Balkans: un héritage lourd, une paix fragile

ENTRETIEN

La région des Balkans, souvent appelée « la poudrière de l’Europe », porte le lourd héritage de l’Histoire. Plus de trente ans après l’éclatement de la Yougoslavie et des guerres qui ont ravagé les pays du Sud-Est européen, la paix semble encore très fragile. Deux journalistes spécialistes des Balkans, Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, auteurs du livre Les Balkans, Carrefour sous influences (éditions Tallandier) donnent 100 clés pour comprendre la complexité de cette région souvent méconnue. Entretien avec l’un des auteurs, Jean-Arnault Dérens.

Publicité Lire la suite

RFI : Quelle empreinte ont laissé les empires dans l’histoire des Balkans ?

Jean-Arnault Dérens : La notion même de Balkans, le terme de « Balkans », c'est l'appellation que les Turcs avaient utilisée pour désigner ce que des Serbes et des Bulgares appellent « Stara planina », les montagnes à cheval sur les deux pays.

Au début du XIXe siècle, un géographe allemand utilise pour la première fois le terme de « Balkans » pour définir un espace beaucoup plus large, mais qu'il n'a jamais exactement défini. De ce point de vue-là, on ne sait pas où commencent et où s'arrêtent les Balkans, cela a toujours été un sujet contesté. D'autant que dans l'imaginaire occidental va se former très vite une image négative. Le terme de « Balkans » se répand au XIXe siècle en même temps qu'un autre terme, celui de « balkanisation ». La balkanisation désigne un processus négativement connoté de classement, de morcellement, d'une diversité de langues, de peuples, de cultures, mais qui serait une diversité dangereuse et menaçante.

C'est comme ça que les Balkans se fixent dans l'imaginaire occidental, alors qu'auparavant cette région était généralement désignée sous le nom de « Turquie d’Europe », car elle a appartenue durant plusieurs siècles à l'Empire ottoman.

Et ce qui peut faire l'unité de cet espace balkanique aux frontières incertaines, c'est effectivement ce legs ottoman. Pour prendre un exemple très simple, dans toutes les langues des Balkans, que ce soit des langues slaves comme ce que l'on appelle serbo-croate ou bulgare, ou bien dans les langues qui ne sont pas des langues slaves, comme le grec ou l'albanais, les mots communs sont des mots d'origine turque. Et ce qui est très révélateur, ce sont des mots qui désignent le plus souvent la civilisation matérielle, la nourriture, l'habillement, la maison. La civilisation matérielle durant des siècles a été une civilisation fortement marquée par cette trace ottomane et c'est bien évidemment un aspect déterminant pour comprendre l'histoire des Balkans encore aujourd'hui.

Le XIXe siècle est donc une période charnière pour cet espace du Sud-Est européen ?

Au XIXe siècle, les nouveaux États chrétiens qui émergent sur les ruines de l'empire qui se désagrège progressivement se veulent des États nationaux: c'est le cas de la Serbie, mais c'est aussi le cas de la Grèce par exemple. Cela suppose qu'un peuple, défini par certaines caractéristiques - une langue, une religion par exemple - devienne le peuple de référence, plaçant ceux qui ne partagent pas ces caractéristiques en position de « minorité nationale », parce qu'ils ne parlent pas la « bonne langue », ne pratiquent pas la religion devenue dominante. Dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas de catégorie nationale, donc il n’y avait pas de minorité nationale. C'est dans ce processus de désagrégation de l'Empire ottoman que sont apparus ce que l'on appelle aujourd'hui les problèmes « nationaux ».

Pendant la période de la Yougoslavie de Tito, créée vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces problèmes nationaux semblaient être mis de côté. Pourtant, les différences de langue, de religion, de culture étaient toujours présentes. Comment ont-ils vécu ensemble pendant cette période ?

