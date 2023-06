Paris 2024, enjeux olympiques

JO: l’histoire des Jeux, les Jeux de l’Histoire

Les Jeux olympiques se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, suivis des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. C’est le seul évènement rassemblant plus de nations que l’ONU, du moins lorsqu’elles sont toutes réunies autour de la piste tous les quatre ans. Comme à de nombreuses reprises depuis la renaissance des jeux en 1896, cette compétition mondiale sportive deviendra politique et sera confrontée au contexte géopolitique international. Décryptage avec Thierry Terret, historien du sport et de l’olympisme en particulier, ancien délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour l’éducation nationale et l’enseignement et aujourd’hui vice-recteur de Polynésie française.

Les anneaux olympiques à Paris, ville hôte des JO 2024. © AP/Michel Euler

Texte par : Patrice Martin | Florian Riva

Publicité Lire la suite 06:17 Thierry Terret, historien du sport et de l'olympisme. © RFI Pour aller plus loin : Jean Pierre Augustin, Pascal Gillon : Les jeux du monde - Géopolitique de la flamme olympique, Armand Colin. Préface de Thierry Terret.

Thierry Terret : Balades Olympiques, les chemins politiques, L’Harmattan. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI