Le royaume perdu de Zaher Shah, dernier roi d’Afghanistan

Le 17 juillet 1953, Mohammed Zaher Shah est renversé par un coup d’État et se réfugie en Italie pour un long exil. Arrivé sur le trône à l’âge de 19 ans après l’assassinat de son père, il mène, pendant quarante ans d’un règne sans guerres, des réformes politiques, économiques et sociales pour moderniser son pays, développant l’éducation et favorisant l’émancipation des femmes. Zaher Shah rentre d’exil en 2002 après la chute des talibans et participe, en tant que « Père de la nation », à la transition politique du pays. Portrait du dernier roi d’Afghanistan avec Firouzeh Nahavandi, sociologue et professeure émérite de l’Université libre de Bruxelles.

RFI : Qui était Zaher Shah ? Quel a été son règne ?

Firouzeh Nahavandi : Zaher Shah, avant d’être roi, s’appelait Zaher Kahn, shah voulant dire « roi ». Zaher Shah fait partie de la grande tribu des Pachtounes, une des ethnies principales d'Afghanistan et la plus nombreuse relativement. Les Pachtounes ont toujours été au pouvoir dans ce pays, que ce soit aujourd'hui avec les talibans ou dans l'Histoire. Ça, c'est quelque chose d'important.

Zaher Shah est un jeune homme moderne qui arrive sur le trône en 1933, pas vraiment préparé, parce qu'il atteint le pouvoir lorsque son père est assassiné. Ce jeune homme occidentalisé ne connaît pas réellement les rouages du pouvoir, sa famille va donc régner avec lui. Il y a, entre autres, un cousin, Daoud Kahn – qui aura de l'importance plus tard – qui travaillera beaucoup avec lui.

Zaher Shah n’a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un démocrate. Il veut changer et moderniser son pays. Il arrive à une période où il y a quelques gros dossiers en suspens, notamment un contentieux avec le Pakistan voisin, parce que les Afghans ne reconnaissent pas, encore aujourd’hui, la frontière avec Pakistan créée en 1947 sous l'Empire britannique. En construisant artificiellement cette frontière, les Anglais ont partagé l’ethnie pachtoune, qui est la plus nombreuse d'Afghanistan, en deux. Le cousin de Zaher Shah, Daoud, aura une position assez rigide pour créer un Pachtounistan indépendant pour réunir les deux parties. Cela a même été jusqu'à des heurts sur la frontière.

Avec la volonté de faire de l’Afghanistan un pays démocratique, il décide de le transformer en une monarchie constitutionnelle mais où le monarque a un pouvoir contrôlé par les parlements. Il se trouve qu’il n'y avait pas de parlement en Afghanistan, les Afghans n'avaient pas une grande éducation, la majorité étant analphabète. Il y a donc une effervescence qui se fait dans les villes, surtout à Kaboul, où des partis politiques se créent. Cependant, la majorité de la population reste en dehors de ce processus, puisque c'est quand même un pays féodal, avec des grands propriétaires et des paysans qui n'ont pas grand-chose à dire.

Quoi qu'il en soit, ce processus de démocratisation va aboutir à la Constitution de 1964 qui est peut-être l'une des Constitutions les plus ouvertes d'Afghanistan, et à l’élection du Parlement peu après.

La majorité des élus du Parlement était constituée de notables traditionalistes, puisqu’ils étaient les plus puissants du pays. Puis, dans tout ce processus qui va durer quelques années, on assiste à la naissance – c’est pour ça que je trouve cette période intéressante – du parti communiste afghan : le Parti démocratique populaire d’Afghanistan (PDPA). Il y a aussi la naissance d'une petite cellule islamiste à l'université. Toutefois, à l’époque, ni l’un ni l’autre ne participent aux élections du Parlement. Ces deux groupes extrémistes changeront le cours des choses plus tard, mais tout se met en place dans les années 1960.

La démocratisation de l’Afghanistan n’est finalement pas si simple et cela va aboutir, avec différents remous, à un changement important dans le pays. En 1973, le cousin Daoud, qui a participé au pouvoir en tant que Premier ministre de Zaher Shah (1953-1963) avant d’être écarté, va organiser un coup d'État avec l'aide des communistes financés par l'Union soviétique. Mais c’est un coup d'État non sanglant, parce que les changements de régime et de personnes en Afghanistan, traditionnellement, se terminent par des assassinats et des exécutions. Daoud va chasser son cousin Zaher Shah qui partira s’exiler en Italie. Il s’en suit la création de la République d'Afghanistan.

Outre le processus de démocratisation, quelles ont été les autres réalisations du monarque pour faire évoluer la société afghane ?

