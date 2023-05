Entretien avec El Ouali Mustapha Sayed, leader du Front Polisario, sur l'occupation marocaine du Sahara occidental

Archive sonore

En décembre 1975, Paul Balta rentre d'un reportage au Sahara occidental où il a vu le Front Polisario à l'œuvre. Ce mouvement sahraoui, fondé le 10 mai 1973 par El Ouali Mustapha Sayed, milite les armes à la main pour l'autodétermination des populations de la région partagée entre la Mauritanie et le Maroc. Entretien avec le fondateur du Front Polisario après que le Maroc se soit rendu maître de la plus grande partie du Sahara occidental qui, en droit international, est encore en territoire espagnol.

Cette archive a été initialement diffusée le 05/12/1975.

El Ouali Mustapha Sayed : Le Front Polisario, c'est une organisation populaire qui a été déclarée dans un congrès des groupes du peuple sahraoui à partir de 1973. Avant, il était un mouvement politique sans nom précis. Pour la France, c’était une organisation populaire qui se défend. C'est le droit légitime des peuples sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance.

Paul Balta : Je viens de passer huit jours avec les maquisards sahraouis en compagnie de quelques journalistes. Nous avons partagé la vie des maquisards, dormant avec eux à la belle étoile et Dieu sait si les nuits sont froides l'hiver dans le désert. Et puis, au cours de cette période, nous nous sommes rendus dans la zone des combats, notamment du côté de Jdiriya qui a été prise par les Marocains le 2 novembre. Ce qui est frappant, c'est l'unanimité de la population sahraouie sur place en faveur du Polisario qui, en fait, a pris en main l'administration du pays dès que les Espagnols ont quitté les différents centres. L'invasion des forces marocaines a commencé dès le 31 octobre. Et c'est ainsi que Jdiriya, Farsia et Haouza, trois centres non loin de la frontière marocaine, ont été enlevés par les forces marocaines dès le 2 novembre.

Vous voyez, notre peuple, il a l'habitude de prendre les armes, d’utiliser les armes. Avant, ça veut dire avant l'invasion marocaine, surtout notre aile militaire, notre aile armée n'était pas nombreuse, peut-être à partir de 1 000 personnes. Mais actuellement, la plupart du peuple sahraoui porte l'arme comme un soldat du Front populaire.

Est-ce que vous avez des dernières nouvelles sur le plan de la situation actuelle ?

Oui, il y a des accrochages au niveau de tout le pays et surtout parce que le Maroc veut aussi couper la route entre Laâyoune et Smara. L’accrochage le plus important se déroule à Tafoudart, une place qui n’est pas loin de Laâyoune.

Les forces du Front Polisario entourent ces différentes villes et ont installé des maquis tout autour des centres, dressent des embuscades ou tiennent tête aux forces marocaines qui en fait se hasardent peu en dehors des villes. (Chant révolutionnaire du Front Polisario). Le Secrétaire général du Front Polisario, Monsieur Sayed El Ouali, est un homme de 28 ans qui a fait ses études à Rabat et qui en fait préside aux destinées du Front depuis le deuxième congrès tenu par ce mouvement en 1974.

Le Front populaire, c’est avant tout un front nationaliste qui veut appliquer le droit des peuples sahraouis d'exister, de vivre, d'être indépendants. Vous voyez ? C’est pour cela que nous sommes avant tout très occupés pour appliquer cette raison, cette légitimité aussi, ces droits aussi. Alors c'est pour cela que nos idées politiques, on ne les dépose pas beaucoup.

Vous-même, qu'est-ce que vous êtes politiquement ?

Je suis nationaliste. Vous voyez ? Alors pour cela... (Il poursuit en arabe et son interprète traduit) Pour cela, il y a toujours un accord au sein du Front autour des positions, une unité d'opinion, une unité autour de chaque position.

Monsieur El Ouali nous a révélé à cette occasion que le 9 septembre, le ministre espagnol des Affaires étrangères avait demandé à le rencontrer. Ils se sont vus dans un petit village d'un pays étranger et ont discuté pendant toute une nuit.

À la fin des discussions, nous étions d'accord sur des principes. Parmi les importants, c’est que l'Espagne va défendre le droit des peuples sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance.

C'est ce qu’ont dit les Espagnols ? Qui est la personne qui a représenté le gouvernement espagnol ?

Le gouvernement espagnol a été représenté par une délégation, mais elle était dirigée par leur ministre des Affaires extérieures.

Il y a eu une réunion entre eux et une délégation dans laquelle vous-même vous étiez.

Oui.

Et monsieur El Ouali est extrêmement amère lorsqu'il constate que les Espagnols ont fait une volteface à 180 degrés pour s'entendre avec les Marocains. « Je ne comprends pas, dit-il. Ils n'ont pas tenu leur parole. Cela ne correspond pas à la parole d'honneur des Espagnols. »

À quel moment, le Maroc parle en son nom lui-même et aussi au nom de la Mauritanie ?

Est-ce que le Sahara indépendant a une raison d'être ? Autrement dit, est-ce que vous pouvez vous débrouiller tout seuls ?

Jamais le colonialisme n’a dit qu'il vient parce qu'il a des intérêts dans le pays qu'il veut coloniser. Un prétexte que le colonialiste met toujours à l'avant-scène, c'est que ce peuple ne peut jamais se suffire à lui-même, ne peut jamais se diriger lui-même. Ou bien il n'est pas civilisé, ou bien il n'est pas cultivé, ou bien il n'a pas les moyens ou bien il ne sait pas employer ces moyens. De toute façon, le peuple sahraoui veut l'indépendance et il porte les armes pour arracher cette indépendance. On n’a jamais vu quelqu'un qui tue autrui dans l'intérêt de ce dernier, et c'est le plus grand crime que vous puissiez commettre.