Bien, très bien même. Je crois qu'il est important de souligner que cette Yougoslavie est un État qui a une histoire relativement ancienne. Il y a beaucoup d'États plus jeunes dans le monde et même en Europe, et le fait que la Yougoslavie se soit effondrée ne doit pas nous amener à des lectures rétroactives. Ce n’est pas parce que la Yougoslavie s'est effondrée qu'elle devait immanquablement s'effondrer. L'histoire aurait dû prendre d'autres bifurcations. Cet État avait en tout cas une légitimité historique. S’agissant de l'idée même de Yougoslavie, le pays pour les Slaves du Sud, l’idée a d'abord été avancée par des intellectuels croates au XIXe siècle. L'État a connu deux concrétisations. D'une part, ce qu'on appelle la « Yougoslavie royale » dans l'entre-deux-guerres, et ensuite la Yougoslavie des partisans de Tito, créée dans la lutte antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale. Dans celle-ci, les droits de tous les peuples étaient garantis, au nom de l'idéal de la « fraternité et de l'unité », qui était plus qu'un slogan.

Carte de la Yougoslavie en 1989 © Studio graphique FMM

Pourtant, dans les années 1990, cette Yougoslavie se disloque. Sans refaire l’histoire de l’éclatement du pays, quelles en ont été, selon vous, les principales causes ?

Il faut distinguer des causes internes et des causes externes. Les causes internes, ce sont les conflits qui vont apparaître entre les bureaucraties toutes communistes bien sûr, des différentes républiques et régions qui formaient la Yougoslavie, où chacune des bureaucraties croate, serbe, slovène… ont défendu leurs intérêts de groupe et des intérêts économiques de leur république, ce qui bien évidemment ne pouvait que provoquer d'énormes tensions. Les causes externes, relèvent un peu du paradoxe puisque la Yougoslavie depuis 1948, c’est-à-dire depuis la rupture entre Tito et Staline, ne faisait plus partie du pacte de Varsovie, donc ne faisait plus partie du bloc soviétique. On aurait pu penser, finalement, que la chute du Mur de Berlin n'allait pas la concerner. Or, au contraire, la Yougoslavie a été, je dirais, la principale victime collatérale de la chute du Mur de Berlin.

Elle l'a été parce que la Yougoslavie a perdu son intérêt géostratégique de « pont », entre les deux blocs du monde divisé et bipolaire, de la guerre froide. La Yougoslavie a perdu son intérêt stratégique et, dès lors, ses jours étaient forcément comptés. Ensuite, c'est à partir de ces bureaucraties communistes que sont apparus les partis nationalistes. C'est évidemment le cas serbe, et même dans le cas croate, les cadres du parti nationaliste croate, le HDZ [l’Union démocratique croate, Hrvatska demokratska zajednica, NDLR], sont très largement issus de l'ancien appareil communiste. C'est vrai partout ailleurs dans toutes les républiques, avec des histoires ou des modalités un peu particulières selon les cas, mais la logique est toujours la même.

Ces nouveaux entrepreneurs du nationalisme ont compris que pour rester au pouvoir, le nationalisme était la meilleure carte à jouer. Il n’y a donc pas de fatalité du nationalisme. Le nationalisme n’est pas du tout quelque chose qui aurait été toujours présent et qui renverrait à je ne sais pas trop quel passé. Non, c'est une création politique qui répond aux besoins politiques particuliers dans ce contexte de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

Les frontières des nouveaux États issus de l’ex-Yougoslavie sont restées inchangées depuis la période de Tito. Ces frontières font-elles partie du problème ?

Il n'y a nulle part au monde de bonnes frontières. Cela n’existe pas. Les frontières, c'est toujours la fixation à un moment donné d'un rapport de force politique stratégique, il n’y a donc pas de bonnes frontières.

L'idée de frontière ethnique est une illusion très dangereuse. Bien évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de peuples qui vivent sur plusieurs États. On peut citer les Albanais qui vivent en Albanie, au Kosovo mais aussi en Macédoine, un petit peu au Monténégro, un petit peu en Serbie et aussi même en Grèce. Citons également le cas des Serbes qui sont, eux aussi, partagés entre plusieurs États : la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Croatie et même un petit peu en Macédoine. Mais ce serait une illusion très dangereuse de penser qu'on pourrait régler des problèmes en changeant les frontières. Si on entre dans cette logique de changement des frontières, on ouvrirait la boîte de Pandore de processus extrêmement dangereux, non seulement pour les Balkans, mais bien au-delà pour l'Europe entière.