Zaher Shah a également modernisé la culture et l'éducation avec l’intensification de la création d’écoles, de l'université de Kaboul et de l'enseignement pour les filles. Non pas que cela n'existait pas auparavant, il y avait eu des tentatives timides. Mais tout cela se met vraiment en place avec Zaher Shah, en tout cas dans les villes. Il faut effectivement insister sur le fait que l'éducation commence à être généralisée dans les villes et que les filles y participent, ce qui explique les photos qui circulent sur internet avec des filles en mini-jupes. Cependant, dans les campagnes, les choses ne changent pas vraiment.

Des jeunes femmes afghanes habillées à l'occidentale à Kaboul, en 1967, représentent un changement frappant par rapport à l'ancienne tradition. © Bettman / Getty Images

Ensuite, il y a des réformes plus timides, des tentatives de réformes agraires qui ne vont pas mener loin, mais qui vont être imposées plus tard par les communistes.

Il a aussi engagé la modernisation économique du pays en essayant de créer des industries et des infrastructures avec l'aide de pays étrangers, comme des barrages pour irriguer les campagnes. Tout cela se met en place petit à petit, mais avec une constante pour l'Afghanistan qui est que ce pays a toujours manqué d'argent. Donc, pour se moderniser, il fallait compter sur l’aide internationale. Cette aide a été continue, mais elle a pris aujourd'hui une dimension totale, puisque le pays est carrément sous perfusion. Mais la situation actuelle n’a rien à voir avec Zaher Shah.

Donc, pour revenir sur la période Zaher Shah, je dirais qu'il y a deux éléments incontournables : le processus de démocratisation et la continuation de la création des écoles, des universités. La modernisation politique va s'affaiblir avec le temps et tout va changer en 1979 quand les communistes prennent le pouvoir, puis avec les islamistes aussi.

Son règne a duré quarante ans. Dans un pays aussi complexe que l'Afghanistan, comment expliquez-vous cette longévité ?

Disons que ça ne s'est pas fait avec beaucoup de force. Zaher Shah correspondait à une certaine tradition de la vie afghane, à savoir que d'une part, il est Pachtoune, et d’autre part, il fait partie de la famille royale – et donc de l’ethnie – qui a toujours régné. Et Zaher Shah est un homme d'équilibre qui n'a ni un passé brutal et ni un tempérament brutal.

Ensuite, il y a, selon moi, un élément qui est aussi lié à Daoud quand il prend le pouvoir et poursuit la même politique de modernisation que Zaher Shah. Cette politique de modernisation – la réforme agraire, de l’éducation, etc. – prend de court les critiques. C’est-à-dire qu’il y a assez d’impacts positifs, que les Afghans voient, pour que les discours d'opposition n'aient pas, eux, beaucoup d'influence. Même si cela va changer par la suite, je crois que c’est ce qui explique la longévité du règne de Zaher Shah.

Quelles ont été les relations de Zaher Shah avec les puissances étrangères pendant son règne ?

Il a déclaré sa neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui était déjà une chose importante, même si les pays de la région n'ont jamais réussi à vraiment suivre cette neutralité, parce que les grandes puissances faisaient pression pour qu'on les aide.

Ensuite, il a joué ce à quoi tous les pays qui n'ont pas beaucoup de puissance jouent, c'est-à-dire trouver un équilibre en jouant une puissance contre l'autre : jouer l'Union soviétique contre les États-Unis, demander un peu d'aide aux États-Unis, demander un peu d'aide à l’Union soviétique. Évidemment, l'Union soviétique est un voisin puissant. Mais, d’une manière générale, les États-Unis soutiennent l'Afghanistan dans sa modernisation.

L'Union soviétique a été, dès sa création en 1917, une épaule pour l'Afghanistan. Beaucoup de petits contrats d'aide ont été conclus entre les deux pays. Mais elle va devenir de plus en plus puissante, surtout avec les alliances qui seront signées entre Daoud et les communistes pour prendre le pouvoir.

On peut dire que Zaher Shah essaie de garder un équilibre fragile dans l'influence des deux grandes puissances de la guerre froide et les deux interviennent pour la construction et la modernisation du pays.

Mais un élément important va influencer le rôle des Soviétiques. Au moment de la prise de pouvoir par le cousin Daoud en 1973, celui-ci va d’abord se tourner vers les États-Unis pour de l'aide militaire. Mais les Américains, qui ne sont pas vraiment intéressés par l'Afghanistan lointain, ne répondent pas à cette demande. Il va alors se tourner vers l'URSS qui deviendra ainsi le principal acteur de la soviétisation de l'Afghanistan.

C'est une erreur constante que les États-Unis ont fait en jetant des pays qui n'étaient pas communistes au départ dans la gueule du loup. Ça a été fait à Cuba, ça a été fait en Afghanistan et ailleurs.

