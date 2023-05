Petit lexique de l'économie

Les mots pour comprendre

Actions, taux d’intérêt, déficit, épargne, inflation, PIB… Le vocabulaire économique que l’on entend au quotidien est riche et complexe, dont on ne maîtrise pas toujours le sens. Petit lexique non exhaustif pour mieux comprendre les termes qui définissent les principes et les mécanismes de l’économie.

Action - obligation - bon du Trésor

Les actions et les obligations sont des titres d’emprunts émis par les entreprises et les États pour se financer.

L’action est un titre représentant la propriété d’une part du capital d’une entreprise. En cas de bénéfices, celle-ci peut en verser une partie à ses actionnaires qui perçoivent une rémunération sous forme de dividendes. L’action donne à son propriétaire le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires, proportionnellement aux nombres d’actions détenues.

L’obligation est un titre de créance émis par une entreprise, une institution ou un État qui se financent en empruntant de l’argent. Elle représente une fraction de l’emprunt contracté. L’investisseur (le créancier) qui achète une obligation est rémunéré par le biais d’un « coupon » versé annuellement par l’emprunteur pendant toute la durée de l’emprunt. La valeur du coupon correspond au taux d’intérêt de l’obligation. Celui-ci est fixe et décidé à la création de l’obligation. Dans le cadre d’une entreprise en état de faillite, le détenteur d’obligations est prioritaire et sera payé avant l’actionnaire.

L’obligation la plus connue émise par un État est le bon du Trésor. Édité par le Trésor public selon un calendrier prédéterminé, sa durée varie de quelques mois à plusieurs années. Il est mis en vente par l’intermédiaire des banques à destination d’investisseurs particuliers et professionnels.

Agences de notation

Les agences de notation financière sont des organismes indépendants qui évaluent le risque de non-remboursement de la dette d’un emprunteur (une entreprise, une institution bancaire, une collectivité publique, un État, etc.) Indicateurs de fiabilité financière pour les investisseurs, les notes s’échelonnent de AAA + pour la meilleure et à D pour la plus mauvaise, les plus hautes permettant à l’emprunteur d’obtenir un taux d’intérêt bas. Trois agences, toutes américaines, dominent le marché de la notation : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings.

Balance commerciale et balance des paiements

La balance commerciale est le baromètre du commerce extérieur d’un pays. Elle indique la différence entre les exportations (ventes) et les importations (achats) entre un pays et l’étranger.

Généralement calculé sur une année, ce solde est basé sur les données statistiques douanières des marchandises. En France, il n’inclut que les biens, pas les services. En cas de solde positif, la balance commerciale est excédentaire (excédent commercial) ; s’il est négatif, elle est déficitaire (déficit commercial).

La balance des paiements est le document comptable qui recense l’ensemble des échanges économiques (biens, services, capitaux) entre un pays et le reste du monde sur une année. Établie par la Banque de France, elle regroupe la balance des transactions courantes liées aux échanges de biens, de services, de revenus et le compte financier qui liste les entrées et sorties de capitaux.

Banque centrale

Aussi appelée « banque des banques », la banque centrale est une institution financière publique et indépendante. Ses principales missions sont de mettre en œuvre la politique monétaire d’un pays ou d’une zone économique et d’en assurer la stabilité financière ; d’émettre la monnaie fiduciaire (pièces et billets de banque), d’en assurer la distribution auprès des banques commerciales et de contrôler la masse monétaire en circulation. Pour limiter l’inflation, elle fixe le prix de l’argent en déterminant le taux d’intérêt – le taux directeur – qui sert de référent aux prêts accordés aux banques commerciales. Elle gère également les réserves de devises étrangères pour faciliter les transactions internationales. Enfin, en tant que superviseur financier, elle peut intervenir en tant que « prêteur en dernier ressort » en cas d’insolvabilité des banques commerciales.

Bulle spéculative

On parle de bulle spéculative quand le prix d’un actif financier (action, obligation, marché immobilier, matières premières) est surévalué par rapport à sa valeur réelle. La bulle se crée quand la croyance du rendement potentiel d’un actif se répand et, multipliant le nombre d’investisseurs, a pour effet de gonfler le prix de l’actif encore davantage. À un moment donné, certains opérateurs financiers comprennent que ce prix est totalement excessif. Les raisons de ce revirement peuvent être multiples, économiques ou politiques. Il s’en suit alors un mouvement de panique pour la revente des actifs. L’offre dépassant la demande, les prix chutent et la bulle éclate.

