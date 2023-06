Le Tour de France, 120 ans de passion populaire

Pour un coureur cycliste professionnel, l’aboutissement d’une carrière reste la participation au Tour de France. La course cycliste la plus médiatique au monde fête ses 120 ans lors de l’édition 2023 qui débute ce samedi 1er juillet à Bilbao, en Espagne.

En 1903, ils n’étaient que 59 courageux à prendre part à la première édition de la Grande Boucle, qui faisait halte dans cinq villes étapes : Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. La toute première étape était partie de Montgeron, dans le département de l’Essonne, devant le bar-restaurant le « Réveil matin », à 15h16, le 1er juillet.

Si, depuis 1903, le « Réveil matin » a été rénové et embelli, son comptoir est resté le même avec, tout le long du bar, des vélos anciens et des maillots célèbres. L'endroit est devenu un vrai lieu de pèlerinage. Le propriétaire a même créé un petit espace musée, dans une niche du mur extérieur, où l'on peut voir retracée toute l'histoire du Tour depuis 1903.

Rendez-vous incontournable de juillet

Maurice Garin, vainqueur du premier Tour de France en 1903. © Wikimedia [Collection Jules Beau. Photographie sportive] T. 14. Année 1901 Jules Beau

En 1903, l’un des favoris de l'épreuve de l’époque, Maurice Garin, remportait trois étapes et le classement général avec près de trois heures d'avance sur le deuxième, Lucien Pothier. Ce qui constitue aujourd’hui encore le plus grand écart entre le vainqueur du Tour et son dauphin dans l'histoire de cette compétition. Contrairement au cyclisme moderne, les coureurs n’étaient membres d'aucune équipe.

La longueur des étapes, disputées pour partie de nuit, variait de 268 à 471 km, et les « forçats de la route » devaient parcourir un total de 2 428 kilomètres. La création du Tour de France par Henri Desgrange, cycliste et journaliste, visait à encourager les ventes du quotidien L'Auto. Grâce à son succès populaire dès la première édition, le Tour de France sera organisé à nouveau l'année suivante, puis chaque année jusqu'à nos jours, hors conflits mondiaux.

C’est en 1910 que le Tour de France s’attaque à la montagne avec le Tourmalet dans les Pyrénées. Par la suite, d’autres étapes mythiques firent leur apparition comme l’Alpes d’Huez dans les Alpes ou le mont Ventoux dans le Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Si le Tour fête ses 120 ans, 2023 sera la 110e édition de l'épreuve.

«Lucho» Herrera (à gauche) et Bernard Hinault lors du Tour de France, le 16 juillet 1985, entre Toulouse et Luz-Ardiden. AFP/Archives

Désormais, le Tour de France, rendez-vous incontournable de juillet, est une énorme machine. Chaque été, la Grande Boucle est visible dans 190 pays. Soixante chaînes diffusent la course en direct. Entre 10 et 12 millions de personnes se pressent chaque jour sur le bord des routes pour applaudir les champions du moment.

Pour un coureur, gagner une étape assure une certaine notoriété. Gagner le classement général est devenu une assurance-vie. Pour une équipe, briller sur la Grande Boucle permet de s’assurer le maintien de son sponsor et parfois d’en obtenir d’autres. Avec l'internationalisation du cyclisme, le peloton compte dorénavant des coureurs des cinq continents. La France, longtemps fer de lance du cyclisme mondial, attend un nouveau vainqueur depuis Bernard Hinault en 1985.

