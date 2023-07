Les mots pour comprendre

Migrant, demandeur d’asile, réfugié: les mots de la migration

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde », disait Albert Camus en 1944. Les termes « réfugié » et « migrant » sont régulièrement utilisés de manière interchangeable dans les médias et les débats publics. Ils ont pourtant des significations bien distinctes qu’il est important de connaître pour comprendre les problèmes et les enjeux de la migration et ne pas porter préjudices aux populations vulnérables.

Des migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont retrouvés au large de la ville tunisienne de Sfax, en mer Méditerranée, par les autorités tunisiennes alors qu’ils tentaient de se diriger clandestinement vers les côtes italiennes, le 4 octobre 2022. © Fethi Belaid / AFP

Texte par : Anoushka Notaras