Carte de l'Ex-Yougoslavie en 1999 © Studio graphique FMM

En Bosnie-Herzégovine, la paix est fragile, le pays est divisé en deux entités et semble avoir du mal à avancer, même 30 ans après la guerre civile.

Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, il faut comprendre que les accords de paix de Dayton, négociés en novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre 1995, sont des accords qui ont l'immense mérite de mettre fin aux combats et au conflit. Ces accords sont pourtant le prototype d'une mauvaise paix : ils ont figé un rapport de force et surtout les mécanismes institutionnels qui sont toujours en place. Il faut rappeler que la Constitution provisoire de la Bosnie, c'est toujours et depuis vingt-huit ans l'annexe constitutionnelle des accords de Dayton. Or, ces accords ont donné les clés du pays aux partis ethno-nationalistes, ceux qui ont intérêt à une seule chose, le maintien du statu quo qui les arrange beaucoup, car il leur permet de consolider leurs fiefs politiques. Ces partis nationalistes ont intérêt à ce que la Bosnie reste bloquée dans ces institutions totalement non fonctionnelles. Et là, les choses sont très perverses : pour que rien ne bouge, il faut en permanence faire du bruit.

Par exemple, quelqu'un comme Milorad Dodik, le dirigeant de la Republika Srpska [l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine, NDLR], parle de sécession, qu’il ne fera certainement jamais, pour permettre en réalité le maintien du statu quo et des pouvoirs énormes qu’il détient au sein de la Bosnie par le biais de réseaux, de clientélisme, de népotisme. Il en va de même pour les nationalistes croates du HDZ de Bosnie-Herzégovine. La Bosnie est un pays bloqué dans une sorte de camisole de force déterminée par ces accords de paix. Alors, comment sortir de ce cadre-là ? Ça fait vingt-huit ans que l'on parle en permanence d'une réforme des accords de Dayton qui s'est toujours révélée impossible à mettre en œuvre, parce que ces partis nationalistes ne la veulent pas, car ils n'y ont aucun intérêt. Par contre, les citoyens de Bosnie-Herzégovine, les gens normaux, qu’ils soient Serbes, Bosniaques ou Croates, il y a même aussi des Roms et puis d'autres communautés qui ne se reconnaissent pas dans ces trois affiliations nationales - ont essayé de se révolter contre ce carcan. Cala a notamment été le cas en 2014 avec le mouvement avorté des plénums.

Mais, constatant l'impossibilité de changements, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens de Bosnie-Herzégovine ont tout simplement décidé de partir, pas parce que la vie serait pour eux impossible en Bosnie, mais parce qu'ils ne voient pas comment le pays pourrait évoluer. Ils n'ont pas envie de construire leur vie, celle de leurs enfants, dans ce pays bloqué. C'est le plus grand drame de la Bosnie-Herzégovine.

Le Kosovo est le deuxième point fragile où il suffit d’une étincelle pour que le conflit reparte.

Pour le Kosovo, on est, dans un cas très particulier. Les racines de la crise se trouvent dans la fin de la guerre, en 1999. Il faut quand même rappeler que l'Otan a bombardé 78 jours la Yougoslavie, mais ce qui a mis fin à ces bombardements, ce n’est pas une capitulation, c'est un accord technique de cessez-le-feu, signé à Kumanovo en Macédoine, en juin 1999,et c'est là que se trouve la base du problème, car les accords reposent sur un compromis et d'après la résolution 1244 de l’ONU, le Kosovo est toujours placé sous la souveraineté de la Serbie, malgré les moyens énormes que la communauté internationale a déployé pour reconstruire un État. De ce fait, l'indépendance qu’a proclamée le Kosovo en 2008 n'est bien sûr pas reconnue par la Serbie, mais elle n'est pas reconnue non plus par beaucoup d'États sur la scène internationale, notamment cinq États membres de l'Union européenne. Le Kosovo est toujours, au milieu du gué, dans une position totalement inconfortable qui permet la résurgence récurrente de crises comme celle que l'on connaît aujourd'hui dans le nord du pays. Il s'agit d'un tout petit territoire, de 1800 kilomètres carrés et à peine 30 000 habitants. La majorité des Serbes qui vivent au Kosovo ne sont pas dans le Nord, mais dans les enclaves du Sud. Cependant, ce nord du Kosovo fonctionne depuis vingt-quatre ans comme une sorte de ring de boxe, de scène de théâtre où Belgrade et Pristina montrent les muscles de manière récurrente en fonction de leurs agendas politiques respectifs. C'est ce qui bloque la situation au Kosovo.

