Contre-Réforme théorisée durant le concile de Trente entre 1545 et 1569. Le Picard Jean Calvin, converti en 1531, diffuse les idées nouvelles dès l'année suivante à Paris. En 1534, l'affaire des Placards – un texte anti-catholique affiché dans la capitale – amène le roi François Ier à prendre parti contre les protestants. Calvin s'exile à Bâle.

La statue de l'amiral Coligny, première et plus célèbre victime du massacre de la Saint-Barthélemy, a été inaugurée le 17 juillet 1889 pour le centenaire de la Révolution française, entre le palais du Louvre, symbole du pouvoir royal, et l'église réformée de l'Oratoire, non loin non plus du lieu où le nouveau chef du parti protestant –après la mort au combat de Louis de Condé– fut assassiné, puis défenestré. Les outrages perpétrés sur son cadavre témoignent de la sauvagerie des crimes perpétrés dans le quartier de Saint-Germain l'Auxerrois, où se concentrait une large partie de la communauté protestante. L'érection de cette statue marque la volonté réconciliatrice de la République française entre catholiques et protestants. S'y joint la phrase de Montesquieu: «Il n'avait dans le cœur que la gloire de l'État.» © Olivier Favier RFI

« La Haine des clans »

L'exposition présentée à Paris – « La Haine des clans » – propose à première vue un regard très classique sur l'histoire des guerres de Religion, celui de la rivalité entre les grandes familles du royaume de France. Elle rappelle combien, après la disparition du jeune monarque François II à l'âge de 16 ans en 1559, alors que les guerres d'Italie viennent tout juste de prendre fin avec le traité de Cateau-Cambrésis, les tensions déjà bien présentes entre la famille de Guise, catholique, et celle des Condé, protestante, vont dégénérer trois ans plus tard en une véritable guerre civile. En réalité, déjà sous son règne, la population protestante du sud de la France est en état d'insurrection.

Son frère cadet et successeur Charles IX, âgé de 10 ans à son accès au trône, laisse dans les faits les rênes du pouvoir à leur mère Catherine de Médicis jusqu'à sa majorité en 1561. Celle-ci convoque les états généraux en 1560 dans l'espoir de trouver une issue pacifique à une division religieuse désormais consommée. Les massacres de Cahors en novembre 1561, où 30 protestants sont assassinés, puis ceux de Wassy en Champagne, qui font une cinquantaine de victimes, suffisent à montrer la faillite du projet. C'est d'ailleurs ce dernier événement qui marque la date officielle d'entrée dans des guerres de Religion qui, en réalité, sont déjà en acte depuis trois ans.

Le musée de l'Armée montre dans son exposition combien on ne peut enfermer cette suite presque ininterrompue de conflits – dont certains ne durent que quelques mois – dans les strictes frontières du royaume de France. Des troupes venues des cantons suisses, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, du Palatinat en Allemagne ou encore du Danemark, trouvent sur ses terres un champ de bataille et souvent aussi un prétexte au pillage et à l'enrichissement. Démobilisés, les mercenaires lansquenets continuent souvent à semer terreur et désolation. Revêtus de lourdes armures, les cavaliers font le coup de feu dans les villages, semant la mort à distance, parmi des civils terrorisés.

Une armure du XVIe siècle présentée à l'exposition du musée de l'Armée. Elle faisait du cavalier un combattant sans visage. © Olivier Favier RFI

Une révolution médiatique

L'époque est aussi aux expéditions coloniales malheureuses, au Brésil et en Floride, durant lesquelles, bon gré mal gré, protestants et catholiques sont contraints de cohabiter. La France perd toutefois de son influence au profit de l'Espagne qui confirme, au sortir des guerres d'Italie, son statut de puissance dominante en Europe. Le débat religieux dépasse enfin largement les frontières, marquant une césure profonde entre une Europe du Sud demeurée catholique et une large partie de l'Europe centrale et du Nord convertie au calvinisme, au luthéranisme ou à l'anglicanisme. À la croisée de ces deux mondes, la France verra se raviver au siècle suivant ses questionnements sur la prédestination avec la montée du mouvement janséniste et de penseurs comme Descartes ou Pascal.

On ne peut comprendre l'ampleur du conflit sans rappeler l'importance de la révolution médiatique à l'œuvre depuis l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle. « Il y a bien sûr cette grande angoisse religieuse – on trouve déjà des querelles alimentaires, non sur le porc, mais autour de la viande en carême –, mais la révolution médiatique est une autre analogie avec le XXIe siècle, explique l'historien Jérémie Foa, auteur d'un récent ouvrage sur le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Le livre comme le numérique ont largement contribué à répandre les idées, y compris les plus violentes qui, sans eux, n'auraient jamais trouvé d'écho. » C'est cette multiplication des écrits qui lui a permis de reconstituer « par le bas » l'épisode le plus tristement célèbre des guerres de Religion, où plus de 3 000 protestants sont tués à Paris, et bien plus en province dans les jours et les mois qui suivent.

« Pour les guerres de Religion, rappelle-t-il, on a vraiment un tropisme qui est celui d’Alexandre Dumas, c'est formidable quand on aime la littérature, mais c'est toujours le monde vu du Louvre. Le moteur de l’Histoire, ce sont les nobles et les grands de ce monde, leurs désirs, leurs frustrations, leurs ambitions. » Son récit porte donc sur les victimes et leurs bourreaux, non sur les jeux de pouvoir obstinément racontés depuis La Reine Margot. « Pour cela, il y a les archives notariales, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on nomme les égo-documents. Les Français ont, en effet, conscience de vivre une période extraordinaire et qu’il faut en parler. Même des meuniers et des ouvriers, dès lors qu’ils savent écrire, prennent la plume pour raconter ce qui leur arrive. »

Détail du tableau de François Dubois (circa 1575), «Le Massacre de la Saint-Barthélemy», reproduit dans l'exposition «La Haine des clans» du musée de l'Armée à Paris. © Olivier Favier RFI

Revisiter le massacre de la Saint-Barthélemy

La salle de l'exposition consacrée au massacre va d'ailleurs complètement dans ce sens, puisque pour y pénétrer, le visiteur doit traverser un mur d'armes blanches, de pistolets et d'arquebuses, suspendus dans le vide et pointant vers lui, avant de se retrouver plongé dans une immense reproduction du tableau de François Dubois, dont l'original est conservé au Musée cantonal de Lausanne, en Suisse. Jérémie Foa et Philippe Hamon le commentent en vidéo, rappelant combien certains détails – Catherine de Médicis contemplant le massacre – ont contribué à forger la légende noire de la reine italienne et combien l'ensemble donne l'impression trompeuse et persistante d'un massacre perpétré en pleine rue.

La réalité fut plus prosaïque et au fond plus terrifiante. Le massacre fut commis pour l'essentiel par des « hommes ordinaires », des « voisins », et l'usage de ces termes nous ramène à une autre historiographie, celle d'un large consentement à l'horreur à l'œuvre durant la Shoah. Dans son livre, Jérémie Foa rappelle aussi qu'à côté d'un Thomas Croisier, qui se vantait d'avoir commis 80 meurtres, quelques catholiques ont pu protéger leurs voisins protestants. Il détaille aussi les massacres de femmes, de vieillards et d'enfants, que les deux célèbres régicides, celui d'Henri III par Jacques Clément en 1589 et celui d'Henri IV par Ravaillac en 1610, ont longtemps ramené au second plan.

L'entreprise menée avec la Saint-Barthélemy peut être répétée pour d'autres épisodes, eux aussi, largement documentés. Jérémie Foa travaille ainsi avec Diane Roussel à un livre sur le siège de Paris en 1590, qui a coûté la vie à 30 000 habitants. « C'est une histoire qui n'avait été vue, jusque-là, que sous l'angle de la légende dorée du bon roi Henri IV. En 1562 encore, quand les protestants s'emparent de Lyon et se livrent à des massacres, il y a beaucoup de documents qui nous permettraient faire une histoire par le bas. En 1588, il y a l’épisode très connu dit des barricades, durant lequel les Parisiens décident de chasser le roi qu’ils ne trouvent pas assez catholique. Et dans ce cas aussi, nous disposons de beaucoup d’archives. »

L'une des pièces les plus émouvantes de l'exposition est bien sûr l'original de l'édit de Nantes, lequel, en 1598, permet enfin aux catholiques et aux protestants de coexister, du moins jusqu'à sa révocation par Louis XIV moins d'un siècle plus tard, en 1683. Cette fois, de nombreux protestants choisiront l'exil. D'autres lutteront contre les dragons du roi dans les Cévennes, bâtissant la légende des camisards. Minorité persécutée, ils se montreront pour beaucoup solidaires face aux persécutions antisémites du régime de Vichy. Sans doute faut-il rappeler que le village protestant du Chambon-sur-Lignon est le seul en France à avoir été honoré du titre de « Juste entre les nations » pour avoir sauvé près d'un millier de juifs pendant l'Occupation.

L'original de l'édit de Nantes, promulgué en avril 1598 par le roi de France Henri IV pour mettre fin à la huitième et dernière guerre de Religion qui ravageait le royaume de France depuis 1585. Ce ne fut pas la seule tentative de mettre un terme par la loi aux tensions entre catholiques et protestants, mais la seule qui fut durablement couronnée de succès. © Olivier Favier RFI

Expositions :

La Haine des clans. guerres de Religion, 1559-1610, musée de l’Armée, Invalides (du 5 avril au 30 juillet 2023) musée de l’Armée, Invalides (du 5 avril au 30 juillet 2023)

Visages des guerres de Religion, château de Chantilly (du 4 mars au 21 mai 2023) château de Chantilly (du 4 mars au 21 mai 2023)

Antoine Caron (1521-1599). Le théâtre de l’histoire, musée national de la Renaissance (du 5 avril au 3 juillet 2023) musée national de la Renaissance (du 5 avril au 3 juillet 2023)

Couverture du livre de Jérémie Foa: «Tous ceux qui tombent, Visages du massacre de la Saint-Barthélemy», La Découverte, 2021. © La Découverte

... © Studio graphique FMM

