27 juillet 1953: la signature de l’armistice de Panmunjeom met fin à la guerre de Corée

Le 27 juillet 1953, après trois ans de combats qui ont fait entre deux et quatre millions de morts, la Corée du Nord et la Chine d’un côté et les Nations unies de l’autre signent « l’armistice de Panmunjeom ». Un accord qui établit un cessez-le-feu, mais ne débouche pas sur la paix. Aujourd’hui, 70 ans après, les deux Corées sont officiellement toujours en guerre. « Le Nord et le Sud sont plus que jamais divisés », estime Antoine Bondaz, chercheur auprès de la Fondation pour la Recherche Stratégique.

RFI : Le président sud-coréen de l'époque, Syngman Rhee, s'était opposé dans un premier temps, en 1951, à la signature de l’armistice. Pensait-il pouvoir gagner cette guerre contre le Nord et donc aussi contre la Chine qui avait envoyé une armée de volontaires ?

Antoine Bondaz : L’année 1951 est une année charnière dans la guerre de Corée qui a débuté un an auparavant. Le front commence à se stabiliser plus ou moins le long du 38e parallèle. Mais tant la Corée du Nord que la Corée du Sud entendent parvenir à l'unification à la fin de cette guerre. On a donc deux dirigeants, au Nord comme au Sud, qui n'étaient pas forcément favorables à un armistice proposé pourtant par les Américains et l'ONU. Il a fallu attendre 1953 et donc la stabilisation finale de la ligne de front et la signature de l'armistice pour en arriver à la situation actuelle. C’est-à-dire une ligne démilitarisée de quatre kilomètres de large le long du 38e parallèle.

Carte des deux Corées. © Studio graphique FMM

Dans quelles conditions ces pourparlers pour rétablir la paix ont-ils eu lieu ?

Les deux pays étaient exsangues, épuisés par ces trois années de guerre. Que ce soit au Nord comme au Sud, tous les deux sont totalement détruits. Et puis on a un contexte international qui commence à évoluer. Le dictateur Staline meurt en mars 1953, et puis il y a la volonté in fine de l'ensemble des parties d'arriver à obtenir un accord, même s'il faut s'en rappeler, la Corée du Sud n'a pas été signataire de l'armistice à l'époque. L’accord a été signé d’un côté par la Corée du Nord et la Chine et de l’autre par les Américains, mais par l’intermédiaire des forces de l’ONU.

Comment expliquez-vous que seul un armistice ait pu être signé et non pas un véritable traité de paix ?

On a tout simplement un armistice puisqu'il n'y a pas eu d'accord sur un traité de paix qui pouvait mettre fin de façon définitive à la guerre. L’une des raisons est qu’au Nord comme au Sud, l'objectif constitutionnel, mais aussi politique, était de parvenir in fine à l'unification, soit sur les termes du Nord, soit sur les termes du Sud. C'est de cette situation dont on hérite aujourd’hui, 70 ans après, avec un armistice. En aucun cas, on peut parler d’un traité de paix. Et cela malgré la volonté, parfois, au Nord comme au Sud, d'imaginer la possibilité de signer un tel traité.

La péninsule est aujourd'hui dans l'impasse, avec d'un côté le Nord, une puissance désormais nucléaire et soutenue par la Chine, et de l'autre côté le Sud, protégé par le parapluie nucléaire américain. Cette absence d’un traité de paix explique-t-elle la situation actuelle qui semble figée et sans issue ?

C'est en tout cas l'analyse qu'en font certains en Corée du Sud. D’où la volonté notamment de l'ancienne administration du président Moon Jae-in de parvenir à la signature d'un traité de paix et, plus largement, à un régime de paix pour la péninsule. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a deux pays qui sont plus que jamais divisés et différents l'un de l'autre. La division de la péninsule n'est plus simplement administrative, elle est devenue physique en 1953 avec la zone démilitarisée (DMZ). Et puis, cette division est aussi devenue identitaire avec deux régimes que tout oppose, que ce soit en matière de niveau de développement ou de système politique. Il n’existe plus non plus une identité commune, on a deux pays qui ont tracé leur route pendant 70 ans, avec des tensions qui perdurent et des cycles de provocations répétées. Cette situation reste extrêmement dangereuse et risquée, à travers la multiplication des essais balistiques et potentiellement nucléaires en Corée du Nord et puis une série de provocations.

Soixante-dix ans après, la tension reste très vive entre les deux pays et la paix semble bien loin. Les menaces vont bon train des deux côtés. Pas plus tard que le 21 juillet dernier, Séoul a averti Pyongyang que l'utilisation de ses armes nucléaires signifierait la fin de la dictature de Kim Jong-un. L’envoi d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud a été ressenti comme une provocation par la Corée du Nord. Comment évaluez-vous le risque d'une confrontation armée ?

Le risque ne peut jamais être totalement écarté, même si ces dernières années on a beaucoup moins parlé de la péninsule coréenne qu'à l'époque de 2016 ou 2017, et notamment au cours du mandat du président américain Donald Trump. Pourtant, tous les fondamentaux qui produisent potentiellement des crises et ramènent régulièrement la péninsule dans un cycle de tension perdurent. On a une militarisation accrue du côté nord-coréen et surtout le développement de nouvelles capacités qui sont à même de cibler la Corée du Sud, que ce soient des capacités balistiques de courte portée ou le développement d'armes nucléaires tactiques. Puis, il ne faut pas oublier qu'en 2010, la Corée du Nord avait mené une série de provocations comme le torpillage d'une corvette sud-coréenne qui avait causé la mort de plus de 40 marins, ou bien le bombardement de l’île de Yeonpyeong qui avait causé la mort de deux civils sud-coréens. On est donc dans une situation qui reste extrêmement volatile avec des tensions qui sont permanentes. Le risque de crise ne peut malheureusement pas être écarté, même si d'un côté comme de l'autre, l'objectif est de gonfler le torse et de dissuader à tout prix l'autre partie de la moindre initiative.

Antoine Bondaz est chercheur en sciences politiques à la Fondation pour la Recherche stratégique, spécialiste de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, auteur de « Corée du Nord, Plongée au cœur d'un État totalitaire » publié aux Éditions du Chêne.