En fonction des investissements et des organismes financiers impliqués, l’éclatement d’une bulle spéculative peut provoquer des crises économiques de grande ampleur, comme la bulle internet en 2000 et la crise des Subprimes en 2008. Depuis, des systèmes de régulation des marchés ont été mis en place.

Une maison saisie est mise aux enchères dans le Queens, à New York, le 6 mars 2009. La crise des « subprimes » a été déclenchée par la hausse des taux d’intérêt des crédits immobiliers accordés en masse aux ménages américains modestes qui se sont retrouvés dans l’incapacité de rembourser. © Frank Franklin II / AP Photo

CAC 40

Créé en 1988, le CAC 40 est le principal indice de cotation de la Bourse de Paris. Il indique l’évolution du cours des 40 plus importantes sociétés françaises grâce au système de « cotation assistée en continue » (CAC). Le volume important et le prix des transactions de ces 40 valeurs permet d’avoir une vue d’ensemble sur les fluctuations du marché français et sur l’état de santé de l’économie du pays.

Depuis le 22 septembre 2000, la Bourse de Paris a intégré Euronext. Son indice, l’Euro Stoxx 50, liste les 50 meilleures valeurs européennes. Le Foostie (FTSE) est l’indice des cent entreprises britanniques les mieux cotées à la Bourse de Londres ; le Dow Jones liste les 30 meilleures valeurs à la Bourse de New York. Crée en 1896, c’est aussi le plus vieil indice boursier du monde.

Cessation de paiement - banqueroute

On dit d’une entreprise qu’elle est en cessation de paiement quand elle n’a plus assez de liquidités pour régler ses dépenses. La cessation de paiement, aussi appelée dépôt de bilan, correspond au statut juridique attribué par le tribunal de commerce dont dépend l’entreprise. La procédure de cessation de paiement aboutit soit au redressement judiciaire qui permet à l’entreprise, sous certaines conditions, de poursuivre son activité, soit à la liquidation judiciaire qui met fin à l’activité de l’entreprise, qui se retrouve alors en faillite.

La banqueroute – ou délit de banqueroute - est un terme juridique qui caractérise la sanction pénale prononcée par un tribunal correctionnel à l’encontre d’une entreprise en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. La banqueroute est dite « simple » si la faillite est due à des négligences ou des incompétences ; « frauduleuse » si elle est due à des agissements volontaires irréguliers.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d’affaires (CA) correspond au montant des ventes de biens ou de services d’une entreprise pendant une durée déterminée, le plus souvent sur douze mois. Il est l’un des indicateurs de la performance de l’entreprise. Le résultat d’une entreprise s’obtient en déduisant les charges nécessaires à la production (achat de matières premières et intermédiaires, salaires, coûts administratifs, impôts, taxes) du chiffre d’affaires. Si le résultat est positif, on parle de bénéfice. Sinon, de perte ou de déficit.

Compétitivité

La compétitivité d’une entreprise est sa capacité à produire des biens ou des services moins chers ou de meilleure qualité que la concurrence qui lui permettent de garder ou d’augmenter ses parts de marché. Plus largement, la compétitivité désigne également la capacité des entreprises ou d’un secteur économique d’un pays à se maintenir en position de force par rapport à la concurrence étrangère.

Concurrence

La concurrence définit la situation de compétition entre plusieurs entreprises pour vendre un même produit ou un même service. On parle de « concurrence pure et parfaite » quand les cinq conditions suivantes sont remplies : le nombre de producteurs est tel qu’aucun ne peut avoir une influence sur le prix (l’atomicité) ; le bien ou le service proposé est identique (l’homogénéité) ; la libre entrée et sortie du marché des producteurs (la fluidité) ; la libre circulation des facteurs de production (ressources requises à la production) ; la transparence de l’information. Mais cette définition est purement théorique, car elle ne correspond pas à la réalité.

