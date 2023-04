ADN: une découverte scientifique fondamentale

RFI EXPLIQUE

Le 25 avril 1953, dans la revue scientifique Nature, deux jeunes chercheurs James Watson et Francis Crick publient un article sur une seule page. Leurs travaux bouleversent les connaissances sur la biologie et la génétique : ils décrivent la structure de la molécule d’acide désoxyribonucléique – ADN.

Qu'est-ce que l'ADN ?

L'ADN, qui signifie « acide désoxyribonucléique », est la molécule qui contient le code génétique d'un individu. Cette information génétique est présente dans chacune des cellules du corps humain. Le code génétique correspond à une succession de quatre nucléotides. Le nucléotide est l’élément constitutif de l'ADN et de l'ARN (acide ribonucléique) : ce sont des molécules organiques composées de trois parties : un sucre à cinq atomes de carbone, une base azotée et une ou plusieurs bases de phosphate. On les distingue par les lettres ACGT : l'adénosine, la cytidine, la guanosine et la thymidine. Ainsi chaque combinaison constitue un code génétique propre à chaque organisme vivant qui est unique.

Quelle est la structure de l'ADN ?

L'ADN est un double brin qui forme une double hélice et relié par les barres qui ressemblent aux marches d’une échelle. Selon les espèces, la structure est différente. On distingue les êtres vivants selon deux types : les procaryotes (bactéries) et les eucaryotes. L'ADN des procaryotes est de forme circulaire et celui des eucaryotes se présente sous la forme de chromosomes. Par exemple, l'espèce humaine, possède 23 paires de chromosomes. La double hélice, en fonction du cycle de multiplication des cellules, peut rétrécir fortement pour permettre la division cellulaire et l'obtention de deux cellules identiques ayant la même composition.

Quel est son rôle ?

L'ADN est la molécule qui porte le code génétique d'un individu, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires à la conception et au développement d'un être vivant. Cette molécule contient toute l'information héréditaire d'un individu et qui est la base des gènes. Le gène occupe une position précise dans un chromosome. Il peut arriver que certains gènes soient « défectueux ». Dans ce cas de figure, l’organisme est susceptible de développer des maladies. On parle alors de maladies génétiques.

Le code génétique unique d’un individu peut muter et changer. C’est la caractéristique essentielle dans l’évolution des espèces, la célèbre théorie de Darwin établie bien avant la découverte d’existence de l’ADN.

L’ADN et la génétique

La biologie et la biochimie modernes utilisent les techniques très sophistiquées pour manipuler l’ADN et le multiplier ou modifier partiellement pour améliorer les caractéristiques d’une espèce. Cette technique est effectuée pour produire les organismes génétiquement modifiés dans la médecine ou encore dans l’agriculture.

ADN comme l’arme indispensable de la police scientifique

Il suffit d’un minuscule échantillon du sang, du sperme, de la salive, de la peau ou d'un poil trouvé sur une scène de crime pour déterminer l'empreinte génétique d'un suspect. La police scientifique procède au séquençage des segments d’ADN qui seront comparés avec ceux des individus suspects. Aujourd’hui, la base de données de profils d’ADN d’Interpol (crée en 2002) contient plus de 247000 profils communiqués par 84 pays membres. La méthode d’analyse des séquences d’ADN beaucoup plus fiable que la méthode des empreintes digitales mais parfois l’identification peut être plus difficile si la scène de crime est contaminée par les traces de plusieurs personnes.

Histoire et anthropologie

L'ADN multiplie des mutations au fil du temps et les nouvelles caractéristiques sont transmises par hérédité. Les molécules contiennent les informations qui peuvent être analysées par les généticiens. Par exemple, il est possible de retracer l’histoire de l’évolution d’une espèce en comparant les séquences issues des différents époques historiques. Ainsi, les biologistes peuvent retracer l’évolution d’une espèce au travers des siècles. Les études en anthropologie utilisent largement les séquences d’ADN pour déterminer les migrations et les mélanges de différents peuples sur une longue période historique.

Enfin, les scientifiques, comme Dr Philippe Charlier, anthropologue et médecin-légiste, utilisent la science et l’ADN pour résoudre les mystères de l’histoire. Après avoir analysé l’ADN de Toutankhamon, authentifié la tête momifiée du roi de France Henri IV, Philippe Charlier a même fait parler des restes du cœur du roi anglais Richard Ier, dit Richard Cœur de Lion et mort au XIIe siècle.

