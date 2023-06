Le plastique : histoire d'une révolution devenue un fléau pour l'environnement

RFI EXPLIQUE

Depuis le début du XXe siècle, le plastique s’est peu à peu imposé dans tous les domaines de notre vie quotidienne et de l’industrie, jusqu’à devenir une menace pour l’environnement. Retour sur son histoire et sur les tentatives pour s’en débarrasser.

La naissance de l’ère plastique

L’origine du plastique remonte au milieu du XIXe siècle avec l’invention en 1856 de la « parkésine » par le chimiste britannique Alexander Parkes. La matière, composée de celluloses végétales, est à la fois résistante à l’eau, rigide, mais flexible et capable d’être moulé et travaillé comme le métal. Quelques années plus tard, en 1870, les frères Hyatt inventent aux États-Unis le « celluloïd » qui est utilisé pour fabriquer les balles de tennis de table et les pellicules photo. Mais la matière hautement inflammable ne connaitra pas un franc succès.

La création de la « bakélite » en 1907 par le chimiste belgo-américain Leo Baekeland donne naissance au plastique industriel. On utilise cette matière synthétique pour les téléphones, les lunettes, les prises électriques, les cendriers… En 1926, la société B.F. Goodrich, en collaboration avec le scientifique Waldo Semon, lance le PVC – polychlorure de vinyle –très flexible et facile à fabriquer en utilisant le pétrole brut comme matière première. Puis viennent le nylon, le polystyrène et le polyéthylène, qui partagent tous le même composant : le pétrole.

L’après-guerre fait entrer les plastiques dans la vie quotidienne. Des emballages alimentaires jusqu’à l’aéronautique ou l’automobile, ils sont partout. Jusque dans la nature, où finissent des milliers de tonnes de déchets plastiques. La matière, qui semblait n’avoir que des avantages, se révèle finalement bien encombrante. Au point de devenir un fléau pour l’environnement.

La production et la consommation de masse

Selon le Programme pour l’environnement des Nations unies, chaque année, plus de 280 millions de tonnes de produits en plastique sont brièvement utilisés avant d’être jetées. Quarante-six pour cent de ces déchets sont entreposés dans les décharges, tandis que 22 % terminent dans la nature. Seul moins de 10% du plastique est recyclé dans des usines spécialisées.

Le WWF France (Fond mondial pour la nature) pointe une très mauvaise gestion de ces déchets plastiques. « Les déchets mal gérés font référence au plastique non collecté, jeté sur la voie publique ou géré dans des décharges non contrôlées. On estime que la majorité de ces déchets plastiques mal gérés ont pollué les écosystèmes terrestres et que 80% du plastique dans l’océan provient de sources terrestres », souligne l'organisation.

Une fois ces déchets plastiques dans la nature, difficile pour elle de s’en débarrasser. Il faut en effet à cette matière – non biodégradable – une centaine d’années pour se décomposer. Ses fragments s’éparpillent alors dans tous les écosystèmes et sont souvent ingérés par les animaux. Toujours selon le WWF, qui se base sur une étude de l’université de Newcastle, un être humain consommerait ainsi en moyenne chaque semaine 5 grammes de plastique, soit l’équivalent d’une carte de crédit.

Le danger vient également de grandes quantités des microplastiques, ces minuscules particules mesurant moins de 5 mm de diamètre. Elles sont produites par la décomposition des pneus, des tissus synthétiques qui perdent les fibres à chaque lavage ou encore des microbilles se trouvant dans les produits cosmétiques.

La production de plastique est par ailleurs l’un des processus de fabrication parmi les plus énergivores de la planète. Conçu à partir de pétrole brut transformé à l’aide de la chaleur et de différents additifs, il contribue indirectement au réchauffement climatique. Selon le Programme pour l’environnement des Nations unies, en 2019, les plastiques ont généré 1,8 milliard de tonnes du CO2 (gaz à effet de serre), soit 3,4% des émissions mondiales.

Les efforts pour lutter contre la pollution

Depuis 2022, les efforts au niveau international visant à mettre fin à la pollution plastique se multiplient. Un comité intergouvernemental sous l’égide de l’ONU travaille actuellement sur un traité international. Des mesures concrètes sont attendues à la fin de l'année 2024.

Mais les engagements actuels et ceux à venir doivent être accompagnés aussi par un changement radical dans les habitudes de consommation et de production des matières plastiques. Selon le Programme pour l’environnement de l’ONU, il est nécessaire de passer à une économie circulaire dans laquelle le plastique fabriqué reste utilisé aussi longtemps que possible.

C’est aux gouvernements d’encourager l’innovation et la mise en place d’un programme pour que les entreprises puissent abandonner les plastiques inutiles, comme les objets à usage unique. Les solutions doivent être trouvés afin de promouvoir les produits réutilisables mais aussi une meilleure gestion des déchets.

Un changement de pratiques peut également être adopté à l’échelle individuelle, en évitant la consommation de produits plastiques à usage unique, ou en déposant ses déchets aux points de collecte pour qu’ils puissent être recyclés.

