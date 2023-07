Les mots pour comprendre

Orientation sexuelle et identité de genre: LGBTQIA+, pansexualité, queer... petit lexique de la diversité

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans la multitude de termes définissant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ce vocabulaire – en constante évolution – démontre que la relation entre le sexe biologique et le genre est bien plus complexe et diversifiée que le schéma binaire de nos sociétés hétéronormées. S’il concerne les minorités, il exprime de nouvelles réalités qu’il est essentiel d’entendre parce qu’elles traitent de l’identité, de l’intime, du corps, de la psyché, de notre relation à nous-mêmes et aux autres, et soulève d’importantes questions éthiques et sociétales. Petit lexique de la diversité pour éviter raccourcis, simplifications ou incompréhensions.

Les droits des personnes LGBT+ progressent dans le monde. Mais, en 2020, l'homosexualité restait interdite dans 69 pays sur 193. (Image d'illustration) © Sergei Supinsky / AFP

Texte par : Anoushka Notaras