Aucune solution n’est à l’horizon pour la Bosnie ni pour le Kosovo. L'intégration des Balkans au sein de l’Union européenne est-elle toujours envisageable ?

Il y avait une dynamique réelle d'intégration au début des années 2000, notamment lors du sommet européen de Thessalonique en 2003, il y a donc 20 ans, qui a donné une perspective européenne à l'ensemble de la région. Le problème, c'est que cette perspective s'est enlisée. Le processus d'élargissement est totalement en panne alors qu'il aurait pu, en théorie, permettre de dépasser ces conflits.

Aujourd'hui, ce processus d'intégration bloqué produit des effets internes extrêmement pervers parce qu'en réalité, la seule chose qui intéresse l'Union européenne, c'est le maintien du statu quo, que rien ne bouge. C'est toujours ce thème de la stabilité, une stabilité « a minima », une stabilité définie par l'absence de conflits ouverts ou la rareté des conflits ouverts qui est avancé par l’Europe.

Mais pour cela, pour garantir la stabilité, bien évidemment, il faut s'entendre avec ceux qui sont les fauteurs de désordres. Il faut s'entendre avec des dirigeants autoritaires, nationalistes comme Aleksandar Vucic en Serbie, comme Edi Rama en Albanie, qui vont tenir le discours formellement pro-européen qui sonne bien aux oreilles de Bruxelles, de Paris ou de Berlin. Mais en réalité, sur le plan intérieur, ils vont gouverner selon des modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec l'idéal de l'État de droit promu par l'Union européenne.

Aleksandar Vucic et Edi Rama sont à l’initiative de Open Balkans, une sorte de zone de libre-échange entre la Serbie, l’Albanie et la Macédoine du Nord. Peut-on voir une stabilisation de la région au travers d’une union économique à l’échelle balkanique ?

Open Balkans est très soutenu aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Or, de quoi s'agit-il ? C'est l'idée de faire un marché commun, qui était à l'origine de l'Union européenne, mais juste un marché commun, rien d'autre. On ne parle pas, dans Open Balkans, de tout ce qui est au contraire devenu le cœur du projet de l’intégration européenne, à savoir l'État de droit. Il s'agit juste d'un vaste espace de libre-échange. Si Open Balkans est un projet de remplacement à l'intégration européenne, ça voudrait dire que l’on abandonnerait toutes ces exigences en termes d'État de droit. On en est là aujourd'hui. De fait, Open Balkans se développe sur la base de l'enlisement du projet d'intégration.

Et pendant ce temps, l’un des principaux problèmes dans toute la région est l’exode de la population.

Tous les pays des Balkans sont en train de se vider de leurs populations.

Qu’ils soient déjà membres de l'Union européenne, comme la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, ou qu’ils soient en dehors de l’UE, la situation est la même partout : les gens s'en vont ! Les gens qui s'en vont sont des gens qui ont des compétences. Ce sont des personnes qui peuvent monnayer leurs compétences sur le marché du travail international, notamment en Allemagne, mais pas seulement. Ça va, donc, des gens archi-diplômés à des gens qui ont des compétences techniques ou professionnelles, ça va du neurochirurgien au plombier ou à l'électricien. Ces gens qui partent, c’est bien sûr une perte énorme pour leur pays : ils pourraient faire avancer leur pays dans tous les domaines. Ce sont des gens qui ont été formés dans leur pays, donc leur éducation a été payée par leur pays d'origine et ils vont mettre leurs compétences ailleurs. Cela pose donc d'énormes problèmes sur l'avenir, la viabilité même des sociétés concernées à l'avenir. Mais pour comprendre cet exode, il faut bien comprendre que les gens qui partent ne sont pas des gens au bord de la survie.

