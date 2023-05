Histoire

Entre-deux-guerres: naissance des réseaux de communication modernes

Guichet de l'agence postale des années 1930 exposé au Musée des transmissions de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine, Bretagne). © Musée des transmissions

Texte par : Olivier Favier Suivre 4 mn

La Grande Guerre amène, dans de nombreux pays du monde, des évolutions technologiques et pratiques importantes dans le domaine militaire, faisant de la cryptologie un outil d’information et d’espionnage déterminant dans la victoire des Alliés. Ces changements révolutionnent à leur tour le monde civil en France avec l’arrivée du téléphone et de la télévision dès les Années folles.