La légende gabonaise du Dr Schweitzer

Peinture présentée dans la zone historique de la Fondation Albert Schweitzer. © Valérie Nivelon/RFI

Texte par : Valérie Nivelon 4 mn

Inspirée par la lecture du livre d’Augustin Emane, Docteur Schweitzer, une icône africaine, Valérie Nivelon a voulu donner à entendre le point de vue des Gabonaises et des Gabonais sur la figure mythique d’Albert Schweitzer. C'est d’abord la mémoire vive des Gabonais qu’elle a souhaité recueillir en faisant le choix de s’attacher à la grande famille d’Augustin Emane. Augustin, mais aussi Tonton Sylvestre et sa sœur maman Jeanine, ainsi que les trois frères Tonton Moïse, Tonton Michel et Tonton Ernest, tous sont nés à l’Hôpital Schweitzer et ont connu le « Grand » docteur. Des femmes et des hommes, dont les récits d’enfance évoquent toute une épopée coloniale au bord du fleuve Ogooué, ainsi que les talents d’un médecin blanc envoyé par Dieu en Afrique pour pratiquer sa religion de l’amour.