Ce ne sont pas du tout les pauvres qui s'en vont. Ce sont des gens, au contraire, qui ont des compétences et qui souvent ont déjà un emploi dans leur pays d'origine. Ces gens partent parce qu'ils ne peuvent pas imaginer de construire la vie et celle de leurs enfants dans ces Balkans et qui restent bloqués dans cette sorte de no man's land.

Quelle est la situation économique actuelle dans les Balkans ?

L'Albanie ou la Serbie ont des taux de croissance faramineux, mais cela a très peu de conséquences pratiques. Il y a un chiffre qui est très illusoire, c’est celui du chômage. Le chômage baisse dans tous les pays de la région pour une raison très simple : les gens s'en vont, donc quand les gens s'en vont, ils ne s'inscrivent plus au bureau de chômage. De ce fait, les dirigeants de la région sont très contents de voir les gens partir, car cela fait des chômeurs en moins, mais aussi des gens en moins qui pourraient voter contre les régimes en place et qui, une fois partis en Allemagne ou ailleurs, ne vont plus voter du tout.

Ce départ arrange beaucoup de monde mais, en réalité, la région stagne d'un point de vue économique. Il n’y a pas de perspectives, à part le tourisme dans certaines zones, en Croatie, au Monténégro ou également de plus en plus en Albanie. La région sert de réservoir de main-d'œuvre,: réservoir de main-d'œuvre avec des gens qui partent travailler à l'étranger ou bien pour des entreprises qui délocalisent dans les pays des Balkans. Par exemple, aujourd'hui au Kosovo, il y a énormément d'entreprises américaines qui emploient des gens au télétravail dans des domaines comme la high-tech. Les salaires ne sont pas mauvais, mais c'est surtout très avantageux pour ces entreprises, parce qu'elles ne paient aucune charge sociale.

La Chine s’implante économiquement dans les Balkans d’une manière très agressive…

Effectivement, la Chine est le pays qui, aujourd'hui, investit le plus dans des grands projets industriels ou d'infrastructures. On l'a laissé faire. Si la Chine a ce rôle-là, c'est aussi parce que les Européens n'ont pas été en mesure de proposer ces projets d'investissement malgré toutes les grandes déclarations, malgré les sommets comme ceux du processus de Berlin. Pékin construit ses « routes de la soie » qui partent des ports grecs privatisés et rachetés par les Chinois de Thessalonique et du Pirée. Elle rachète des grandes entreprises, des centrales thermoélectriques, elle construit des infrastructures pour, à travers les Balkans, gagner le cœur de l'Europe. Une entreprise comme Huawei utilise aussi Belgrade pour tester ses technologies de reconnaissance faciale. Les Balkans sont devenus un terrain de jeu pour la Chine.

Finalement, peut-on être optimiste pour l’avenir des Balkans ?

Il y a la formule de Gramsci [Antonio Gramsci, un philosophe italien, NDLR] : « Le pessimisme de l'intelligence est l'optimisme de la volonté. » Je crois qu'on en est toujours là. Je crois qu'il y a une course contre la montre, parce qu'il y a énormément de talents dans les Balkans. Il y a plein de gens dynamiques, créatifs, dans tous les domaines, économiques, culturels ou autres. La question, c'est que si tous ces gens s'en vont, qui va rester dans les Balkans ? Des flics, des retraités et des politiciens ? C'est le grand défi. Je pense que l'exode, de ce point de vue-là, est aujourd'hui le phénomène le plus inquiétant pour l'avenir.

Enrichissez vos connaissances! © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne