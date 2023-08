JO de Melbourne 1956: la politique n’épargne pas les athlètes

PARIS 2024, ENJEUX OLYMPIQUES

L'année 1956, l'une des plus agitées de l’après-guerre, ne manque pas de péripéties : le XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, l’insurrection de Budapest, la révolte de Poznan, l’affaire de Suez, la vague de décolonisation ou encore la guerre d’Algérie. Les Jeux olympiques de Melbourne seront le reflet fidèle de ce monde dans lequel de nouveaux rapports de force se dessinent.

Premiers Jeux olympiques (JO) de l'hémisphère Sud, exceptionnellement décalés en novembre, les JO de Melbourne sont aussi le moment historique où le « tiers-monde » émerge sur la scène internationale. Avec la décolonisation qui atteindra son sommet en 1960, le nombre des comités nationaux olympiques augmente rapidement (comme d’ailleurs après l’éclatement de l’URSS).

Ainsi, en pleine guerre froide, Melbourne devient une image du « nouvel ordre mondial », scène idéale pour la confrontation des deux superpuissances avec, à côté, les pays du tiers-monde qui, en jouant le « neutralisme », tiennent à manifester leur indépendance vis-à-vis des deux blocs.

Pour l’Union soviétique, qui participe pour la deuxième fois aux JO, Melbourne est l’occasion rêvée pour exhiber la toute-puissance du bloc socialiste.

Des nouveautés

Même si le cas de Melbourne est souvent cité comme les premiers Jeux olympiques marqués par le sceau du boycott, la non-participation – dans le but d’envoyer un message politique – est aussi ancienne que l’olympisme coubertinien : déjà en 1896, la Turquie (l’Empire ottoman) boycottait les Jeux d’Athènes en raison des hostilités envers la Grèce.

Pourtant, en 1956, les boycotts politiques prennent une dimension jamais vue. Fait révélateur de l’époque : ce sont les pays en voie de développement qui prennent l’initiative des premiers boycotts.

Autre particularité majeure de cette époque : c’est à partir de cette année-là que la retransmission télévisuelle des Jeux se met en place. Les Jeux d’hiver de Cortina d'Ampezzo (Italie, janvier 1956) sont généralement considérés comme le début de l’ère de la télévision aux JO.

Mais, en ce mois d'octobre 1956, plus que Melbourne, ce sont deux points chauds du globe qui attirent particulièrement l’attention de la communauté internationale : l’Égypte, avec les suites de la nationalisation du canal de Suez, et la Hongrie, avec la révolte des étudiants contre la mainmise de l’Union soviétique sur ce pays.

L’affaire de Suez

La France, principale actionnaire après l’Angleterre du canal de Suez, ne supportant pas l’audace du président égyptien d’avoir nationalisé le canal au mois de juillet de cette année-là, va entreprendre, aux côtés des Anglais et des Israéliens, une aventure bien hasardeuse. Paris, persuadé que le président Nasser mettait de l’huile sur le feu algérien, souhaitait se débarrasser du raïs.

Paris, qui avait capturé un bateau rempli d’armes, l’Athos, tout près des côtes algériennes, était sûr que la cargaison provenait d’Alexandrie et était destinée au Front de libération nationale (FLN). Le gouvernement français croyait posséder maintenant la « preuve irréfutable de l'intervention égyptienne en Algérie », qui permettrait de convaincre le monde entier de la culpabilité de l’Égypte, aussi bien dans l’affaire du canal que dans la guerre d’Algérie.

Le Premier ministre britannique Sir Anthony Eden (G) et Guy Mollet, le président du Conseil des ministres français (D), discutent de l’affaire Suez, à Paris, le 26 septembre 1956. © AP Photo

L’historienne Georgette Elgey résume ainsi la réflexion majoritaire de l’opinion publique française durant ces semaines fiévreuses : « On rêve d'en découdre avec Nasser pour mettre fin à la guerre d’Algérie » et, en même temps, sauver « l’œuvre de Lesseps. »

Déjà au mois d’août, Christian Pineau, le ministre français des Affaires étrangères, lançait un avertissement à peine voilé : « De deux choses l’une, ou bien le colonel Nasser s’inclinera et reviendra en totalité sur les mesures qu’il a prises, reconnaissant ainsi son erreur, ou bien, il ne s’inclinera pas. Dans ce cas, toutes les mesures devraient, à notre avis, être prises pour l’obliger à se soumettre. »

Les habitants de Budapest manifestent contre l'intervention des troupes soviétiques, le 2 novembre 1956. © Intercontinentale / AFP

Ces « mesures » seront prises au cours des accords secrets de Sèvres, entre la France, la Grande-Bretagne et Israël. Selon ce protocole, et contrairement aux recommandations américaines, l’armée israélienne envahirait le canal, les forces françaises et britanniques interviendraient ensuite, officiellement pour calmer le jeu, en vérité pour prendre possession du canal de Suez et, dans l’idéal, en finir avec le raïs égyptien…

Le soulèvement des Hongrois

En février 1956, une fois que le XXe congrès du Parti communiste d'URSS a officialisé la vague de déstalinisation, un vent de liberté commence à souffler sur le bloc de l’Est. Au mois de juin, les Polonais marquent leur première révolte contre le régime communiste avec le soulèvement violent de Poznan.

À leur tour, en octobre, les Hongrois réclament le retour au pouvoir d'Imre Nagy, un communiste modéré et réformiste, expulsé du pouvoir l’année précédente.

Mais Nagy revenant, soutenu par les étudiants et les ouvriers – peut-être un peu euphorique –, alla trop loin au regard du Moscou et annonça le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie : faute impardonnable pour Khrouchtchev et le Parti communiste de l'Union soviétique qui décideront du châtiment immédiat.

L’embrasement

Les deux crises, moyen-orientale et centre-européenne, atteignent leur paroxysme quasiment au même moment : le 29 octobre, conformément au plan appelé « Mousquetaire », Israël envahit le Sinaï et atteint le canal de Suez. Deux jours après, les forces franco-britanniques bombardent l’aviation égyptienne au sol afin de permettre l’avancée des Israéliens.

Les troupes franco-anglaises débarquent à Port-Fouad, près de Port-Saïd en Égypte, le 5 novembre 1956. © Guy Touchard / AFP

Le lendemain, l'insurrection des populations de Budapest mène à l’occupation du siège du Parti communiste : les Hongrois commencent à croire au triomphe de leur révolution. Mais, le 4 novembre, à trois heures du matin, les chars soviétiques entrent dans Budapest. La répression sera brutale.

En l’espace de quatre jours, le Conseil de sécurité de l’ONU, pris de court, adopte deux résolutions consécutives : la résolution 119, qui convoque une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale pour réagir à la « grave situation créée par l’action entreprise contre l’Égypte ». Et la résolution 120, une décision semblable pour examiner « la situation grave créée par l’emploi de forces armées soviétiques afin de réprimer les efforts que fait le peuple hongrois pour affirmer à nouveau ses droits ».

Si la communauté internationale ne pourra rien contre la chape de plomb qui retombe sur la Hongrie, l’aventure mal considérée des trois mousquetaires de Suez sera fortement réprimandée par les deux superpuissances qui ne veulent pas avoir à gérer une situation explosive en Proche-Orient.

L’URSS menace ouvertement la France, la Grande-Bretagne et Israël avec une riposte nucléaire. En réaction, l’Otan brandit la menace nucléaire envers l’URSS si cette dernière utilise l’arme atomique.

C’est à ce moment-là que les États-Unis interviennent : ils exigent le retrait des forces israéliennes, françaises et britanniques pour mettre un terme à la crise.

Finalement, le 6 novembre, sous la pression de Moscou et de Washington, l’intervention armée en Égypte s’arrête sans le moindre résultat, sauf à devenir un scandale mondial et l'occasion de railleries et de sarcasmes féroces contre Paris et Londres.

La désolidarisation des États-Unis de la Grande-Bretagne dans la crise de Suez est considérée aujourd’hui comme le plus grand désaccord du XXe siècle entre les deux grands alliés.

Les JO et les boycotts

Le 22 novembre, alors que le monde entier s’interroge encore sur les conséquences des deux grandes crises géopolitiques, Ron Clarke, un jeune athlète australien, allume la flamme des Jeux olympiques d’été au stade Cricket Ground de Melbourne.

Le drapeau soviétique est porté dans le stade lors des cérémonies de clôture des Jeux olympiques d'été de Melbourne, en Australie, le 8 décembre 1956. © AP

Presque trois semaines auront suffi entre les crises politiques et le début des Jeux pour que plusieurs États prennent des décisions radicales.

L’Égypte, l’Irak et le Liban boycottent les JO en signe de protestation contre « l’occupation franco-anglaise du canal de Suez ». Ils protestent en même temps contre la présence d’Israël à Melbourne.

De leur côté, l’Espagne, les Pays-Bas et la Suisse se servent de la même arme pour manifester leur désaccord avec l’intervention soviétique en Hongrie.

Affrontements politiques des athlètes

Presque un mois après l’échec de l’insurrection de Budapest, les équipes de waterpolo de la Hongrie et de l’URSS se rencontrent à Melbourne. Au cours de ce match de demi-finale, le joueur soviétique Valentin Prokopov donne un coup de tête au Hongrois Ervin Zador qui avait déjà marqué deux buts. Les deux équipes en viennent aux mains et plusieurs joueurs sont blessés. Des témoins ont raconté que l’eau de la piscine était devenue rouge.

Ervin Zador, le joueur hongrois de waterpolo, blessé lors du match contre les Soviétiques, à Melbourne, le 6 décembre 1956. © AP Photo

La police australienne doit intervenir pour protéger l’équipe soviétique de la colère des spectateurs. Finalement, la Hongrie remportera la médaille d’or de waterpolo et les Soviétiques la médaille de bronze.

La fin des Jeux

Au village olympique de Melbourne, certains membres de la délégation hongroise s’en prennent au drapeau officiel de la Hongrie et y découpent les symboles communistes. Ils vont ensuite remplacer ce drapeau par celui portant les « armoiries de Kossuth », symbole de la révolution hongroise de 1848.

Au moment de faire les bagages, plusieurs athlètes hongrois manquent à l’appel : ils ont demandé l’asile politique à l’Australie et refusent de rentrer au pays. Bien loin de l’Australie, un autre sportif hongrois, la légende du football Puskas, demandera, lui aussi, l’asile politique en Autriche.

Les athlètes hongrois Laszlo Tabort (G), Gyorgy Karpati (C) et Ervin Zador (D), photographiés le 8 décembre 1956, ont décidé de demander l'asile politique en Australie. © AP Photo

Les résultats

Dans le classement final, l’Union soviétique, qui participe pour la deuxième fois à des Jeux olympiques d’été, va devancer les États-Unis et occuper le premier rang. La Hongrie occupera la quatrième place. Aucun pays arabe n’est présent à Melbourne.

Gamal Abdel Nasser réussira la nationalisation du canal Suez et gagnera une grande notoriété dans le monde arabe, mais sa carrière politique va s’effondrer après la guerre des Six Jours et la revanche éclatante d'Israël.

La France et la Grande-Bretagne ne réussiront plus à rétablir leur autorité au Levant.

La Hongrie restera dans l’ombre soviétique pendant plus de trente ans.

Décryptage des JO de Melbourne 1956 par l'historien Thierry Terret 02:47 Thierry Terret, historien du sport et de l'olympisme. © RFI