Si une seule de ces conditions n’est pas remplie, on parle de « concurrence imparfaite ». Selon les degrés « d’imperfection », on parle de « concurrence monopolistique » quand plusieurs entreprises d’un marché spécifique (automobile, électronique, électroménager) produisent des biens similaires, mais avec des particularités qui leur permet de se distinguer de leurs concurrents. Quand il n’existe qu’un seul producteur pour un produit lui permettant de décider du prix, on parle alors de monopole.

Consommation

La consommation désigne l’action d’acheter un bien ou un service pour subvenir à ses besoins ou satisfaire un plaisir, entraînant sa disparition plus ou moins rapide (consommation finale). Elle désigne également la transformation d’un bien dans le processus de production (consommation intermédiaire). En revanche, si la durée de vie d’un bien ou d’un service est longue, on ne parle pas de consommation mais d’investissement (bien immobilier, équipement informatique d’une entreprise, etc.).

Croissance

La croissance économique est définie par l’augmentation de la quantité des biens et services produits et vendus pendant une durée déterminée. Pour une entreprise, elle se mesure au niveau de son chiffre d’affaires, pour un pays, au niveau de son produit intérieur brut (PIB). Il faut distinguer la croissance économique et le développement qui représente l’ensemble des transformations des structures économiques et sociales dans le but d’améliorer le bien-être des individus.

Déficit

Le déficit budgétaire désigne la situation dans laquelle les recettes du budget de l’État sont inférieures aux dépenses sur une année : le solde budgétaire est négatif. Si le solde est positif, on parle d’excédent budgétaire.

Le déficit public, lui, cumule les déficits de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale. Calculé annuellement, le montant du déficit public s’exprime en pourcentage du PIB.

Pour la zone euro, le traité de Maastricht de 1992 a permis à l’UE de se doter d’un ensemble d’outils pour coordonner les politiques budgétaires d’un État membre et encadrer la gestion de ses finances publiques. Ainsi, le déficit public « au sens Maastricht » ne doit pas dépasser 3% du PIB. En 2020, la règle des 3% a été mise en pause en raison de l’endettement important des États généré par la pandémie de Covid-19, puis par de la guerre en Ukraine. Une révision des règles budgétaires de l’UE est en cours. La règle des 3% pourrait être reconduite à partir de janvier 2024.

Dette (publique et privée)

La dette publique est la somme des emprunts contractés (en général sous forme d’obligations) par l’État et les administrations publiques pour financier leurs dépenses et couvrir leurs déficits publics cumulés année après année. Calculé annuellement et réactualisé chaque trimestre, le montant de la dette publique s’exprime en pourcentage du PIB. La dette publique « au sens de Maastricht » ne doit pas dépasser 60% du PIB. Suspendue en 2020 à cause des conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, cette règle est en cours de réexamen à Bruxelles.

La dette privée regroupe l’ensemble des dettes des agents économiques du secteur privé non financier : entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, ménages. Elle s’exprime, elle aussi, en pourcentage du PIB.

Dividende

Le dividende représente la part des bénéfices qu’une entreprise verse à titre de revenu à ses actionnaires. Son montant et la date de son versement sont décidés par l’assemblée générale des actionnaires.

Décroissance

La décroissance est une théorie politique, économique et sociale qui considère que le système économique de croissance illimitée et de consommation ne conduit pas à l’amélioration du bien-être social et qu’il n’est pas compatible avec les ressources limitées de la Terre. Initiée par le mathématicien et économiste Nicholas Georgescu-Roegen et le philosophe Ivan Illich, elle est corroborée par une équipe de chercheurs du MIT dans le rapport Meadows en 1972. Elle prône la réduction de la production et de la consommation afin d’assurer la préservation de l’environnement et l’avenir de l’humanité, impliquant une profonde transformation des modes de fonctionnement de nos sociétés (utilisation des ressources, transports, agriculture, justice sociale).

Développement durable

L’expression « développement durable » (« Sustainable Development ») apparaît en 1980 dans la Stratégie mondiale de la conservation, une publication de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Son concept est défini en 1987 dans le Rapport Brundtland comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Adopté en 1992 lors sur sommet de la Terre à Rio, il donne lieu à l’Agenda 21, un programme d’action pour le développement durable au XXIe siècle dont l’objectif est d’aboutir à un état d’équilibre entre le social, l’économique et l’environnemental.

Épargne (des ménages)

L’épargne des ménages correspond à la part du revenu qui n’est pas utilisée pour la consommation, le paiement d’intérêts ou impôts. Elle permet de constituer une réserve financière pour prévenir les accidents de la vie, réaliser un projet ou constituer un capital par le biais d’investissements en actifs financiers (assurances-vie, actions, obligations, etc.). Le taux d’épargne est un important indicateur économique qui correspond au pourcentage du revenu disponible brut consacré à l’épargne sur une période donnée (à ne pas confondre avec le taux d’intérêt des produits d’épargne).

État-providence

L’État-providence désigne les interventions d’un État dans les domaines économiques et sociaux pour garantir un niveau minimum de bien-être aux individus à travers un système de protection sociale (maladie, chômage, vieillesse) basé, par exemple, sur le principe d’assurance collective obligatoire.

L’État-providence s’oppose à l’État-gendarme qui limite ses interventions aux fonctions régaliennes de protection (police, armée, justice).

Photo du Congrès pour l'organisation de la sécurité sociale, à Paris, le 22 février 1947. La création de la sécurité sociale en 1945 est la première concrétisation de l'État-providence en France. © AFP

Évasion fiscale

L’évasion fiscale désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre par un particulier ou une entreprise pour éviter ou réduire le montant des taxes et impôts dont il/elle doit s’acquitter.

L’optimisation fiscale utilise des moyens légaux comme les avantages fiscaux (crédit, déduction, réduction d’impôt, etc.), la délocalisation des revenus ou du patrimoine dans un autre pays (paradis fiscaux) ou encore la mise à profit des failles du système fiscal.

La fraude fiscale, quant à elle, utilise des moyens illégaux et est passible de sanctions pénales.

L’évasion fiscale représente, quant à elle, une perte conséquente de ressources financières pour les États. Ainsi, face à la généralisation de ces pratiques, des mesures de lutte contre l’évasion fiscale sont mises en place à partir de 2010, initiées par l’OCDE.

Fonds d’investissement - « Hedge fund »

Un fonds d’investissement – ou fonds commun de placement (FCP) – est un organisme de placement collectif administré par une société de gestion publique ou privée. Il permet de recueillir les capitaux d’un groupe plus ou moins important d’investisseurs et de les placer sous forme d’actifs financiers (actions, obligations, épargne) dans le but d’en tirer des bénéfices, selon des règles définies à l’avance. Souvent spécialisés dans des domaines variés (finance, immobilier, pharmaceutique, électronique, etc.), les fonds d’investissement servent aussi à financer des projets d’entreprises.

La société de gestion d’un fonds n’en détient pas les actifs financiers : en cas de faillite, ils sont transférés à une autre société d’investissement.

Un hedge fund – ou fonds alternatif – est un fonds d’investissement plus flexible et moins réglementé que le fonds de placement. Si cela lui confère une forte rentabilité, il en est aussi beaucoup plus risqué et plutôt réservé aux investisseurs qualifiés ou aux clients fortunés.

Indice des prix

L’indice des prix à la consommation (IPC) permet de calculer les évolutions du prix des biens et services consommés par les ménages entre deux périodes données. C’est l’instrument de mesure de l’inflation. En France, il est calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) chaque mois et sert à indexer l’évolution du salaire minimum de croissance (Smic).

Il ne faut pas confondre l’indice des prix et l’indice du coût de la vie qui mesure le pouvoir d’achat, c’est-à-dire les variations des coûts pour maintenir la vie des ménages à un niveau déterminé.

Inflation

L’inflation est la hausse durable, généralisée et incontrôlée de l’ensemble des prix des biens et des services. Elle a une implication directe sur la diminution du pouvoir d’achat.

Libre-échange

Doctrine économique préconisant la libre circulation des marchandises (biens, services et capitaux) sans contraintes douanières, fiscales ou règlementaires pour favoriser les échanges internationaux. Apparue au XVIIIe siècle en Angleterre, cette théorie facilite l’essor de la mondialisation à partir de la seconde moitié du XXe siècle à travers l’accord multilatéral du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) signé par 23 pays en 1947. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est créée en 1995 et agit en tant qu’arbitre du commerce international pour ses 160 États membres qui représentent 95% du commerce mondial.

Monopole

Le monopole désigne la situation où il n’existe d’un seul producteur pour un bien ou un service, ce qui lui permet d’en fixer le prix. En l’absence totale de concurrence, l’acheteur n’a d’autre solution que de passer par lui. Certains monopoles peuvent s’avérer positifs, comme ceux d'Orange (anciennement France Télécom) ou d’Électricité de France (EDF) qui ont permis la construction d’infrastructures réseaux sur l’ensemble du territoire français avant d’ouvrir le marché à la concurrence.

PIB - PNB

Le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur économique qui permet de mesurer la production des richesses d’un pays sur une année. Il se calcule en faisant la somme des valeurs ajoutées (secteurs public et privé), de la TVA et des droits de douane, diminuée des subventions à l’importation. Le PIB concerne la production des entreprises établies sur un territoire, qu’elles soient nationales ou étrangères.

Le produit national brut (PNB) représente les richesses produites par les entreprises d’un pays établies sur le territoire national et à l’étranger.

Pouvoir d'achat

Le pouvoir d’achat représente la quantité de biens et de services qu’un revenu permet d’acquérir. Tributaire du niveau de revenu et du niveau des prix, il est au cœur des préoccupations quotidiennes des ménages. Son évolution permet de suivre la croissance et le niveau d’emploi d’un pays.

Protectionnisme

Le protectionnisme est une politique économique à l’opposé du libre-échange : instaurée par l’État, elle vise à protéger les entreprises nationales de la concurrence étrangère par le biais de mesures financières, douanières ou réglementaires.

Récession

La récession correspond au ralentissement ou à la diminution temporaires de l’activité économique d’un pays. Elle est définie par la baisse du PIB sur une période d’au moins deux trimestres consécutifs. Si la situation de récession se prolonge, on parle alors de dépression.

Relance

La relance économique – ou plan de relance – est une politique économique menée par un État pour relancer son économie par le biais de l’augmentation des dépenses publiques qui vont inciter les entreprises à augmenter leur production et générer des emplois, accroître le pouvoir d’achat, etc. Les revenus engendrés seront supérieurs à la dette créée et conduiront à l’augmentation du PIB.

Solvabilité

La solvabilité est la capacité d’un individu, d’un ménage ou d’une entreprise à payer ses engagements financiers à leur échéance.

Superprofit

On parle de superprofit quand une entreprise réalise des profits exceptionnels, bien supérieurs aux profits habituels, par un « effet d’aubaine », c’est-à-dire grâce à des circonstances extérieures à la stratégie ou aux investissements de l’entreprise.

Taux d'intérêt

Le taux d’intérêt correspond à la fois au coût du crédit pour l’emprunteur et à la rémunération du prêteur. Il représente également la rémunération d’un placement financier sur un compte d’épargne. Exprimé en pourcentage, il est défini en fonction du montant emprunté, de la durée de l’emprunt, de la situation de l’emprunteur et de la nature des biens et services financés, ajouté des frais bancaires et assurances : c’est le taux d’intérêt nominal.

Il faut le distinguer du taux d’intérêt réel qui, lui, tient compte de l’inflation. Calculé en déduisant le taux d’inflation au taux d’intérêt nominal, il permet de connaître le coût réel de l’emprunt ou le rendement réel de l’épargne, déterminant le pouvoir d’achat de la monnaie.

Les taux d’intérêt ont un rôle déterminant pour l’économie : bas, ils encouragent les investissements et la consommation qui stimulent la croissance et l’emploi ; hauts, ils freinent l’activité.

Valeur ajoutée

La valeur ajoutée (VA) correspond à la richesse créée par une entreprise. Elle se calcule en soustrayant les coûts de consommations intermédiaires (matières premières, énergies, produits semi-finis, salaires, transports, etc.) à la valeur totale de la production. Elle sert à calculer le PIB.

Sources :

abc-economie.banque-france.fr ; Alternatives économiques ; Cairn ; Dessine-moi l’éco ; economie.gouv.fr ; Encyclopédie Universalis ; Géo-confluences ENS-Lyon ; Institut national de la consommation ; Insee ; l’OMC ; touteleurope.eu ; Université de Lausanne ; L’économie, repères pratiques, Nathan ; Dico de l’économie, Librio.