Pourquoi Daoud a-t-il renversé Zaher Shah ?

Il y a deux raisons. D'abord, par ambition personnelle, certainement. Deuxièmement, parce qu’il voulait aller plus loin. L’équilibre de Zaher Shah ne marchait pas vraiment bien et il y avait de plus en plus de problèmes qui se mettaient en place. Il a donc carrément balayé son cousin pour prendre le pouvoir. Et, c'est mon interprétation, il a attendu longtemps pour le faire.

Il faut savoir que les coups d’État sont une constante en Afghanistan : les ambitions personnelles aboutissent à l'éviction des anciens et on reprend le pouvoir. La caractéristique du coup d'État de Daoud est que c’est un coup d'État non sanglant et qu’il envoie Zaher Shah en Italie. Alors que le coup d'État communiste, en 1979, est un coup d'État sanglant où toute la famille de Daoud est assassinée dans le palais royal.

Quelles ont été ses actions pendant son exil et après la chute des talibans en 2001 ?

Même s’il a été écarté du pouvoir, Zaher Shah a toujours soutenu et suivi ce qu’il se passait en Afghanistan. Mais il ne s'est pas beaucoup mêlé des affaires du pays pendant la période communiste et jusqu'à la période islamiste.

Son rôle, surtout après 2001, a été extrêmement important dans la mesure où il a essayé d'être le négociateur, de rassembler les différents Afghans de toutes les ethnies, d'essayer de pacifier le pays pour arriver de nouveau vers un modèle qui soit un modèle d'équilibre. Mais – et c'est peut-être une position personnelle – il y a eu des résistances pour qu’il soit nommé pour redevenir roi. Les Occidentaux, eux, n'étaient pas nécessairement pour une monarchie. Les Américains ont donc choisi Hamid Karzaï pour devenir le président de la République islamique d'Afghanistan.

L'ancien roi d'Afghanistan Zaher Shah (G) et le président afghan Hamid Karzaï (D) se dirigent vers la cérémonie d'investiture du premier président afghan démocratiquement élu, à Kaboul, en Afghanistan, le 7 décembre 2004. © Larry Downing / AP Photo

Je ne sais pas quelle est la véracité de ce que je vais vous raconter. Mais j’ai pu parler à des membres de la famille de Zaher Shah, il y a quelques années, qui me disaient que même les talibans, qui ont pris le pouvoir en 1996, se réclamaient de la pacification et de Zaher Shah dont ils se disaient proches, notamment parce qu’ils étaient Pachtounes. En réalité, ils ont réussi à s'imposer parce qu'il y avait un tel désordre dans le pays que n'importe qui, qui promettait la paix, pouvait être entendu.

Ce qu’il faut retenir, c’est que Zaher Shah était une personnalité reconnue comme légitime par tous les Afghans.

Que reste-t-il du règne de Zaher Shah aujourd’hui ? Quel héritage a-t-il laissé à l’Afghanistan ?

Je pense qu'après Zaher Shah mais aussi Daoud – parce que c'était quand même un petit couple –, il ne reste plus grand-chose de cette modernisation. Tout a été détruit, après tellement d'années de guerre.

Après le très long règne de Zaher Shah, on a, à partir de 1979, un pays qui a connu trente ans de guerre, la guerre civile, la destruction puis le passage violent à l'islamisme. Même les Américains ont essayé, pendant vingt ans, de construire une sorte de démocratie qui a fonctionné, mais plus du tout dans la tradition afghane.

Zaher Shah reste une référence pour ceux qui ont encore une connaissance de l'histoire de l’Afghanistan. Mais comme la majorité des Afghans reste loin de la connaissance, il y a de nombreux analphabètes, etc. Dans l'oralité, est-ce qu'il est vraiment quelqu'un que l'on cite ? Je n'en suis pas sûr.

Son héritage ? L’économie est détruite, les structures éducatives et culturelles sont détruites. Il y a bien sûr une université qui fonctionne, il y a les écoles, mais ce sont des choses qui ont été plus ou moins rafistolées par les Américains.

Il reste, finalement, une référence. Et je pense que la monarchie pachtoune, dont Zaher Shah est le dernier représentant, est un élément important de l'histoire que tout le monde reconnaît en tant que tel, dans la modernisation en particulier.

Mohammed Zaher Shah est décédé le 23 juillet 2007, à Kaboul, à l'âge de 92 ans.

Firouzeh Nahavandi est sociologue, professeure émérite de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des pays musulmans non arabes. Elle est l'auteure de Afghanistan publié aux éditions De Boeck Supérieur et plus récemment, de Être femme en Iran et de Les visages de la réislamisation, publiés par l'Académie royale de Belgique.

